Vĩnh Phúc: Đình chỉ 2 cán bộ Công an thành phố Phúc Yên

(VTC News) -

Công an tỉnh Vĩnh Phúc vừa tạm đình chỉ 2 cán bộ của Công an thành phố Phúc Yên liên quan đến hoạt động đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống dịch, bệnh trên địa bàn thành phố.

Đồng thời, UBND tỉnh Vĩnh Phúc vừa có văn bản chỉ đạo, giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra, xác minh và kiên quyết xử lý nghiêm hoạt động sai phạm của quán Bar Sunny.

Công an tỉnh Vĩnh Phúc đang thụ lý hồ sơ và tổ chức điều tra. Tuy nhiên, trong điều kiện dịch bệnh COVID-19, công tác điều tra gặp nhiều khó khăn; những cá nhân thuộc diện điều tra đang được cách ly, điều trị COVID-19 nên tiến độ bị ảnh hưởng.

Quán bar - karaoke Sunny.

Thành ủy, UBND TP Phúc Yên đang chỉ đạo xem xét, làm rõ trách nhiệm của các tập thể, cá nhân liên quan liên quan đến việc quản lý nhà nước về hoạt động của quán Bar Sunny.

Ngoài ra, ngày 4/5/2021, Phòng Kế hoạch - Tài chính thành phố Phúc Yên ban hành quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của hộ ông Vũ Tiến Thành, chủ quán Bar Sunny.

Cũng trong tối 8/9, trả lời VTC News, đại diện Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy Thành vừa có văn bản chỉ đạo công an tỉnh làm rõ thông tin cho rằng, nhiều clip có nữ nhân viên ăn mặc phản cảm phục vụ khách đang được chia sẻ trên mạng xã hội được quay ở quán karaoke Sunny. Lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc yêu cầu Công an tỉnh chỉ đạo xác minh, điều tra và xử lý sai phạm (nếu có).

"Cơ quan chức năng sẽ xử lý vi phạm của quán karaoke Sunny nếu những hình ảnh trên mạng xã hội là đúng. Trong trường hợp đây là thông tin bịa đặt thì chúng tôi sẽ xử lý người đăng tải thông tin", đại diện Công an tỉnh Vĩnh Phúc nói và cho biết thêm, hiện tại các nhân viên của quán karaoke Sunny đang đi cách ly do quán được coi là "ổ dịch" sau khi phát hiện nhiều ca mắc COVID-19 có liên quan.

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền nhiều đoạn video ghi lại hình ảnh các tiếp viên nữ ăn mặc hở hang, phản cảm phục vụ khách, kèm theo thông tin cho rằng hình ảnh trên ghi lại từ quán karaoke Sunny.