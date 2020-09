Vingroup thâu tóm một công ty khai thác khoáng sản ở Quảng Ngãi

Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ của Vingroup tiết lộ ngày 18/3, tập đoàn này đã mua toàn bộ cổ phần trong Công ty cổ phần Hương Hải - Quảng Ngãi từ các đối tác với tổng giá phí là 450 tỷ đồng. Như vậy, Hương Hải - Quảng Ngãi đã trở thành công ty con của Vingroup.

Theo Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Hương Hải - Quảng Ngãi được thành lập vào tháng 2/2018, có trụ sở tại tỉnh Quảng Ngãi. Ngành nghề kinh doanh chính của công ty này là “khai khoáng khác chưa được phân vào đâu”, cụ thể là khai thác mỏ và khai thác khoáng chất và nguyên liệu khác như nguyên liệu làm đá mài, đá quý, các khoáng chất và các chất phụ gia khác.

Bên cạnh đó, Hương Hải - Quảng Ngãi còn đăng ký 9 ngành nghề kinh doanh khác gồm khai thác đá, cát, sỏi, đất sét; khai thác quặng sắt; khai thác quặng kim loại quý hiếm; sản xuất xi măng, vôi và thạch cao…

Đến ngày 15/5, Vingroup tiếp tục chi 4.600 tỷ đồng mua toàn bộ cổ phần trong Công ty Đại An từ các đối tác, biến Đại An trở thành công ty con của tập đoàn. Đại An là công ty có ngành nghề kinh doanh chính là đầu tư, xây dựng và kinh doanh bất động sản.

Ông Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch Tập đoàn Vingroup. (Ảnh: Bloomberg)

Trong kỳ, Vingroup còn mua, hợp nhất kinh doanh đối với một số công ty con mới và hợp tác kinh doanh với một đối tác. Cụ thể vào ngày 1/1, Vingroup ký kết hợp đồng hợp tác kinh doanh với Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển du lịch Phú Quốc, một doanh nghiệp liên kết sở hữu các dự án khách sạn, bất động sản nghỉ dưỡng và khu vui chơi giải trí tại Phú Quốc.

Theo đó, Vingroup có quyền kiểm soát, hưởng phần lớn lợi ích và chịu rủi ro liên quan đến các tài sản và hoạt động kinh doanh của các hợp phần dự án thuộc phạm vi hợp tác của Công ty Du lịch Phú Quốc. Các tài sản và hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi hợp tác kinh doanh chủ yếu bao gồm khách sạn, sân golf, biệt thự biển thuộc khu du lịch sinh thái Bãi Dài và vườn thú Vinpearl Safari.

Đến ngày 1/4, Vingroup mua thêm 61% tỷ lệ sở hữu trong VinITIS với giá phí là 86 tỷ đồng, qua đó nâng tỷ lệ sở hữu trong công ty này lên 80%. VinITIS là công ty chuyên xử lý dữ liệu, cho thuê hạ tầng phát sóng di động, mạng thoại, truyền hình và các hoạt động liên quan.

Ngoài ra, trong kỳ Vingroup đã thoái 80% tỷ lệ sở hữu trong Công ty cổ phần Kinh doanh Bất động sản MV Việt Nam, với tổng giá chuyển nhượng là 8.799 tỷ đồng. Khoản lãi từ giao dịch chuyển nhượng này là 7.562 tỷ đồng, được ghi nhận trên báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất giữa niên độ.

Theo đó, Vingroup không còn nắm giữ quyền kiểm soát cũng như ảnh hưởng đáng kể lên Công ty MV. Khoản đầu tư còn lại được ghi nhận là khoản đầu tư góp vốn vào đơn vị khác.

6 tháng đầu năm, Vingroup ghi nhận doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 38.727 tỷ đồng, lãi sau thuế là 1.401 tỷ đồng. Tổng tài sản của công ty là 427.184 tỷ đồng.