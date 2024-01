Vladislav Sulimsky sẽ góp mặt tại hòa nhạc 'Spring Fire' cùng dàn nhạc SSO

(VTC News) -

Hòa nhạc mùa xuân “Spring Fire” là chương trình đặc biệt của dàn nhạc Giao hưởng Mặt trời (SSO) chào đón năm mới 2024, cũng là buổi hòa nhạc quốc tế đầu tiên “xông đất” Nhà hát Hồ Gươm - top 10 nhà hát opera tuyệt vời nhất thế giới do trang web 10best của tổ chức Giải thưởng Du lịch Thế giới World Travel Awards (WTA) bình chọn.

Chương trình hứa hẹn sẽ là một đêm nhạc đặc biệt ấn tượng, bởi hiện diện lần đầu tiên tại Việt Nam của danh ca baritone hàng đầu thế giới Vladislav Sulimsky đến từ Nhà hát Mariinsky (Saint Petersburg).

Những năm gần đây, Vladislav Sulimsky nổi lên là một nghệ sĩ giọng baritone hàng đầu thế giới. Vladislav Sulimsky từng đạt nhiều giải thưởng danh giá tại các cuộc thi âm opera quốc tế như: Giải nhất tại Liên hoan quốc tế Rimsky-Korskov tại Saint-Petersburg, Giải nhì tại Liên hoan quốc tế Elena Obraztsova năm 2006, Giải nhất tại Liên hoan quốc tế Giacomo Lauri-Volpi năm 2010 và được đề cử giải Grammy cho bản thu âm The Nose với Valery Gergiev năm 2009...

Vladislav Sulimsky biểu diễn rất nhiều vai chính tại khắp các sân khấu opera lộng lẫy trên thế giới.

Danh ca Vladislav Sulimsky thậm chí chinh phục được những nhà phê bình âm nhạc nổi tiếng khắt khe trên thế giới với những lời ngợi ca có cánh: “Ngay cả khi nhắm mắt lắng nghe anh ấy hát, trong bóng tối dày đặc của sân khấu, dù bạn khó có thể nhìn thấy khuôn mặt của các nghệ sĩ, bạn vẫn cảm nhận được sự tỏa sáng đam mê, khao khát quyền lực, sợ hãi, ám ảnh và tuyệt vọng trong từng lời ca của anh ấy” và ở những khúc cao trào, “khán giả buộc phải nín thở để không bỏ lỡ một trong những nốt nhạc hay” - nhà phê bình âm nhạc Мари Козлова tán dương.

Danh ca Vladislav Sulimsky. (Nguồn: imgartists.com)

Trình diễn tại Nhà hát Hồ Gươm tối 20/1/2024, Vladislav Sulimsky cùng Dàn nhạc Giao hưởng Mặt Trời sẽ thể hiện các ca khúc tuyệt đẹp lấy cảm hứng từ Kinh Thánh - Biblical Songs của nhà soạn nhạc Antonín Dvořák. Đây hứa hẹn sẽ là những màn hóa thân hoàn toàn mãnh liệt vào nhân vật, đem tới cho khán giả những trải nghiệm âm nhạc đặc biệt cảm xúc, thăng hoa.

Hòa nhạc mùa xuân “Spring Fire” cũng sẽ mang đến các tuyệt tác nổi tiếng Carnival Overture và Bản giao hưởng số 9 “From the New World” của Dvořák, được nhà soạn nhạc sáng tác cùng thời điểm với Biblical Songs, đại diện cho thời kỳ huy hoàng khi nhiều kiệt tác nhất của ông được ra đời.

Dưới sự chỉ huy tài ba của Nhạc trưởng Olivier Ochanine và Dàn nhạc Giao hưởng Mặt trời hứa hẹn sẽ làm sống lại không khí của năm 1893 khi khán giả tại Carnegie Hall đông đến mức tràn cả ra vỉa hè, nơi mọi người co ro dưới mưa để có thể nghe buổi công diễn lần đầu tiên Bản giao hưởng số 9 “From the New World” này.

Bản nhạc ấn tượng đến mức, sau đó tờ New York Evening Post đã phải thốt lên: “Bất cứ ai nghe bản nhạc này đều không thể phủ nhận rằng đây là tác phẩm giao hưởng vĩ đại nhất từng được sáng tác ở đất nước này”.

Người đồng hành đặc biệt cùng giọng ca opera vàng quốc tế tại Hòa nhạc mùa xuân “Spring Fire” là giọng ca opera tài năng Việt Nam, nghệ sĩ Đào Tố Loan. Cô là một giọng ca soprano đa năng từ Nhà hát Nhạc Vũ kịch Việt Nam, có thể biểu diễn được cả nhạc cổ điển phương Tây và cả âm nhạc truyền thống Việt Nam.

Tố Loan đã biểu diễn ở rất nhiều quốc gia trên thế giới như Nga, Đức, Pháp, Áo, Thụy Điển, Đan Mạch, Thái Lan, Singapore, Lào… Tại buổi công diễn hòa nhạc mùa xuân “Spring Fire”, Đào Tố Loan sẽ thể hiện một tác phẩm đặc biệt của Nhạc sỹ Văn Cao.

Âm nhạc đỉnh cao một lần nữa được vinh danh trong thánh đường của nó, và điều tuyệt vời hơn là thông điệp mà Nhạc trưởng Olivier Ochanine và những nghệ sĩ của Dàn nhạc Giao hưởng Mặt trời truyền tới công chúng mà không cần bất cứ lời nói nào.

Đó là thông điệp về sức sống trường tồn của âm nhạc cổ điển, của nghệ thuật đỉnh cao sẽ luôn tỏa sáng như chính chủ đề của chương trình “Spring Fire”.