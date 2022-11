Vĩnh Phúc có mức tăng trưởng kinh tế cao nhất từ năm 2014 đến nay

(VTC News) -

Ngày 24/11, UBND tỉnh Vĩnh Phúc họp phiên thường kỳ tháng 11, cho ý kiến vào các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp HĐND tỉnh cuối năm 2022.

Đánh giá về công tác quản lý nhà nước tháng 11, nhiệm vụ trọng tâm tháng 12/2022; kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và UBND các huyện, thành phố tháng 11/2022, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy Thành nhấn mạnh: UBND tỉnh và UBND các huyện, thành phố đã tập trung lãnh đạo, thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 11, tuy nhiên vẫn còn một số nhiệm vụ chưa giải quyết xong. Để tránh tồn đọng, ông Lê Duy Thành yêu cầu các sở, ngành, địa phương cần tập trung rà soát những đầu mục công việc đã hoàn thành, những nhiệm vụ còn tồn đọng để có giải pháp giải quyết dứt điểm vào cuối tháng 11 và đầu tháng 12.

Đối với công tác giải quyết các thủ tục hành chính, tỷ lệ hồ sơ giải quyết trước và đúng hạn cao, đạt gần 94%, tuy nhiên, lĩnh vực đăng ký đất đai còn thấp với tỷ lệ giải quyết trước và đúng hạn trên 61%. Chủ tịch Lê Duy Thành đề nghị các sở, ngành, đơn vị liên quan cần xem xét lại để có giải pháp khắc phục và điều chỉnh những bất cập trước 31/12/2022.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy Thành điều hành phiên họp.

Đối với báo cáo kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, các đại biểu cơ bản nhất trí với kết quả đạt được. Mặc dù chịu tác động của tình hình suy thoái kinh tế thế giới và dịch bệnh, song với nỗ lực của cả hệ thống chính trị, các cấp, ngành, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh đã phục hồi khả quan, tăng trưởng kinh tế ước năm 2022 tăng từ 9,2-9,8% so với năm 2021, là mức tăng cao nhất từ năm 2014 đến nay. Các chỉ tiêu kinh tế - xã hội đều đạt và vượt so với Nghị quyết 57 của HĐND tỉnh về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022. Ước tính hết năm 2022, tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt 35.700 tỷ đồng, tăng 8,5% so với năm 2021.

Thu hút đầu tư ước đạt 450 triệu USD vốn FDI và 12.500 tỷ đồng vốn DDI, vượt mục tiêu kế hoạch đề ra. Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2021 đứng thứ 5 cả nước, tăng 24 bậc so với năm 2020. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội phát triển mạnh; các chế độ, chính sách xã hội, an sinh xã hội được bảo đảm; quốc phòng an ninh được giữ vững. Ước năm 2022, toàn tỉnh giải quyết việc làm mới cho 19.730 lao động, trong đó, đưa 781 người đi lao động có thời hạn ở nước ngoài.

Cho ý kiến vào nội dung này, Chủ tịch Lê Duy Thành khẳng định năm 2022, Vĩnh Phúc vượt qua nhiều khó khăn đã đạt và vượt 17/17 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, tăng trưởng kinh tế và thu ngân sách cao, thu hút đầu tư tiếp tục đẩy mạnh; các chính sách an sinh xã hội, an ninh trật tự được bảo đảm. Điều quan trọng, nhận thức của hệ thống chính quyền các cấp cũng như toàn xã hội đã thay đổi rất nhiều theo chiều hướng phát triển tích cực.

Chỉ ra một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới, người đứng đầu tỉnh Vĩnh Phúc yêu cầu các sở, ngành, địa phương kịp thời có những giải pháp để tiếp tục đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, nhằm tạo bước đột phá trong năm 2023; tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm như: Công tác giải ngân vốn đầu tư công; giải quyết nợ đọng xây dựng cơ bản; quyết toán các công trình, dự án đã hoàn thành; đẩy mạnh chất lượng xây dựng các công trình; kịp thời tháo gỡ khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng…

Cũng tại phiên họp, UBND tỉnh thảo luận, cho ý kiến vào các báo cáo về tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023; kế hoạch đầu tư công năm 2023; đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023; kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước năm 2023; báo cáo công tác của UBND tỉnh năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023.

Đồng thời, xin ý kiến bằng văn bản vào các báo cáo: kết quả triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030; công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023; tình hình triển khai thi hành Hiến pháp, văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên và Nghị quyết của HĐND tỉnh năm 2022; công tác tiếp công dân giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023; công tác phòng chống tham nhũng năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023; kết quả giải quyết các nội dung đại biểu chất vấn tại kỳ họp giữa năm 2022 về vấn đề nước sạch; vấn đề xử lý rác thải; vấn đề ngập lụt trên địa bàn tỉnh…