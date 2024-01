VinFast VF 7 Hoả Long Độc Bản hết hàng sau 22 phút mở bán

(VTC News) -

Sau khi xuất hiện đầy ấn tượng trên sân khấu Đại nhạc hội 8Wonder hồi tháng 12 năm ngoái, VF 7 Dragon Forged - Hỏa Long Độc Bản chào năm Giáp Thìn 2024 chính thức bán vào trưa ngày 1/1/2024. Chỉ 22 phút sau khi mở cổng đăng ký, toàn bộ 68 chiếc VF 7 đặc biệt đã có chủ.

Tốc độ chốt đơn trung bình chỉ khoảng 20 giây/xe, được xem là một trong những đợt bán hàng chóng vánh nhất của VinFast nói riêng cũng như thị trường ô tô nói chung.

VinFast thông báo đã bán hết VF 7 phiên bản màu đặc biệt sau 22 phút trên fanpage chính thức.

Theo giới quan sát, số lượng giới hạn cùng điểm nhấn ấn tượng ở nội, ngoại thất khiến VF 7 phiên bản rồng nhanh chóng cháy hàng. Hơn thế nữa, khởi đầu năm mới bằng việc sở hữu mẫu xe gắn với hình tượng Hoả Long còn mang lại niềm tin về một năm tràn đầy năng lượng và sáng tạo bất tận cho chủ xe.

VF 7 Dragon Forged thu hút ánh nhìn với màu sơn đen tuyền, kết hợp cùng các chi tiết màu vàng sang trọng ở la-zăng, logo chữ V và đường viền ở mặt ca-lăng, đuôi xe. Sự hoà quyện ăn nhập giữa hai tone màu còn mang đến cảm giác thời thượng, cao cấp.

Theo công bố của nhà sản xuất, VF 7 Hoả Long Độc Bản sẽ có những chi tiết đặc biệt ở nội thất dành cho chủ xe. Bên cạnh đó, cabin còn thể hiện sự cao cấp, với những trang bị vượt tầm phân khúc như màn hình cảm ứng cỡ lớn 12,9 inch, hệ thống hiển thị thông tin trên kính lái HUD, vô lăng D-cut thể thao. Giống như bản concept, VinFast cũng trang bị cần số dạng nút bấm ngay dưới màn hình giải trí.

VF 7 Dragon Forged sở hữu thiết kế đặc biệt với các chi tiết ngoại thất màu vàng sang trọng.

Hơn thế nữa, bản thân VF 7 là mẫu xe được đánh giá đáng tiền hàng đầu phân khúc C-SUV hiện nay. VF 7 Dragon Forged dựa trên phiên bản Plus, nên có sức mạnh 349 mã lực, mô-men xoắn cực đại 500 Nm, dẫn động 4 bánh toàn thời gian. Với thông số này, C-SUV VinFast không có đối thủ xứng tầm ở phân khúc.

Thậm chí, khi so với một số mẫu xe sang thể thao giá cao hơn gấp 3-4 lần, VF 7 Plus cũng không hề kém cạnh. Trong một thử nghiệm thực tế, xe điện của VinFast thể hiện khả năng tăng tốc 0-100 km/h vượt trội so với SUV thể thao Đức trứ danh.

VF 7 Dragon Forged được trang bị bộ pin dung lượng 75,3 kWh, cho quãng đường di chuyển tối đa mỗi lần sạc đầy lên đến 431 km. Xe có tuỳ chọn sử dụng trần kính toàn cảnh hoặc mui thông thường.

Bên cạnh các tính năng an toàn cơ bản như cân bằng điện tử, kiểm soát lực kéo, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, kiểm soát chống lật, VF 7 có thêm gói hỗ trợ lái xe nâng cao (ADAS).

Những tính năng nổi trội của gói ADAS có thể kể đến giám sát hành trình thích ứng, cảnh báo lệch làn, cảnh báo va chạm phía trước, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau, cảnh báo điểm mù, cảnh báo mở cửa, phanh tự động khẩn cấp phía trước, hệ thống camera 360 độ…

Phiên bản màu đặc biệt sở hữu động cơ mạnh mẽ của VF 7 Plus, vượt trội trong phân khúc C-SUV.

Đáng chú ý, VF 7 hỗ trợ trợ lý ảo tiếng Việt, tương tự các dòng xe khác của VinFast, mang đến sự thân thiện và tiện nghi cho người dùng. Chủ xe hoặc hành khách có thể ra lệnh bằng tiếng Việt để xe thực hiện một số tác vụ thay vì phải thao tác bằng tay. So với các mẫu xe bán trên thị trường, đây là điểm vượt trội hoàn toàn.

Với sự xuất hiện của VF 7 Dragon Forged - Hoả Long Độc Bản, VinFast cho thấy tinh thần sáng tạo và sự đổi mới không ngừng để mang đến cho khách hàng những sản phẩm tốt nhất, giá trị nhất.