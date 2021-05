Vinpearl được vinh danh với 29 giải thưởng TripAdvisor

(VTC News) -

Đây là minh chứng cho nỗ lực cam kết dịch vụ xuất sắc của Vinpearl trên qui mô hệ thống được hàng triệu du khách công nhận, khẳng định đẳng cấp vươn tầm quốc tế của thương hiệu khách sạn – du lịch hàng đầu Việt Nam.

Vinpearl Luxury Nha Trang - Biệt thự biển sang trọng bên bờ biển thanh bình.

Vinpearl được TripAdvisor xướng danh liên tiếp với 26 khu nghỉ dưỡng và khách sạn hiện diện khắp Việt Nam: từ Phú Quốc, Cần Thơ, Nha Trang, Hội An, Đà Nẵng, Huế, đến Quảng Bình, Hà Tĩnh, Thanh Hóa, Hải Phòng, Hạ Long, Hà Nam, Lạng Sơn… Trong 2 hạng mục quan trọng của giải thưởng “TripAdvisor’s Travelers' Choice 2021” bao gồm “Tốt nhất của tốt nhất” – “Best of the Best” và “Du khách bình chọn”- Travelers' Choice Awards, thương hiệu khách sạn – du lịch lớn nhất Việt Nam đều giành ưu thế tuyệt đối.

Đặc biệt, khu nghỉ dưỡng Vinpearl Luxury Nha Trang tọa lạc trên “đảo thiên đường” Hòn Tre xinh đẹp, quần thể biệt thự biển nằm dọc theo cung đường di sản Ngũ Hành Sơn Vinpearl Resort & Spa Đà Nẵng và tòa biệt thự cổ điển trắng muốt hướng về vịnh biển di sản Unesco Vinpearl Resort & Spa Hạ Long được bình chọn là “Tốt nhất của tốt nhất” – “Best of The Best”.

Đây là giải thưởng “tuyệt vời nhất” về dịch vụ, chất lượng và sự hài lòng đối với khách sạn, điểm đến, nhà hàng, trải nghiệm… và khiến hàng triệu du khách mong muốn được quay lại.

Vinpearl Resort & Spa Đà Nẵng giữa bức tranh cảnh đắt giá của bãi biển Non Nước và Vinpearl Resort & Spa Hạ Long – kiệt tác giữa lòng kỳ quan.

3 khách sạn – khu nghỉ dưỡng này cũng đồng thời ghi tên cùng các cơ sở trong hệ thống Vinpearl với 26 giải “Du khách bình chọn”- Travelers' Choice Awards. Ngoài những điểm đến du lịch và các thành phố mới náo nhiệt: Nha Trang, Phú Quốc, Đà Nẵng, Hội An, Huế, Hà Tĩnh, TPHCM, Hải Phòng, Vinpearl góp phần đưa các tên tuổi mới: Hà Nam, Lạng Sơn, Thanh Hóa… lên bản đồ toàn cầu của TripAdvisor với thương hiệu khách sạn nội đô. Các quần thể Vinpearl tại Nha Trang, Đà Nẵng – Nam Hội An và Phú Quốc tiếp tục gia tăng số lượng giải thưởng lên 15 cơ sở, giữ vững danh hiệu “những điểm đến được lựa chọn nhiều nhất” của Vinpearl.

Có đến 5 trong 7 cơ sở của điểm đến Phú Quốc đều được TripAdvisor vinh danh.

Để được trao tặng danh hiệu Travelers' Choice Awards, các khu nghỉ dưỡng – khách sạn Vinpearl đã luôn thể hiện cam kết cung cấp dịch vụ xuất sắc xuyên suốt thời kỳ dịch bệnh phức tạp. Cơ sở để vinh danh giải thưởng của Tripadvisor dựa trên số liệu cập nhật trong vòng 12 tháng xếp hạng mỗi năm.

Phát biểu chúc mừng các thương hiệu được vinh danh, Kanika Soni, Giám đốc Thương mại Tripadvisor cho biết: “2020 là năm vô cùng thách thức đối với các doanh nghiệp du lịch. Điều khiến tôi ấn tượng là cách các doanh nghiệp thích nghi nhanh chóng, thực hiện các biện pháp phòng dịch mới, bổ sung các hướng dẫn cách ly xã hội và sử dụng công nghệ để mang đến sự an toàn tối đa cho du khách. Dựa trên đánh giá đầy đủ từ những khách hàng sử dụng dịch vụ xuyên suốt 1 năm qua, giải thưởng này tôn vinh dịch vụ và trải nghiệm mẫu mực giữa đại dịch”.

Lá chắn 3 lớp kiểm soát tối đa được kích hoạt trong suốt thời gian dịch bệnh trên toàn hệ thống Vinpearl

Tọa lạc tại những điểm đến nổi tiếng bậc nhất Việt Nam, Vinpearl mang đến lựa chọn kỳ nghỉ đa dạng, phù hợp cho mọi nhu cầu du lịch - nghỉ dưỡng - vui chơi giải trí và bất tận niềm vui với hệ sinh thái dịch vụ “tất cả trong một – All-in-one” đẳng cấp quốc tế. Trong bối cảnh cả thế giới chịu nhiều tác động từ đại dịch COVID-19, chuỗi giải thưởng “TripAdvisor’s Travelers' Choice 2021” của TripAdvisor là sự công nhận to lớn cho những nỗ lực của Vinpearl trong hành trình xây dựng và phát triển môi trường du lịch chất lượng - an toàn.

Xuyên suốt thời gian qua, Vinpearl luôn được đánh giá là đơn vị tiên phong trong công tác phòng chống dịch bệnh. Thương hiệu du lịch nội địa qui mô nhất Việt Nam đi đầu trong việc duy trì áp dụng bộ tiêu chuẩn tăng cường “Safe to stay” sánh ngang với các khu nghỉ dưỡng nổi tiếng thế giới với 10 yêu cầu vô cùng nghiêm ngặt dành cho công tác vệ sinh toàn bộ phòng nghỉ và nội khu.

Dựa trên tổng hợp từ gần 880 triệu ý kiến đánh giá, xếp hạng… của du khách toàn cầu, “TripAdvisor’s Travelers' Choice 2021” được xem là giải thưởng do người dùng bình chọn uy tín và danh giá bậc nhất hiện nay trong lĩnh vực du lịch. Với chuỗi giải thưởng tăng trưởng ngay giữa thời đại dịch, Vinpearl càng khẳng định được vị thế và sức cạnh tranh của thương hiệu Việt trong cộng đồng du lịch quốc tế.

Vinpearl Hotel Lạng Sơn và Vinpearl Hotel Rivera Hải Phòng – 2 đại diện trong chuỗi khách sạn nội đô của Vinpearl có tên trong hạng mục giải thưởng Travelers' Choice Awards