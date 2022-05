Vĩnh Long có 6 gói thầu liên quan Công ty Việt Á, tổng giá trị hơn 24 tỷ đồng

Ngày 17/5, trả lời VTC News, ông Lê Đồng Khởi, Chánh Thanh tra tỉnh Vĩnh Long cho biết, thanh tra tỉnh này vừa có Kết luận thanh tra về đấu thầu mua sắm trang thiết bị y tế phục vụ công tác khám điều trị bệnh năm 2020 và việc đấu thầu mua sắm trang thiết bị y tế, vật tư y tế, sinh phẩm, kit xét nghiệm phục vụ phòng, chống dịch năm 2021 đối với Sở Y tế và các đơn vị trực thuộc.

Chánh Thanh tra tỉnh Vĩnh Long thông tin, tại Vĩnh Long có một đơn vị mua sắm nhiều gói thầu liên quan đến Công ty CP Công nghệ Việt Á (Công ty Việt Á) là Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long.

Trong năm 2021, Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long đã thực hiện 11 gói “mua hóa chất, vật tư, môi trường phát hiện SARS-COV-2 bằng phương pháp Realtime PCR và vật tư phương tiện phòng hộ phục vụ công tác phòng, chống dịch COIVD-19”.

11 gói mua hóa chất, vật tư nói trên được chia thành 35 gói thầu, gồm: 32 gói thầu với hình thức chỉ định thầu, 1 gói thầu chào hàng cạnh tranh qua mạng và 2 gói thầu hình thức chỉ định thầu rút gọn. Tổng giá trị ký hợp đồng của các gói thầu hơn 74,9 tỷ đồng.

Kinh phí thực hiện các gói thầu trên là từ nguồn thu dịch vụ khám, chữa bệnh và nguồn thu hợp pháp khác của Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long.

Đáng chú ý là trong số các hợp đồng trên, Công ty Việt Á có tham gia 6 gói thầu, với 5 hợp đồng cung cấp hóa chất - vật tư, môi trường phát hiện SARS-CoV-2 bằng phương pháp Realtime PCR. Tổng giá trị phê duyệt kết quả trúng thầu (chỉ định thầu) hơn 24 tỷ đồng.

Theo Thanh tra tỉnh Vĩnh Long, Công an tỉnh này đã có công văn yêu cầu Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long cung cấp hồ sơ, tài liệu đối với 6 gói thầu của Công ty Việt Á để phục vụ công tác điều tra

“Căn cứ công văn số 225/TTCP.VIII, ngày 18/2/2022 của Thanh tra Chính Phủ, Thanh tra chỉ tổng hợp số liệu của 6 gói thầu phát sinh giữa Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long với Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á, không tiến hành kiểm tra, xác minh”, kết luận của Thanh tra tỉnh Vĩnh Long nêu.

Mua kit test, CDC Sóc Trăng được doanh nghiệp hỗ trợ 358 triệu đồng

Tại Sóc Trăng, Thanh tra tỉnh này xác định, Sở Y tế tỉnh có 5 gói thầu liên quan đến Công ty Việt Á thông qua Công ty TNHH Khoa học Hợp Nhất (Công ty Hợp Nhất) với tổng giá trị hợp đồng hơn 11,3 tỷ đồng.

CDC tỉnh Sóc Trăng có một hợp đồng mua kit xét nghiệm liên quan đến Công ty Việt Á liên danh với Công ty Hợp Nhất với số tiền hơn 19 tỷ đồng. Đáng chú ý, sau khi thanh lý hợp đồng, Công ty Hợp Nhất có hỗ trợ 358,1 triệu đồng cho bếp ăn của CDC tỉnh Sóc Trăng để phục vụ công tác phòng, chống dịch.

Trong khi đó, Thanh tra tỉnh Kiên Giang xác định, Sở Y tế tỉnh này có 2 gói thầu mua kit xét nghiệm của Công ty Việt Á, tổng trị giá hơn 58 tỷ đồng. CDC tỉnh có 2 gói thầu mua kit xét nghiệm của Công ty Việt Á với tổng giá trị hơn 786 triệu đồng.

Theo Thanh tra tỉnh Kiên Giang, các gói thầu do Công ty Việt Á trúng thầu vi phạm quy định trong đấu thầu do các đơn vị báo giá đều là công ty mẹ, công ty con, công ty có quan hệ trong điều hành, không đảm bảo khách quan về giá. Việc lấy các bảng báo giá để xây dựng dự toán gói thầu không do Sở Y tế và CDC thực hiện mà sử dụng của Công ty Việt Á cung cấp.

Tại Hậu Giang, Công an tỉnh này vừa khởi tố, bắt tạm giam ông Nguyễn Văn Lành, nguyên Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Hậu Giang và 2 thuộc cấp để điều tra về hành vi “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” theo Điều 222 Bộ luật Hình sự 2017. Ông Lành và 2 thuộc cấp vừa bị cách chức trước khi bị bắt do các vi phạm liên quan đến Việt Á.

Trước đó, Công an tỉnh Cà Mau ra quyết định khởi tố vụ án "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng", xảy ra tại Sở Y tế và CDC tỉnh Cà Mau. Vụ án được xác định có liên quan đến Công ty Việt Á.