Vinhomes Grand Park ra mắt hàng loạt tiện ích đẳng cấp mới

Sau hơn 1 năm ra mắt, Vinhomes Grand Park tiếp tục mang đến bất ngờ khi công bố thiết kế nhiều hạng mục tiện ích, trong đó nổi bật là 2 trường mầm non thuộc hệ thống giáo dục Vinschool. Có quy mô hơn 6.000m2 với 3 tầng, 35 lớp học và đầy đủ cơ sở vật chất phục vụ chương trình ngoại khoá như Thư viện, Phòng chơi liên hoàn, Phòng nghệ thuật, Phòng đa năng…, 2 trường mầm non Vinschool sẽ thực hiện sứ mệnh ươm mầm công dân toàn cầu ngay giữa lòng Đại đô thị Vinhomes Grand Park.

Vinhomes Grand Park được quy hoạch bao gồm 2 trường Mầm non và 1 trường Phổ thông liên cấp Vinschool.

Về y tế, Vinhomes Grand Park chính thức công bố thiết kế Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec được xây dựng trên diện tích khoảng 36.000m2, bao gồm 7 tầng với quy mô 300 giường nội trú. Là bệnh viện Vinmec thứ 2 tại TP.HCM sau Vinmec Central Park, Vinmec Grand Park sẽ quy tụ đội ngũ chuyên gia, bác sĩ, điều dưỡng... có trình độ chuyên môn cao cùng hệ thống trang thiết bị hiện đại hàng đầu thế giới, tiên phong đem đến chất lượng dịch vụ y tế khác biệt cho khu Đông TP.HCM.

Vinmec Grand Park được thiết kế bao gồm diện tích sân vườn xanh mát tại khu vực tầng 1 & tầng 4 (hình ảnh minh hoạ).

Bổ sung mới trong hệ sinh thái đa ngành của Tập đoàn Vingroup, xe buýt điện VinBus đã ra đời với vai trò “giải pháp xanh” của giao thông tương lai và được phát triển xây dựng nhà ga tại Vinhomes Grand Park dành cho khu vực TP.HCM. Với các tuyến nội và ngoại khu đưa cư dân Vinhomes Grand Park kết nối đến nhiều điểm của thành phố, VinBus là “làn gió mới” tiên phong cho xu hướng di chuyển xanh thông minh tại Việt Nam.

Bên cạnh hệ sinh thái y tế, giáo dục, giao thông đến từ Tập đoàn Vingroup, Vinhomes Grand Park còn bổ sung thêm những tiện ích mới, gia tăng trải nghiệm hàng ngày cho mỗi cư dân cũng như kiến tạo thêm điểm nhấn đặc biệt chỉ có tại Vinhomes Grand Park.

Cụ thể, sau khi chính thức khai trương đầu năm nay với Lễ hội hoa mai lớn nhất Việt Nam, Công viên 36ha – siêu tiện ích chính của Vinhomes Grand Park với nhiều công viên chủ đề độc đáo - đã được bổ sung thêm Công viên nghệ thuật đương đại, bố trí cạnh Công viên Ánh sáng tại khu vực quảng trường chính.

Công viên nghệ thuật đương đại là nơi trưng bày hàng chục biểu tượng nghệ thuật đặc sắc, có những biểu tượng cao tới 10m sẽ làm nên điểm nhấn ấn tượng giữa Công viên 36ha. Ngay gần đó, cầu ngắm cảnh kết nối khu đảo tiện ích cũng được nâng cấp thiết kế nổi bật với hệ thống ánh sáng rực rỡ, đầy màu sắc.

Đặc biệt, Vinhomes Grand Park cũng mới ra mắt 2 siêu tiện ích hoàn toàn mới là Đại lộ Ánh sáng Manhattan Glory và Bến thuyền cao cấp Manhattan Glory. Với quy mô lớn và thiết kế độc đáo, 2 siêu tiện ích mới sẽ nối tiếp hành trình kiến tạo biểu tượng và nâng tầm đẳng cấp sống của Vinhomes Grand Park tại TP.HCM.

Đại lộ Ánh sáng được thiết kế bao gồm 2 quảng trường trung tâm với không gian mở nối dài cùng khu vực tiểu cảnh nước, xích đu sắc màu, biểu tượng nghệ thuật.

Trong khi đó, Bến thuyền cao cấp Manhattan Glory là không gian của những chuỗi nhà hàng, cafe… và sẽ là nơi hiếm hoi cung cấp dịch vụ du thuyền cho cư dân TP.HCM trải nghiệm.

Cuối cùng, nhằm mang đến không gian sinh thái tối đa cho toàn bộ cư dân Vinhomes Grand Park, 4 hồ hoa sen, hoa súng đã được bố trí xen kẽ giữa nội khu The Rainbow, The Origami và The Manhattan Glory, sẽ trở thành điểm check-in mới lạ cũng như đem lại tầm nhìn khoáng đạt dành cho cư dân.

1 trong 4 hồ hoa sen, hoa súng mới được ra mắt tại Vinhomes Grand Park.

Với mô hình đại đô thị hội tụ đầy đủ yếu tố về quy hoạch hạ tầng, dịch vụ quản lý và không ngừng phát triển sánh ngang đẳng cấp quốc tế, Vinhomes Grand Park kiến tạo phong cách sống thông minh hiện đại, tiên phong tại trung tâm mới của TP.HCM.