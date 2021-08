Vĩnh Phúc tìm người đi xe máy chở F0 trốn khỏi bệnh viện dã chiến

(VTC News) -

Chiều 2/8, trả lời PV VTC News, đại diện Công an TP Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc) cho biết, cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục xác minh, tìm người đi xe máy chở F0 bỏ trốn.

Trước đó, tối 31/7, F0 L.V.S. (SN 1978, trú tại thôn Minh Hà, xã Kim Long, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc) lợi dụng lúc cán bộ y tế không chú ý đã vượt rào, bỏ trốn khỏi khu điều trị tại Bệnh viện dã chiến tỉnh Vĩnh Phúc.

Không lâu sau, Bệnh viện dã chiến tỉnh Vĩnh Phúc phối hợp với lực lượng công an đưa được bệnh nhân này trở về Bệnh viện dã chiến tỉnh Vĩnh Phúc để tiếp tục điều trị.

Bệnh viện dã chiến tỉnh Vĩnh Phúc. (Ảnh: TTXVN)

Theo cơ quan công an, ông S. khai sau khi trốn được ra viện đã đi bộ khoảng 300m rồi đi nhờ xe máy của một người đàn ông đến khu vực khác thì xuống tiếp tục đi bộ.

Đặc điểm nhận dạng của người này là khoảng 40 tuổi, đi xe máy cũ màu đỏ, ở khu vực gần Bệnh viện dã chiến tỉnh Vĩnh Phúc, đoạn vòng xuyến đi Kim Long (huyện Tam Dương) trong khoảng thời gian 19h30-21h30 ngày 31/7.

Tuy nhiên, theo đại diện Công an TP Vĩnh Yên, làm việc với cơ quan công an, lời khai của ông S. chưa rõ ràng. "Lúc thì bệnh nhân này nói đi bộ, lúc thì bảo được một người đi xe máy chở đi sau khi trốn ra khỏi viện. Chúng tôi đang xác minh lại lời khai của bệnh nhân này và truy vết những người liên quan", đại diện Công an TP Vĩnh Yên cho hay.