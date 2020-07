VKSND Tối cao giữ nguyên quan điểm kháng nghị vụ Hồ Duy Hải

(VTC News) - Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình đề nghị truy tố Nguyễn Thị Dương (vợ Đường "Nhuệ") và 4 cán bộ ở Thái Bình tội lạm dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ.

(VTC News) - Khác với bản kết luận điều tra của công an đề nghị giảm hình phạt cho Kim Anh, cáo trạng do VKS truy tố đề nghị xử nghiêm bà này do có hành vi đặc biệt nghiêm trọng.