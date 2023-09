VinFast VF 9 - mẫu xe khó tìm đối thủ trong phân khúc E-SUV

(VTC News) -

Không thể so sức mạnh vận hành với ô tô điện

"So sánh xe xăng với xe điện thì công suất, mô men xoắn và công nghệ thông minh của xe điện luôn vượt trội", anh Nguyễn Đức Duy (Hà Nội) khẳng định sau khi rà hết các bảng so sánh thông số giữa các mẫu xe trên thị trường.

Anh Duy và nhóm bạn doanh nhân của anh rất đam mê tốc độ dù chủ yếu họ thường ngồi hàng ghế sau. Anh Duy chia sẻ, chinh phục và làm chủ một cỗ máy tiên tiến, mạnh mẽ như xe điện đem lại cho anh cảm giác phấn khích không khác gì chiến thắng trong những thương vụ kinh doanh.

"9/10 người trong nhóm tôi đều đã mua ô tô điện, và tất nhiên mẫu xe được nhiều người mơ ước nhất là VF 9. Còn một anh thì vẫn băn khoăn, song chắc là sẽ lại mua VinFast VF 9 thôi".

Ô tô điện luôn vượt trội về sức mạnh vận hành so với xe xăng.

Câu chuyện về VinFast vốn vẫn là một chủ đề “hot” trong nhiều câu chuyện kinh doanh của những doanh nhân như anh Duy. Phần lớn trong số họ đều cho rằng, nếu không có VinFast thì người dùng phải mất thêm chi phí gấp 2 tới 3 lần mới có thể có cơ hội trải nghiệm ô tô điện tại Việt Nam.

Anh Trịnh Đình Hùng - một doanh nhân công nghệ khẳng định: "Mức giá của ô tô điện mà người Việt Nam đang mua là quá tốt so với trải nghiệm khác biệt mà dòng xe này mang lại! Chúng tôi quan tâm tới hiệu quả đầu tư, thế nên tôi cũng đã sở hữu VF 9 được 3 tháng nay rồi!".

VF 9 - lựa chọn đẳng cấp cho người có lối đi riêng

"VinFast VF 9 thực sự là một kiệt tác trong thiết kế" - kỷ lục gia Đào Xuân Tình chia sẻ ngay khi vừa nhận xe. Từng bôn ba đến khắp các châu lục, ông Tình khẳng định mình là một nhà sưu tập dành hết tâm trí cho vẻ đẹp của những chiếc xe đạp thương hiệu Peugeot, thậm chí cũng đã từng mua ô tô của thương hiệu lâu đời này. Nhưng sau cùng, VinFast VF 9 với ông vẫn là một món quà đáng giá nhất dành cho bản thân.

Kỷ lục gia Đào Xuân Tình bên cạnh mẫu xe VF 9 vừa sở hữu.

"Bạn tôi toàn là giới doanh nhân, và có thể tôi sẽ thuyết phục họ để mở câu lạc bộ doanh nhân đi xe VF 9", ông Tình khẳng định.

Lý do đầu tiên để một người "có gu" cả đời gắn liền với các mẫu SUV như ông Tình lựa chọn VF 9 là thiết kế vừa mạnh mẽ, vừa sang trọng, vừa có vẻ đẹp Mỹ lại pha một chút châu Âu. Dẫu là người không quá quan tâm tới các thông số kỹ thuật, nhưng với "tố chất doanh nhân", ông Tình hiểu rõ, giá trị mà chiếc xe này mang lại vượt xa khoản tiền mà mình đã đầu tư.

Đồng tình với quan điểm này, song anh Vũ Minh Tuấn, một doanh nhân, chủ xe VF 9 chia sẻ thêm: "Trong một không gian dễ chịu tại mọi điểm chạm, ngồi vào chiếc ghế cơ trưởng phía sau tôi đã cảm thấy gần gũi như trong phòng làm việc của mình, nơi tôi vừa có đủ sự tĩnh tại, riêng tư, vừa đủ đảm bảo sức khoẻ và cũng vừa đủ để nghĩ được nhiều dự án mới".

Kính trần toàn cảnh trang bị trên VF 9 là một trong những điểm gây ấn tượng mạnh với giới doanh nhân.

Nhà thiết kế Pininfarina đã dành rất nhiều tâm trí vào việc kiến tạo một không gian thực sự sang trọng và phù hợp cho những doanh nhân như anh Tuấn - những người luôn bận rộn và không ngừng kiến tạo những giá trị mới cho cộng đồng.

"Sếp là người đòi hỏi rất cao ở mọi việc, nên bản thân tôi khi lái xe cũng áp lực không kém. Nhưng vận hành một mẫu xe ngập tràn công nghệ và có trang bị an toàn vượt trội so với tất cả các mẫu xe trước đó, tôi cảm thấy thực sự an tâm", anh Trần Đức Vũ - lái xe riêng của anh Tuấn khẳng định.

Không gian ghế sau của VF 9 sang trọng hơn Hyundai Palisade.

"Nếu có mua thêm một chiếc xe nữa, tôi vẫn chọn VF 9. Nhiều bạn bè cũng từng khuyên mua Ford Explorer, Hyundai Palisade hoặc Volkswagen Teramont cùng phân khúc, thậm chí cũng có gợi ý mua Toyota Prado nhưng tôi đều từ chối vì đã từng trải nghiệm qua tất cả các xe", anh Tuấn khẳng định.

Anh cũng chia sẻ thêm, trần kính toàn cảnh là chi tiết anh thích nhất trên VF 9, vì nó mang lại cảm giác khoáng đạt, đầy cảm hứng cho một doanh nhân trẻ. Trang bị này trước đây chỉ có trên các dòng xe sang như Mercedes-Benz S-Class Coupe, Ferrari GTC4Lusso, Bentley Continental GT hay Porsche Panamera 4 Sport Turismo.

"Vừa ngả lưng trên chiếc ghế có massage, vừa ngắm bầu trời trong xanh trong những chuyến đi dài, điều đó gợi mở cho tôi rất nhiều ý tưởng. Tôi biết chính xác mình muốn gì và thế là quá đủ để lựa chọn mẫu xe điện tiên phong dành cho doanh nhân của Việt Nam".

Điểm chung của những người sở hữu VinFast VF 9 là tất cả đều tự do về tài chính, biết chính xác nhu cầu của bản thân. Mối quan tâm của họ không xoay quanh các thông số kỹ thuật, hệ thống trạm sạc hay các dịch vụ hậu mãi của hãng xe Việt. Họ thường nói về các ý tưởng mới, các dự án lớn và cả những niềm đam mê chung, trong đó những chiếc xe VinFast vẫn thường xuất hiện như một phần của câu chuyện.