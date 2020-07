Vĩnh biệt biểu tượng đấu tranh giành tự do, chống phân biệt chủng tộc ở Nam Phi

Ngày 22/7, Tổng thống Nam Phi thông báo ông Andrew Mlangeni, nhà hoạt động chống phân biệt chủng tộc, biểu tượng của đấu tranh giành tự do và là bạn vong niên từng ngồi tù với cựu Tổng thống nước này Nelson Mandela, đã qua đời ở tuổi 95.

Ông Mlangeni là người cuối cùng trong số các nhà hoạt động chống phân biệt chủng tộc bị xét xử trong phiên tòa Rinovia năm 1963-1964. Ông qua đời tại một bệnh viện quân y ở thủ đô Pretoria ngày 21/7.

Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa đã bày tỏ sự tiếc thương sâu sắc trước sự ra đi của ông Mlangeni.

Nhà hoạt động chống phân biệt chủng tộc Nam Phi Andrew Mlangeni đã qua đời ở tuổi 95. (Ảnh: News24)

Sinh ra tại thị trấn Soweto, thành phố Johannesburg, ông Mlangeni gia nhập lực lượng trẻ tuổi của Đảng Đại hội Dân tộc Phi (ANC) vào đầu những năm 50 của thế kỷ trước. Khoảng 10 năm sau đó, ông nằm trong những nhóm đầu tiên của lực lượng chiến sĩ giải phóng được AND cử ra nước ngoài để huấn luyện quân sự. Hai năm sau đó, ông về nước và đã bị bắt.

Trong phiên tòa nổi tiếng Rivonia kéo dài tới 8 tháng - vốn được coi là sự tàn bạo của hệ thống pháp luật của chế độ phân biệt chủng tộc Apartheid ở Nam Phi, ông Mlangeni bị xét xử cùng với nhà lãnh đạo lỗi lạc Mandela và một số nhà hoạt động chống phân biệt chủng tộc khác.

Tại phiên tòa lịch sử này, ông Mlangeni đã bị kết án 26 năm tù giam và nhiều năm bị giam cầm cùng với cựu Tổng thống Mandela và hai nhà hoạt động nổi tiếng khác là ông Ahmed Kathrada và ông Dennis Goldberg trên đảo Robben, thành phố Cape Town.Ông được trả tự do vào năm 1989.

Sau khi chấm dứt chế độ phân biệt chủng tộc tại Nam Phi, ông Mlangeni là nghị sĩ giai đoạn 1994-1999.

Đảng ANC mô tả ông Mlangeni là một trong những chiến sĩ đấu tranh kiệt xuất của Nam Phi, luôn kiên định trong cuộc tranh đấu đòi tự do. Tuyên bố của ANC nhấn mạnh: "Tử thần đã cướp đi của người dân Nam Phi một trong những người con lỗi lạc nhất, người luôn đặt tự do của người dân lên trên cuộc sống và sự an vui của bản thân".