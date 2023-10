VinFast VF 6 - Mẫu xe hứa hẹn 'áp đảo' phân khúc B-SUV

(VTC News) -

“Áp đảo” phân khúc, tiệm cận nhóm xe cỡ lớn hơn

Ngay khi những hình ảnh và thông tin chính thức của phiên bản thương mại được công bố hôm 29/9, VinFast VF 6 lập tức chiếm sóng các diễn đàn, cộng đồng yêu xe. Theo đánh giá của số đông, SUV điện này sở hữu loạt thông số vượt trội so với nhiều đối thủ cùng phân khúc. Thậm chí, một số sản phẩm ở phân khúc cao hơn cũng được đem ra so sánh, bởi VF 6 có nhiều điểm tương đồng.

VF 6 chính thức bước vào cuộc đua sôi động của thị trường xe Việt cuối năm.

Theo công bố của nhà sản xuất, VinFast VF 6 có chiều dài, rộng, cao lần lượt 4.238 x 1.820 x 1.594 (mm), với chiều dài cơ sở lên đến 2.730 mm, mang đến không gian nội thất rộng rãi, phù hợp với nhu cầu di chuyển đa dạng của các gia đình trẻ. Trục cơ sở của VF 6 tương đương với một số mẫu C-SUV.

Tại thị trường Việt Nam, VinFast VF 6 có 2 phiên bản: Base và Plus. Bản Base có giá 675 triệu đồng (chưa bao gồm pin) và 765 triệu đồng (đã bao gồm pin), trong khi bản Plus có giá 765 triệu đồng (chưa bao gồm pin) và 855 triệu đồng (đã bao gồm pin). Mức giá này đặc biệt hấp dẫn so với giá lăn bánh của những mẫu xe xăng cùng phân khúc, do xe điện đang được miễn lệ phí trước bạ, trong khi xe xăng bị áp mức lệ phí trước bạ từ 10-12% giá xe.

Ngoài ra, VF 6 còn có ưu thế về chi phí vận hành, bảo trì bảo dưỡng, do đặc thù của xe điện là có thiết kế cơ khí đơn giản, đồng thời không phải thay dầu động cơ thường xuyên như xe xăng. Với mức giá này, VF 6 được các chuyên gia đánh giá là mẫu xe chiến lược tiếp theo trong dải sản phẩm ô tô điện hoàn chỉnh của VinFast khi sở hữu thiết kế thời thượng, khả năng vận hành mạnh mẽ và trang bị công nghệ đầy ắp tương đương những mẫu xe hạng C trên thị trường.

Được chắp bút bởi những nhà thiết kế tài ba tại Torino Design, VF 6 nhận nhiều lời khen về tính thẩm mỹ. Ngoại thất tạo điểm nhấn bằng dải đèn LED tạo hình cánh chim đặc trưng của VinFast, cùng la-zăng hợp kim 5 chấu khỏe khoắn với kích thước lên đến 19 inch. Đáng chú ý, VF 6 là dòng xe hiếm hoi ở phân khúc sử dụng la-zăng kích thước lớn đến 19 inch

Lựa chọn lý tưởng khởi đầu mọi hành trình cho gia đình Việt

Ngoại hình bắt mắt với những thông số thiết kế tối ưu theo đặc điểm của khách hàng Việt.

VF 6 ra mắt với bảng màu đa dạng gồm 5 lựa chọn màu ngoại thất và 2 màu nội thất. Trong đó, màu nội thất nâu Mocca Brown độc đáo lần đầu tiên xuất hiện, hứa hẹn là điểm nhấn thu hút những khách hàng trẻ duy mỹ. Với thiết kế bắt mắt cùng tùy chọn màu đặc trưng, VinFast VF 6 không chỉ là người bạn đồng hành, mà còn là “tuyên ngôn” phong cách của người sở hữu.

Màu nội thất nâu Mocca Brown độc đáo lần đầu tiên xuất hiện trên VF 6.

Về khả năng vận hành, cả hai phiên bản VF 6 đều được trang bị pin LFP dung lượng 59,6kW với phạm vi hoạt động tương ứng là 399 km và 381 km (theo tiêu chuẩn WLTP) cho một lần sạc đầy. Công suất động cơ tối đa trên hai phiên bản lần lượt là 100 kW và 150 kW tương ứng với mô-men xoắn cực đại 135 Nm và 310 Nm, cho cảm giác lái hứng khởi cũng trên mọi cung đường di chuyển.

Về tính năng, phiên bản Plus của VF 6 được trang bị hệ thống hỗ trợ lái xe nâng cao với các tính năng nổi bật như: hỗ trợ di chuyển khi ùn tắc, hỗ trợ lái trên đường cao tốc, hỗ trợ giữ làn và kiểm soát đi giữa làn, giám sát hành trình thích ứng, nhận biết biển báo giao thông, phanh tự động khẩn cấp trước/sau,… Đây luôn là những thế mạnh “ghi điểm” của các mẫu xe VinFast, giúp trải nghiệm lái trở nên đơn giản và an toàn hơn.

Bên cạnh đó, VF 6 cung cấp một danh sách trang bị công nghệ tiên tiến bậc nhất cùng loạt tính năng thông minh như: trợ lý ảo VinFast có khả năng tương tác bằng giọng nói tiếng Việt đa vùng miền, ứng dụng di động, cập nhật phần mềm qua WiFi, hay các tiện ích gia đình, văn phòng; mua sắm,... Có thể nói, VinFast đã mang tới cho khách hàng của mình cả một căn nhà di động đầy tiện nghi, đáp ứng mọi nhu cầu giải trí và thư giãn.

VF 6 - Ngôi nhà di động đầy tiện nghi đồng hành cùng mọi hành trình hứng khởi.

Tương tự các mẫu ô tô điện khác của VinFast, VF 6 sẽ được áp dụng những chính sách hậu mãi cực tốt, bao gồm: bảo hành chính hãng 7 năm hoặc 160.000 km (tùy theo điều kiện nào đến trước); chính sách hỗ trợ đặc biệt cho các sự cố phát sinh do lỗi của nhà sản xuất, gây bất tiện cho người dùng; hay cam kết giá mua lại ô tô điện đã qua sử dụng sau 5 năm.

Với mức giá chỉ từ 675 triệu đồng, trang bị những tính năng vượt trội tương đương những mẫu xe hạng C, cùng dịch vụ hậu mãi xuất sắc, VinFast VF 6 xứng tầm là lựa chọn hàng đầu trong phân khúc B-SUV, hứa hẹn mang đến trải nghiệm tuyệt vời cho gia đình Việt.

Để khách hàng có cơ hội tìm hiểu, trải nghiệm VF 6, kể từ ngày 30/9/2023, VinFast tổ chức trưng bày VF 6 tại các showroom, nhà phân phối trên toàn quốc. Khách hàng có thể tham khảo lịch trưng bày tại website vinfastauto.com hoặc trên fanpage chính thức của VinFast tại địa chỉ: https://www.facebook.com/VinFastAuto.Official