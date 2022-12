Vĩnh Phúc điều tra, làm rõ 100% vụ án hình sự trong tháng 11

(VTC News) -

Sáng 14/12, Ban Nội chính Tỉnh ủy Vĩnh Phúc tổ chức giao ban công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp tháng 11/2022.

Theo báo cáo, tình hình an ninh chính trị, trật tự xã hội trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc trong tháng qua được bảo đảm và cơ bản ổn định. Công tác quân sự, quốc phòng địa phương, các hoạt động tư pháp, công tác đấu tranh trấn áp tội phạm, phòng chống tệ nạn xã hội, các hoạt động điều tra, xét xử, thi hành án được tăng cường, có chuyển biến tốt.

Lực lượng chức năng tập trung điều tra, làm rõ 43/43 vụ án hình sự (đạt 100%), với 98 đối tượng, thu hồi tài sản trị giá hơn 500 triệu đồng; phát hiện, bắt giữ, khởi tố 28 vụ vận chuyển, mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy, bắt 30 đối tượng.

Lực lượng chức năng tỉnh Vĩnh Phúc cũng phát hiện, xử lý 99 vụ phạm tội và vi phạm pháp luật về kinh tế; khởi tố 13 vụ với 12 bị can; xử lý hành chính 96 vụ với 96 đối tượng, phạt tiền hơn 160 triệu đồng.

Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Hà Quang Tiến chủ trì hội nghị.

Về vi phạm pháp luật về môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, cơ quan chức năng phát hiện 115 vụ, khởi tố 3 vụ với 5 bị can; xử lý hành chính 110 vụ với 111 đối tượng, phạt tiền hơn 270 triệu đồng…

Trong tháng 11, các cơ quan khối nội chính trong tỉnh tiếp tục bám sát nhiệm vụ trọng tâm, nâng cao vai trò lãnh đạo của các cấp ủy, thực hiện tốt công tác nắm tình hình, tham mưu, đề xuất, thực hiện có hiệu quả các giải pháp trong từng lĩnh vực, ngành cụ thể... Công tác thực hành quyền công tố, hoạt động tư pháp, thanh tra, tiếp dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân được triển khai có hiệu quả…

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, đánh giá những kết quả đạt được trong từng lĩnh vực; đồng thời, nêu cụ thể nhiều nội dung còn vướng mắc, bất cập cần sớm được khắc phục trong công tác phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp; việc phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương trong lĩnh vực phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội; công tác thu hồi đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm…

Triển khai nhiệm vụ công tác nội chính tháng 12, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Hà Quang Tiến đề nghị các cơ quan trong khối tiếp tục nắm chắc tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; chủ động nắm bắt tình hình an ninh chính trị nội bộ, an ninh tôn giáo tại các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Các cơ quan, đơn vị có chức năng chủ động triển khai các biện pháp phòng ngừa, kịp thời phát hiện, đấu tranh chống lại những âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch trên không gian mạng, không để bị động, bất ngờ.

Đồng thời, ông Hà Quang Tiến lưu ý cần chủ động nắm bắt tình hình an ninh kinh tế, ANTT trong các công ty, doanh nghiệp nhằm phòng ngừa hiệu quả tình trạng đình công, lãn công của công nhân. Nắm bắt tình hình khiếu kiện của người dân trong lĩnh vực đất đai, bồi thường, giải phóng mặt bằng liên quan đến một số dự án xây dựng đang được triển khai trên địa bàn tỉnh…

Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Vĩnh Phúc yêu cầu các đơn vị tập trung lực lượng thực hiện cao điểm phòng chống, tấn công, trấn áp tội phạm đảm bảo an ninh trật tự trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão và các lễ hội đầu Xuân 2023; chủ động triển khai các biện pháp nhằm phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về gian lận thương mại; khai thác tài nguyên, khoáng sản; vệ sinh an toàn thực phẩm.

Các lực lượng tăng cường công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự, phòng cháy, chữa cháy tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, quán bar, vũ trường, cơ sở kinh doanh lưu trú; thực hiện có hiệu quả đợt cao điểm đảm bảo TTATGT, trật tự đô thị, trật tự công cộng...