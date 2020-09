VNDIRECT dự báo GDP năm 2020 tăng 3,5% so với năm 2019

Làn sóng COVID-19 thứ 2 bùng phát tại Đà Nẵng từ ngày 25/7 và sau đó lan rộng ra 15 địa phương. Chính phủ đã yêu cầu thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội tại Đà Nẵng và Quảng Nam. Một lần nữa, kinh tế đất nước lại rơi vào tình trạng khó khăn.

Theo Tổng Cục Thống Kê (TCTK), tổng giá trị ngành dịch vụ và bán lẻ tháng 8/2020 giảm 2,7% so với tháng trước nhưng vẫn tăng 1,7% so với cùng kỳ. Trong đó, doanh thu bán lẻ tăng 6,3% so với cùng kỳ năm trước, trong khi doanh thu dịch vụ ăn uống, lưu trú và doanh thu du lịch lần lượt giảm 15,6% và 74,2% so với cùng kỳ.

VNDIRECT kỳ vọng Việt Nam sẽ ngăn chặn được làn sóng COVID-19 thứ hai trong tháng 9 và dự báo GDP năm 2020 tăng 3,5% so với năm 2019. (Ảnh minh hoạ)

Trong khi đó, chỉ số quản lý mua hàng tại Việt Nam (PMI) giảm về mức 45,7 điểm trong tháng 8 so với mức 47,6 điểm của tháng 7 do sức cầu đối với các sản phẩm công nghiệp suy giảm (cả cầu trong nước và ngoài nước), cũng như sự gián đoạn kéo dài của chuỗi cung ứng toàn cầu. PMI đạt dưới mức 50 cho thấy sự suy giảm của ngành sản xuất.

Để hỗ trợ tăng trưởng kinh tế, Chính phủ đã và đang đẩy mạnh giải ngân đầu tư công trong bối cảnh các động lực tăng trưởng khác bị chậm lại.

Tổng Cục Thống Kê cho biết, giải ngân đầu tư công trong 8 tháng đầu năm 2020 tăng 30,4% so với cùng kỳ lên mức 250,5 nghìn tỷ đồng (cao hơn mức tăng 27,2% trong 7 tháng đầu năm 2020 và 5,4% trong 8 tháng đầu năm 2019), tương đương 50,7% kế hoạch cả năm đã điều chỉnh.

Bên cạnh đó, số liệu từ Tổng cục Hải quan cho thấy, xuất khẩu tháng 8 ước tính tăng 6,5% so với tháng trước lên 26,5 tỷ USD (tăng 2,5% so với cùng kỳ), lập kỷ lục mới về giá trị xuất khẩu theo tháng. Lũy kế 8 tháng đầu năm, xuất khẩu tăng 1,5% so với cùng kỳ lên 174,1 tỷ USD.

Trong khi đó, nhập khẩu tháng 8 tăng 8,6% so với tháng trước lên 24,0 tỷ USD (tăng 7,3% so với cùng kỳ), tuy nhiên lũy kế 8 tháng vẫn giảm 1,7% so với cùng kỳ xuống 163,2 tỷ USD do nhu cầu tiêu dùng trong nước sụt giảm. Do đó, 8 tháng đầu năm 2020 ghi nhận xuất siêu kỷ lục lên tới 10,9 tỷ USD.

Theo Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT, đợt bùng phát COVID-19 thứ 2 đã ảnh hưởng tiêu cực đến mọi mặt của nền kinh tế và làm triển vọng tăng trưởng trở nên bất định hơn, VNDIRECT đưa ra hai kịch bản dự báo tăng trưởng Việt Nam trong năm 2020.

Trong kịch bản cơ sở, VNDIRECT kỳ vọng Việt Nam sẽ ngăn chặn được làn sóng COVID-19 thứ hai trong tháng 9 và dự báo GDP năm 2020 tăng 3,5% so với năm 2019.

Tuy nhiên, nếu tình hình dịch bệnh tiếp tục kéo dài, tác động tiêu cực của đại dịch đối với ngành Dịch vụ sẽ còn dai dẳng và trầm trọng hơn, dự báo tăng trưởng GDP của Việt Nam có thể đạt mức thấp hơn, chỉ tăng 2,3% so với năm 2019.