Vợ Chí Tài khóc nghẹn, hát 'Em ở đâu' tiễn biệt chồng về nơi an nghỉ

Thay mặt gia đình, ông Chí Thiện - anh trai Chí Tài - gửi lời cảm tạ đến những người có mặt để tiễn đưa nghệ sĩ 62 tuổi về nơi an nghỉ cuối cùng. "Thay mặt cho em dâu Phương Loan, tang quyến, tôi xin cảm tạ mọi người đã dành thời gian để đưa tiễn Chí Tài. Cuộc đời cho ta trăm lý do để khóc/ Tại sao đời không cho ta nghìn lý do để cười. Xin mượn lời anh Nguyễn Phú để nói lên quan điểm của Chí Tài lúc sinh thời - người mang đến hàng triệu nụ cười cho khán giả bao nhiêu năm qua trên sân khấu. Em con ra đi nhưng chắc chắn sẽ mãn nguyện vì tình thương mà mọi người dành cho mình", ông Chí Thiện phát biểu.