Vợ bị xử phạt, chồng lên Facebook xúc phạm CSGT

Ngày 24/11, Công an tỉnh Bắc Kạn cho biết, đơn vị vừa ra Quyết định xử phạt hành chính đối với Đinh Văn Huyệt (SN 1990, trú tại xã Cổ Linh, huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn) vì có hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin xúc phạm uy tín lực lượng CSGT trên mạng xã hội Facebook.

Đinh Văn Huyệt được triệu tập lên Công an huyện Pác Nặm để làm việc. (Ảnh: Công an tỉnh Bắc Kạn)

Trước đó, ngày 5/11, Công an huyện Pác Nặm phát hiện tài khoản Facebook mang tên “Đinh Huyệt” đăng tải hình ảnh tổ CSGT, Công an huyện Pác Nặm đang thực hiện nhiệm vụ kèm nội dung xúc phạm. Qua xác minh, cơ quan công an xác định chủ sở hữu tài khoản Facebook trên là Đinh Văn Huyệt trú tại thôn Bản Nghè, xã Cổ Linh, huyện Pác Nặm.

Tại Công an huyện Pác Nặm, Huyệt cho biết vào thời gian trên vợ của Huyệt bị lực lượng CSGT Công an huyện Pác Nặm xử phạt vi phạm hành chính về lỗi điều khiển xe mô tô chở người ngồi trên xe không đội mũ bảo hiểm. Do bức xúc vì xin Tổ công tác bỏ qua lỗi vi phạm của vợ nhưng không được chấp thuận nên khi về nhà Huyệt đã đăng tải bài viết có nội dung xúc phạm CSGT.

Huyệt bị xử phạt vi phạm hành chính 5 triệu đồng theo Quy định tại điểm a, khoản 1, Điều 101, Nghị định số 15/NĐ-CP ngày 03/02/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử.