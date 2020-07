Vợ chồng giám đốc bị Đường 'Nhuệ' dọa giết gửi hàng loạt đơn đề nghị

Theo thông báo của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình, thời gian qua, Công an tỉnh Thái Bình nhận được 8 đơn của vợ chồng ông Nguyễn Văn Lẫm và bà Phạm Thị Quyết (trú tại TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình), là bị can trong vụ án Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Những đơn này đề nghị nhiều nội dung liên quan đến vụ án Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản do Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình đang thụ lý điều tra; vụ ông Lẫm, bà Quyết tố cáo Nguyễn Xuân Đường (tức Đường "Nhuệ") chiếm giữ, đập phá lấy tài sản của Công ty TNHH Lâm Quyết, đe dọa giết người, trước đây do Cơ quan CSĐT Công an TP Thái Bình thụ lý giải quyết.

Theo Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình, một số nội dung vợ chồng ông Lẫm đề nghị không thuộc thẩm quyền của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình.

Bên cạnh đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình cũng có những thông báo trả lời cụ thể với một số đề nghị của vợ chồng ông Lẫm.

Vợ chồng ông Nguyễn Văn Lẫm, bà Phạm Thị Quyết tại phiên xử phúc thẩm vụ án Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Cụ thể, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình tiếp nhận, điều tra vụ án Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản theo thẩm quyền, đã kết thúc điều tra.

TAND tỉnh Thái Bình đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm, tuyên bị cáo phạm tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, áp dụng khoản 4, Điều 175 Bộ luật Hình sự. Bị cáo kháng cáo, Tòa án Cấp cao tại Hà Nội xét xử phúc thẩm, tuyên hủy án sơ thẩm, trả hồ sơ vụ án điều tra lại.

Viện KSND tỉnh Thái Bình trả hồ sơ cho Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình điều tra lại theo thủ tục chung. Quá trình điều tra, giải quyết vụ án trước đây và hiện nay theo đúng trình tự, thủ tục pháp luật, không có căn cứ thay Cơ quan điều tra (phòng điều tra) và điều tra viên thụ lý điều tra vụ án theo đề nghị của vợ chồng ông Lẫm, bà Quyết.

Trong đơn vợ chồng ông Lẫm cho rằng, vụ việc xảy ra tại Công ty TNHH Lâm Quyết thuộc thẩm quyền giải quyết của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình, không thuộc thẩm quyền giải quyết của Cơ quan CSĐT Công an TP Thái Bình.

Lý do họ đưa ra là "dấu hiệu của tội danh hủy hoại tài sản, cưỡng đoạt tài sản và tội cướp tài sản theo quy định của Bộ luật Hình sự 2015, các tội danh này đều có mức khung hình phạt cao nhất lên đến 20 năm tù giam, thuộc trường hợp đặc biệt nghiêm trọng theo quy định tại điểm d, khoản 1, Điều 9 Bộ luật Hình sự".

Về việc này, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình chỉ ra, các điều luật trong Bộ luật Hình sự có nhiều khoản, tương ứng với từng khoản quy định khung hình phạt khác nhau.

Việc xác định thẩm quyền điều tra căn cứ vào mức cao nhất của khung hình phạt quy định tại khoản được áp dụng, không căn cứ vào mức hình phạt cao nhất trong điều luật được áp dụng. Vì vậy, không có căn cứ xác định vụ việc này thuộc thẩm quyền giải quyết của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình và không thuộc thẩm quyền giải quyết của Cơ quan CSĐT Công an TP Thái Bình.

Trong các đơn gửi đi, ông Nguyễn Văn Lẫm, bà Phạm Thị Quyết nêu: Cơ quan điều tra, Viện KSND không khám nghiệm hiện trường Công ty TNHH Lâm Quyết theo đề nghị của bị can để chứng minh có việc Nguyễn Xuân Đường cướp phá công ty và lấy giấy tờ, tài sản là bao che cho Đường và trù dập bị can; Cơ quan CSĐT quy kết các bị can bỏ trốn, coi đây là một trong những căn cứ kết tội làm sai lệch hồ sơ vụ án; kết luận điều tra vụ án là quyết định trái pháp luật.

Tuy nhiên, theo Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình, vụ án Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản mà ông Lẫm, bà Quyết bị khởi tố bị can và vụ ông bà tố cáo Nguyễn Xuân Đường chiếm giữ, đập phá lấy tài sản của Công ty Lâm Quyết, đe dọa giết người là hai vụ, việc khác nhau.

Trong vụ án Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, việc thực hiện các hoạt động điều tra và ban hành Bản kết luận điều tra vụ án theo đúng trình tự, thủ tục pháp luật; không có việc bao che cho Nguyễn Xuân Đường; không có việc quy kết bị can bỏ trốn để kết tội, từ đó làm sai lệch hồ sơ vụ án.

Trụ sở công ty và cũng là nhà ở của vợ chồng ông Lẫm bị đập phá tan hoang.

Ngoài ra, ông Lẫm, bà Quyết cũng đề nghị làm rõ, xử lý cá nhân có vi phạm trong việc thu giữ, quản lý, bảo quản chiếc xe ô tô Camry; xác định thiệt hại gây ra cho gia đình và bồi thường theo quy định của pháp luật; đề nghị cơ quan chức năng giao lại trụ sở Công ty TNHH Lâm Quyết cho gia đình để ông bà có nơi ăn nghỉ và phục vụ sản xuất.

Theo trả lời của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình thì xe ô tô Camry được phát hiện, kiểm tra vi phạm hành chính, sau đó được thu giữ, quản lý, bảo quản theo đúng trình tự, thủ tục tố tụng hình sự (có Quyết định của người có thẩm quyền tiến hành tố tụng hình sự), phục vụ điều tra, truy tố, xét xử vụ án.

Cùng với đó, trường hợp cơ quan Nhà nước có thẩm quyền kết luận ông Lẫm, bà Quyết bị kết tội oan thì được xem xét bồi thường theo quy định của Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước. Vụ án vẫn đang được điều tra lại theo thủ tục chung.

Quá trình điều tra vụ án Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, CQĐT không kê biên, không quản lý Công ty TNHH Lâm Quyết.

Cũng liên quan tới vụ việc này, ông Lẫm, bà Quyết gửi đơn kêu cứu tới các cơ quan chức năng thẩm quyền giám sát, chỉ đạo Viện KSND tỉnh Thái Bình hủy Quyết định không khởi tố vụ án hình sự số 12 ngày 29/3/2018 của Cơ quan CSĐT Công an TP Thái Bình, khởi tố vụ án, phục hồi điều tra vụ án hình sự xảy ra tại Công ty TNHH Lâm Quyết.

Video: TAND Cấp cao tại Hà Nội tuyên hủy án sơ thẩm, yêu cầu phục hồi điều tra vụ án hình sự xảy ra tại Công ty Lâm Quyết