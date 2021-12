Vinhomes ra mắt nhà mẫu The Beverly tại TP Thủ Đức

(VTC News) -

Thuộc dòng sản phẩm căn hộ cao cấp nhất tại Vinhomes Grand Park, các căn hộ mẫu được ra mắt có thiết kế nội thất độc đáo, đẳng cấp, chuẩn chất Mỹ.

Căn hộ mẫu được hoàn thiện với với tiêu chuẩn bàn giao nội thất liền tường dành cho nhóm khách hàng hiện đại, hướng tới cuộc sống đầy đủ tiện nghi, sang trọng như hệ kệ gỗ ốp tường, tủ bếp, tủ quần áo… cùng các thiết bị cửa, bếp, nhà vệ sinh, phòng ngủ đều đến từ các Nhà sản xuất nổi tiếng trên thế giới.

Là khách mời của sự kiện Khai trương nhà mẫu The Beverly, Á Hậu Phương Anh cảm thấy rất ấn tượng với những gì mà cô trải nghiệm được: “Đẹp - sang trọng - tiện ích - chuẩn nghỉ dưỡng - phong cách sống đẳng cấp trên tầng không và đậm chất Mỹ” - đó là cảm nhận của Phương Anh khi tham quan nhà mẫu The Beverly.

Tham quan nhà mẫu, khách hàng còn được trải nghiệm kỹ thuật Virtual Tour với công nghệ Video 360 độ, giúp người mua có cái nhìn chân thực, hình dung rõ hơn về The Beverly cũng như toàn cảnh Vinhomes Grand Park. Hệ thống sa bàn hỗ trợ giúp khách lựa chọn sản phẩm phù hợp với nhu cầu về vị trí, hướng nhà, khả năng kết nối tới các tiện ích…

Tại sự kiện, chủ đầu tư tái hiện lại cảnh quan của The Beverly khiến cho khách thăm quan không ngớt trầm trồ về những trải nghiệm sống - nghỉ dưỡng đậm chất Mỹ ngay dưới thềm nhà.

Là khách hàng quen thuộc của Vinhomes, nhà đầu tư Đức Hải (Q.1) thấy phấn khích khi là những khách hàng đầu tiên thăm quan nhà mẫu: “Sản phẩm của Vinhomes thì vẫn luôn chỉn chu, nhưng tôi ấn tượng đặc biệt ở cách bài trí, thiết kế và chất liệu sử dụng trong căn hộ này. Vật liệu màu sắc tương phản kết hợp cùng phụ kiện cao cấp khiến cho căn hộ The Beverly rất sang và thể hiện đẳng cấp riêng” – ông Hải đánh giá.

Không riêng gì ông Hải, rất đông khách thăm quan cũng tỏ ra bất ngờ và hào hứng vì những đột phá trong thiết kế, đem đến cho người mua nhiều trải nghiệm hưởng thụ mà khó có sản phẩm nào sánh được.

Thuộc dòng sản phẩm tiên phong trên thị trường hướng đến cuộc sống giàu giá trị trải nghiệm, The Beverly mang nhiều nét đột phá khi lấy cảm hứng từ chất sống phóng khoáng, phồn hoa, cao cấp của thành phố Beverly Hills (Mỹ) cùng những trải nghiệm “luxury sky living” làm nên phiên bản cuộc sống trên đỉnh thượng lưu độc nhất thị trường căn hộ hiện nay.

Toạ lạc tại vị trí kim cương, The Beverly mang đến 1 tầm view độc bản, cùng với hơn 200 tiện ích thời thượng, mở ra cho cư dân 1 cuộc sống tiện nghi, cao cấp chuẩn Chất Mỹ ngay trong lòng CBD mới Thủ Đức.

Đại diện Chủ đầu tư, ông Vũ Hồng Long cho biết: “Với thiết kế đột phá mới mẻ, nhiều lớp với cao độ khác nhau, chuỗi công viên mang đến không gian nghỉ dưỡng chân thực, đa chiều, đầy tinh tế dành riêng cho cư dân The Beverly. Hội tụ cuộc sống tiện nghi, hiện đại, đẳng cấp và trải nghiệm đỉnh cao xứng tầm, The Beverly sẽ là tâm điểm đáng sống bậc nhất giữa lòng thành phố Thủ Đức; đồng thời đem tới chuẩn sống nghỉ dưỡng khác biệt, hiếm có, đậm chất Mỹ cho những cư dân thời thượng”.

Chương trình Khai trương nhà mẫu The Beverly – Vinhomes Grand Park tiếp tục diễn ra đến hết ngày 29/12/2021 với rất nhiều hoạt động đặc sắc, thú vị diễn ra mỗi ngày.

Tiếp nối sự thành công từ những sản phẩm đi trước như The Rainbow, The Origami…, sự xuất hiện của The Beverly tiếp tục tiến thêm bước dài hoàn thiện Đại đô thị Vinhomes Grand Park đẳng cấp bậc nhất TP Thủ Đức.