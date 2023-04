Vợ ca sĩ Đăng Khôi bất ngờ tiết lộ hai con trai từng bị bạo lực học đường

(VTC News) -

Mới đây, Thủy Anh - bà xã ca sĩ Đăng Khôi lần đầu tiết lộ chuyện hai con trai của vợ chồng cô từng là nạn nhân của bạo lực học đường.

Thủy Anh viết: "Ken và Đăng Anh đã từng là nạn nhân của bạo lực học đường. Khi nói “nạn nhân", Thuỷ Anh thực sự coi đây là vấn đề nghiêm trọng: Con bị đánh, bị bạn xúi đâm kéo vào người, bị nói xấu, bị cô lập, bị tẩy chay.

Ken bị bắt nạt năm lớp 1, lớp 3, còn Đăng Anh thì vụ việc xảy ra ngay trong năm học này, ngay tại lớp của anh Ken. Mình thấy có rất nhiều lý do khiến con bạn có thể trở thành nạn nhân của bạo lực học đường. Học giỏi cũng bị bạo lực học đường, học kém cũng bị, nhà nghèo cũng bị, nhà có điều kiện hơn cũng bị, xấu xí cũng bị, xinh đẹp cũng có thể là lý do. Và với tụi nhỏ nhà mình thì một phần lý do vì con là con của người nổi tiếng.

Gia đình Đăng Khôi - Thủy Anh có 2 cậu con trai.

Lần vừa rồi khi đến trường đón con, mình chứng kiến cảnh Đăng Anh bị 3 bạn lớp anh Ken quây, 1 bạn chuẩn bị đập cánh cửa lớp vào bàn tay Đăng Anh đang để sát cửa. Những bạn xung quanh liền mách “Cô ơi em của Đăng Khang bị đánh hội đồng!” “Cô ơi bạn kia xúi bạn khác cầm kéo đâm em!”.

Chỉ nghe đến đó thôi mà tay chân mình bủn rủn, mình lồng lên, gào thét. Chưa bao giờ mình lại có cảm giác điên rồ như thế này, mặc dù trước đây anh Ken đã từng bị nhưng mình không được chứng kiến tận mắt nên cảm giác thực sự khác lúc này", Thủy Anh gây chú ý khi chia sẻ.

Bà xã Đăng Khôi cũng cho hay, khi thấy con trai bị bắt nạt, chị lập tức tìm cách giải quyết: "Sau khi lấy lại bình tĩnh, mình đã hỏi rõ lý do, phân tích để tụi nhỏ hiểu nếu hành động quá thêm một bước thì hậu quả sẽ xảy ra như thế nào.

Nếu em Đăng Anh gây ra lỗi, cô và em sẵn sàng xin lỗi các con, còn nếu lỗi không phải từ Đăng Anh, các con phải xin lỗi em và quyết liệt sửa đổi. Và 3 bạn đã xin lỗi Đăng Anh, mình yêu cầu cả 3 ôm lấy Đăng Anh vào lòng để biết em đang run như thế nào, em có đáng bị bắt nạt như vậy không?

Thủy Anh trực tiếp đứng ra xử lý việc con trai bị bạo lực học đường.

Lúc đó cô giáo chủ nhiệm cùng góp mặt và xử lý vấn đề với mình. Cô cũng gửi lời xin lỗi vì để sự việc này xảy ra, cô sẽ trao đổi với phụ huynh của 3 bạn kia để gọi điện xin lỗi mình và Đăng Anh. Ngay hôm sau, thầy phụ trách sinh hoạt chung của toàn trường cũng đã họp với 3 bạn để kiểm điểm và giáo dục các bạn thêm. Mình cũng cảm thấy nhẹ lòng hơn rất nhiều"

Bà xã Đăng Khôi viết thêm: "Những giải pháp phi bạo lực như vậy có lẽ là điều tốt nhất nhà trường có thể làm để không khiến các em học sinh bắt nạt cảm giác bị dồn vào đường cùng, cũng như các em là nạn nhân được bảo vệ chính đáng. Sự đồng hành của nhà trường cùng với sự sát sao của phụ huynh sẽ giúp ngăn chặn những điều không hay có thể xảy ra trong tương lai".

Bà xã Đăng Khôi khẳng định: "Không một đứa trẻ nào “miễn nhiễm" trước bạo lực học đường".

Thủy Anh cũng nói thêm, cha mẹ có vai trò quan trọng trong việc tránh để con trở thành nạn nhân của bạo lực học đường:

"Không một đứa trẻ nào “miễn nhiễm" trước bạo lực học đường, trừ khi các con trở thành những kẻ bắt nạt người khác. Với Thuỷ Anh, đó là sự phản kháng đáng buồn nhất của một đứa trẻ và sự thất bại của một người làm cha mẹ khi không dành nhiều thời gian hơn cùng con.

Đừng tặc lưỡi, “chuyện của trẻ con để trẻ con giải quyết". Đừng quên hỏi han con thường xuyên, đừng để tới lúc sự tiêu cực bủa vây lấy con rồi bố mẹ mới nhận ra đã quá muộn.

Đừng coi một lời chửi bới, một hành vi gây hấn là chuyện “bình thường ấy mà". Đừng chỉ buồn hay phẫn nộ vì những câu chuyện trên mạng, hãy thực sự quan tâm tới các con của mình.

Đừng dùng bạo lực để giải quyết bạo lực. Hãy làm bạn với con, động viên con chia sẻ hết những điều khúc mắc trong cuộc sống. Hãy lắng nghe con và sẵn sàng xù lông lên bảo vệ con trước những hành vi bạo lực của kẻ khác. Cầu mong tất cả các ông bố bà mẹ chúng ta sẽ ko bao giờ phải nói “giá như mình đã ở bên con nhiều hơn”.

An Nguyên