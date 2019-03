Vợ chém chết tên trộm vào nhà sát hại chồng ở Long An: Khởi tố vụ án

Chiều 13/3, Công an tỉnh Long An họp báo thông tin 2 vụ án nghiêm trọng làm chết 3 người xảy ra ở tỉnh.

Tại buổi họp báo, Đại tá Phạm Hữu Châu, Phó Giám đốc Công an tỉnh Long An cho biết đã khởi tố vụ án mạng khiến 2 người chết, 1 người bị thương ở huyện Cần Giuộc để điều tra.

Theo công an, lúc 0h30 ngày 11/3, chị Nguyễn Thị Thúy Hằng (ngụ huyện Cần Giuộc) phát hiện chồng là anh Võ Tấn Hội (38 tuổi) đang giằng co trong mùng với Nguyễn Thành Trung (31 tuổi, ngụ ấp Thuận Bắc, xã Thuận Thành, huyện Cần Giuộc).

Hiện trường vụ án vợ chém chết tên trộm vào nhà giết hại chồng ở huyện Cần Giuộc (Long An).

Sau đó, Trung tấn công bóp cổ chị Hằng thì chị này bỏ chạy. Lập tức, Trung đuổi theo dùng dao nhọn đâm chị Hằng.

Trong khi bỏ chạy, chị Hằng lấy được con dao nên chém lại Trung khiến người này bị thương, ngã gục xuống.

Lúc này, chị Hằng đã bồng con nhỏ bỏ chạy ra ngoài kêu cứu.

Vụ việc khiến Trung và anh Hội chết tại chỗ, chị Hằng bị thương được người dân đưa đi cấp cứu.

Về nguyên nhân vụ án, Đại tá Châu cho biết công an đang điều tra. Cơ quan công an cũng đang điều tra làm rõ chị Hằng có phòng vệ chính đáng hay cố ý giết người.

Hiện, chị Hằng vẫn đang điều trị tại bệnh viện dưới sự giám sát của công an.

Vụ án mạng thứ hai do Nguyễn Hoàng Nam (SN 1993, ngụ huyện Hóc Môn) thực hiện xảy ra lúc 14h45 ngày 11/3.

Nghi can Nguyễn Hoàng Nam đâm chết 4 người.

Nạn nhân bị chém chết là bà Bùi Thị Nết (SN 1963, ngụ huyện Hóc Môn, TP.HCM).

Quá trình Công an Long An truy bắt, Nam cũng đã gây án giết chết cha, mẹ và bà nội tại huyện Hóc Môn nên bị Công an TP.HCM tạm giữ.

Hiện Công an tỉnh Long An cũng đã khởi tố vụ án giết người này.

Minh Anh