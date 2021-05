'Vợ chồng cựu giám đốc Hacinco không lây COVID-19 từ Đà Nẵng'

(VTC News) -

Bác sĩ Tôn Thất Thạnh, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Đà Nẵng khẳng định như vậy tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng chống COVID-19 Đà Nẵng hôm nay.

Cũng theo ông, đến nay CDC Đà Nẵng đã gửi 11 mẫu xét nghiệm tại các ổ dịch trên địa bàn thành phố ra Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương để giải trình tự gene. Kết quả, 11 mẫu bệnh phẩm này đều có nguồn gốc chủng virus Anh.

Đà Nẵng lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 trên diện rộng nhằm sớm phát hiện, ngăn chặn dịch lây lan.

Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương cũng lấy mẫu bệnh phẩm của vợ chồng du khách người Hà Nội (BN3634 và BN3633) để giải trình tự gene. Trong đó, mẫu bệnh phẩm của người vợ không cho kết quả (do mẫu không đạt yêu cầu), còn của người chồng mang chủng virus Ấn Độ.

“CDC Đà Nẵng cùng CDC Quảng Nam tổ chức lấy 801 mẫu xét nghiệm của những trường hợp có nguy cơ tại các địa điểm mà du khách này lưu trú, tiếp xúc trong thời gian đi du lịch. Kết quả, tất cả đều âm tính với SARS-CoV-2.

Dựa trên căn cứ khoa học này, có thể khẳng định vợ chồng du khách người Hà Nội không lây nhiễm COVID-19 từ Đà Nẵng”, bác sĩ Thạnh khẳng định.

Theo ông Lê Trung Chinh, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, kết quả trên rất quan trọng, giúp cởi bỏ những hoài nghi, trách nhiệm của Đà Nẵng liên quan đến 2 trường hợp BN3633 và BN3634.

“Quan trọng hơn các đơn vị, địa phương trong cả nước liên quan đến 2 ca bệnh này sẽ có cái nhìn chính xác hơn về bản chất, nguyên nhân của dịch bệnh, từ đó đưa ra các quyết định đúng đắn hơn để kiểm soát, phòng chống dịch kịp thời, hiệu quả”, ông Chinh cho biết.

Ngày 19/5, Đà Nẵng ghi nhận 2 ca mắc COVID-19 là nữ nhân viên y tế trường tiểu học và 1 ca bệnh liên quan ổ dịch Công ty Trường Minh, Khu công nghiệp An Đồn. Trong đó, bệnh nhân C.T.N (BN 4570), nữ, 31 tuổi, trú Chung cư E83, ngã ba Lý Tử Tấn-Lê Đức Thọ, quận Sơn Trà, Đà Nẵng. Bệnh nhân là nhân viên y tế Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm.

Bệnh nhân H.T.T (BN 4571), nữ, 37 tuổi, trú đường Lưu Trọng Lư, Tân An, Hội An, Quảng Nam. Bệnh nhân làm việc tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Trường Minh, Khu công nghiệp An Đồn, quận Sơn Trà, Đà Nẵng. Bệnh nhân là F1 của BN3545, được lấy mẫu ngày 11/5 cho kết quả xét nghiệm âm tính. Đến chiều 18/5, lấy mẫu xét nghiệm lần 2, kết quả dương tính SARS-CoV-2.