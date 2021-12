Vợ, bạn gái các 'nam thần' màn ảnh Việt xinh đẹp mặn mòi thế nào?

(VTC News) -

Bên cạnh vẻ điển trai và diễn xuất ấn tượng trong hàng loạt phim truyền hình gây sốt được phát trên giờ vàng, các "nam thần" của màn ảnh Việt còn được ngưỡng mộ vì chuyện tình hạnh phúc hoặc gia đình viên mãn. Những hình ảnh, thông tin về cuộc sống thường ngày được họ chia sẻ trên mạng xã hội và báo chí cho thấy người phụ nữ của họ cũng rất tuyệt vời, góp phần giúp họ tỏa sáng.

Anh Đào - vợ Hồng Đăng

Hồng Đăng sinh năm 1984, gây ấn tượng bởi gương mặt điển trai và nét diễn xuất linh hoạt trong loạt phim giờ vàng như Cầu vồng tình yêu, Mátxcơva - Mùa thay lá, Người phán xử, Cả một đời ân oán, Hoa hồng trên ngực trái, Hướng dương ngược nắng...

Ngoài gia tài diễn xuất, Hồng Đăng còn được nhắc đến bởi cuộc hôn nhân hạnh phúc lâu bền bên bà xã Anh Đào. Hai người yêu nhau từ ngày học lớp 10 và chính thức về chung một nhà vào năm 2008.

Hồng Đăng và vợ vừa kỷ niệm 13 năm ngày cưới vào ngày 2/11. Nam diễn viên hạnh phúc viết: "Cảm ơn em đã luôn là hậu phương vững chắc của anh".

Để có được cuộc sống viên mãn, sung túc như bây giờ, ít ai biết gia đình Hồng Đăng từng gặp biến cố lớn vào năm 2011 do kinh doanh thất bại, ngay sau khi bé Nhím (Lê Phương Bảo Hân) ra đời. Hai vợ chồng đã động viên nhau nỗ lực làm việc để vực dậy lại kinh tế, đồng lòng vượt qua khó khăn. Trải qua những sóng gió ấy, vợ chồng Hồng Đăng càng thêm gắn kết và yêu thương nhau. Cuộc sống của họ có thêm tiếng cười khi chào đón cô công chúa thứ hai, bé Kẹo (Lê Phương Tuệ Anh).

Hồng Đăng là một trong những nam diễn viên điển trai nhất màn ảnh Việt nên Anh Đào có phần thiệt thòi khi một số khán giả so sánh ngoại hình hai vợ chồng. Tuy nhiên, rất nhiều người hâm mộ cũng phải thừa nhận, bà xã Hồng Đăng tuy không lộng lẫy, kiều diễm theo kiểu các ngôi sao giải trí nhưng là người phụ nữ đẹp, gương mặt xinh xấn và thân hình cân đối trẻ trung, đặc biệt là thần thái tự tin tràn đầy năng lượng.

Trước những bình luận khiếm nhã, Hồng Đăng luôn thẳng thắn đáp trả để bảo vệ vợ. Nam diễn viên Hướng dương ngược nắng khẳng định, sự đảm đang, khéo léo của Anh Đào khiến anh luôn yêu thương và trân trọng cô. Trên trang cá nhân, Hồng Đăng cũng thường xuyên chia sẻ hình ảnh hạnh phúc bên vợ và hai con.

Lan Phương - vợ Mạnh Trường

Giống như Hồng Đăng, mối tình của Mạnh Trường và bà xã Lan Phương nảy nở từ khi cả hai còn ngồi trên ghế nhà trường. Cặp đôi là bạn từ thời cấp 2 nhưng thời điểm ấy chỉ có Mạnh Trường yêu thầm Lan Phương. Mãi đến khi học cấp 3, anh mới đủ dũng cảm thổ lộ và may mắn nhận được cái gật đầu của cô. Cặp đôi kết hôn năm 2008 sau 6 năm hẹn hò.

Mạnh Trường cho biết mặc dù anh đóng cặp cùng nhiều bạn diễn nữ xinh đẹp nhưng Lan Phương không bao giờ ghen tuông.

Trong nhiều lần chia sẻ với truyền thông, Mạnh Trường tự nhận mình may mắn khi có được người vợ như Lan Phương. Bà xã của Mạnh Trường đồng hành với anh từ những ngày đầu tiên đến với nghiệp diễn xuất. Sau khi họ tốt nghiệp phổ thông, Lan Phương nhận ra công việc người mẫu khi ấy của Mạnh Trường không khả quan nên đã động viên anh thi vào ĐH Sân khấu Điện ảnh. Sau nhiều năm nỗ lực, Mạnh Trường đã có được chỗ đứng vững chắc khi tham gia loạt phim truyền hình gây sốt như Cả một đời ân oán, Ngược chiều nước mắt, Sinh tử, Tình yêu và tham vọng, Hương vị tình thân...

Sau 13 năm bên nhau, "trái ngọt" của Mạnh Trường và Lan Phương chính là bé Chíp (11 tuổi) và bé Bon (6 tuổi). Sau nhiều năm kết hôn, vợ chồng họ vẫn quấn quýt mặn nồng như ngày mới yêu.

Ngày 1/11, họ kỷ niệm 13 năm kết hôn.

Giống Anh Đào, Lan Phương cũng từng nhận những lời bình phẩm về ngoại hình, cho rằng nhan sắc của cô chênh lệch với người chồng "soái ca". Tuy nhiên, nam diễn viên sinh năm 1985 cho biết lúc nào anh cũng thấy bà xã xinh đẹp và sẵn sàng đáp trả những bình phẩm không hay về Lan Phương. Mạnh Trường khẳng định mình si mê vợ không vì nhan sắc mà là vì sự thấu hiểu, tin tưởng và chia sẻ của vợ, giúp anh yên tâm lo cho sự nghiệp.

Nhìn nhận một cách công bằng, các fan của Mạnh Trường cũng thừa nhận nhan sắc của Lan Phương cũng thuộc dạng không hề "thua chị kém em".

Thu Thảo - vợ Doãn Quốc Đam

Doãn Quốc Đam nổi lên thành "nam thần" màn ảnh Việt nhờ những vai diễn ấn tượng trong loạt phim Lặng yên dưới vực sâu, Quỳnh búp bê, Mê cung, Hướng dương ngược nắng, Phố trong làng... Khác với bạn bè đồng nghiệp, Doãn Quốc Đam khá kín tiếng về cuộc sống riêng tư, ngay cả chuyện lập gia đình.

Nam diễn viên sinh năm 1988 kết hôn với bà xã Thu Thảo vào năm 2017 sau hơn 2 năm yêu nhau. Vợ Doãn Quốc Đam hiện sống và làm việc tại Thái Nguyên. Vì Doãn Quốc Đam thích sống ở Thái Nguyên hơn Hà Nội nên anh lựa chọn việc đi về giữa hai thành phố. Sau khi kết hôn, Thu Thảo tập trung chăm lo gia đình và làm hậu phương vững chắc cho sự nghiệp của chồng.

Hương Giang - bạn gái Đình Tú

Đình Tú bén duyên với Hương Giang khi cả hai cùng góp mặt trong bộ phim Lặng yên dưới vực sâu. Kể từ đó, cặp đôi liên tục xuất hiện bên nhau trong các sự kiện, các bộ ảnh quảng cáo. Dù Hương Giang hơn Đình Tú 3 tuổi nhưng cặp diễn viên vẫn được nhận xét là cực kỳ đẹp đôi.

Cặp đôi vừa kỷ niệm 5 năm yêu nhau đầu năm nay.

Đình Tú và Hương Giang đều là những diễn viên nổi bật với khán giả yêu phim Việt. Đình Tú từng tham gia những phim như Ghét thì yêu thôi, Yêu thì ghét thôi, Hướng dương ngược nắng, Cả một đời ân oán... Hương Giang cũng góp mặt trong không ít phim "hot" như Sống chung với mẹ chồng, Cô gái nhà người ta, Mùa hoa tìm lại... Ngoài đóng phim, Hương Giang còn làm MC.

Là bạn gái của "nam thần" màn ảnh nhưng nhan sắc Hương Giang không hề kém cạnh, thậm chí còn trội hơn bạn trai. Cô có gương mặt trái xoan thon gọn với đường nét hoàn hảo và thân hình chuẩn như siêu mẫu, có thể chinh phục bất kỳ kiểu trang phục nào.

Phương Nga - bạn gái Bình An

Bình An và Phương Nga được ví như cặp "tiên đồng ngọc nữ" của showbiz Việt bởi sự đẹp đôi và tình cảm đáng ngưỡng mộ dành cho nửa kia. Họ yêu nhau trước khi Phương Nga đăng quang Á hậu Việt Nam năm 2018. Gần 4 năm bên nhau, Phương Nga cho biết, cả hai đều cảm nhận rõ sự trưởng thành về tình cảm để có thể nghĩ đến tương lai xa hơn.

"Chúng tôi không còn chí chóe, căng thẳng vì những chuyện nhỏ nhặt như thuở mới yêu. Cả hai hiểu rõ tính cách của nhau, ảnh hưởng tốt cho nhau và giúp nửa kia hoàn thiện bản thân. Tôi là người nhanh, đoảng, còn Bình An lại trầm tư, kỹ lưỡng. Mỗi lần xảy ra vấn đề tranh cãi, tôi chỉ nhìn thấy kết quả trước mắt trong khi An chậm rãi, suy nghĩ theo hướng lâu dài. Nhờ An mà tôi học cách nhìn rộng hơn, toàn diện hơn trước mỗi vấn đề về cuộc sống", Phương Nga chia sẻ mới đây.

Để tình cảm luôn bền vững, cặp đôi nổi tiếng coi nhau như bạn đồng hành, luôn sẻ chia mọi vấn đề trong cuộc sống và luôn hỏi ý kiến nhau trước những quyết định. Bình An ngày càng phát triển trong công việc diễn xuất khi tham gia loạt phim truyền hình ăn khách như Những cô gái trong thành phố, Mối tình đầu của tôi, Yêu hơn cả bầu trời, 11 tháng 5 ngày, Mặt nạ gương...

Phương Nga cũng thử sức với công việc MC và từng có thời gian dẫn dắt chương trình Cafe sáng trên VTV3. Mới đây, Phương Nga gây bất ngờ khi thông báo sẽ học thêm văn bằng 2 chuyên ngành Truyền thông tại ĐH Công nghệ Swinburne VietNam.