Vinhomes ra mắt phân khu The Miami thuộc đại đô thị quốc tế phía Tây thủ đô

(VTC News) -

The Miami sở hữu vị trí đắc địa giúp kết nối thuận tiện cả nội và ngoại khu.

The Miami là phân khu căn hộ có giá tốt nhất trong thời điểm hiện tại trong Vinhomes Smart City. Sở hữu vị trí đắc địa, ngay lối vào số 4 hướng thẳng ra đường Lê Trọng Tấn, The Miami có khả năng kết nối nhanh chóng với các khu vực xung quanh. Bên cạnh đó, vị trí kế cận cầu vượt Ánh Sáng giúp cư dân thuận tiện di chuyển tới các đại tiện ích của dự án. Đặc biệt, The Miami nằm trọn giữa tam giác vàng 3 tuyến metro số 5-6-7 đang được triển khai với 2 trạm dừng kế cận, giúp gia tăng kết nối và tiềm năng tăng giá mạnh mẽ trong tuơng lai.

Lấy cảm hứng từ cuộc sống tại thủ phủ nghỉ dưỡng Miami (Mỹ), phân khu The Miami sở hữu hệ thống cảnh quan, tiện ích mang phong cách resort nhiệt đới xanh mát: Hồ bơi ngoài trời rộng hơn 1000m2 với những hàng cọ Mỹ, chà là mang đặc trưng của Miami; công viên nội khu lớn nhất dự án.

Không gian "xanh, khỏe" mang đậm phong cách Mỹ của The Miami.

"Thiên đường nhiệt đới" của The Miami được cộng hưởng bởi hệ thống vườn nước cảnh quan, những khu vườn điểm nhấn, sân cỏ đa năng được bố trí rộng khắp trong phân khu. Ngoài ra, vườn nướng BBQ được thiết kế trong phân khu sẽ là nơi tổ chức những bữa tiệc đầm ấm nhưng không kém phần sôi động.

Bể bơi ngoài trời rộng hơn 1.000m2 với những hàng cọ Mỹ, chà là rủ bóng mát ngay trong nội khu The Miami.

Sự hiện đại, khỏe khoắn từ thành phố biển Miami được Vinhomes tái hiện ngay trong nội khu The Miami bằng hệ thống liên hoàn 9 sân thể thao, từ bóng chuyền, bóng rổ tới tennis, cầu lông,... kết hợp với hệ thống liên hoàn trên là khu gym ngoài trời, mang tới không gian rèn luyện thể chất giữa những miền xanh trong lành, tươi mát cho cư dân The Miami.

Hệ thống sân tập liên hoàn mang đến cuộc sống khỏe và năng động cho cư dân The Miami.

Phân khu The Miami cung cấp các toà căn hộ đa dạng từ căn hộ studio, 1 phòng ngủ + 1, 2 phòng ngủ, 2 phòng ngủ + 1 và căn hộ 3 phòng ngủ với diện tích linh hoạt từ 25m2 đến 95m2.

Sau khi nâng cấp, tiêu chuẩn bàn giao của các căn hộ The Miami cũng vượt trội hơn với hàng loạt điểm nhấn: sàn gỗ tất cả các phòng, vách tắm đứng kính, sảnh đón tiếp hiện đại,...

Trên bản đồ, có thể nhận ra vị trí vàng của phân khu The Miami khi ở khu vực cửa ngõ của Vinhomes Smart City, kế cận tuyến đường huyết mạch Lê Trọng Tấn.

Nằm trong đại đô thị Vinhomes Smart City, The Miami thừa hưởng trọn vẹn “tứ trụ kim cương” tiện ích của Vingroup gồm: Vincom, Vinmec, Vinschool, Vinhomes cùng bộ 3 công viên liên hoàn liên hoàn rộng 16,3ha gồm: Công viên trung tâm Central Park - thiên đường xanh rộng 10,2ha với hồ lớn trung tâm 4,8ha, công viên thể thao Sportia Park - thiên đường thể thao với với hệ thống máy tập hơn 1.000 chức năng và công viên Nhật Bản Zen Park quy mô hàng đầu Đông Nam Á.