VinFast lọt top 10 mẫu ô tô tuyệt vời nhất tại CES 2022

(VTC News) -

Bài viết “10 chiếc xe tuyệt vời nhất tại ​​CES 2022” (The 10 Coolest Cars From CES 2022) đăng tải trên Forbes sử dụng ảnh lớn của bà Lê Thị Thu Thủy, Phó Chủ tịch Vingroup kiêm Tổng Giám đốc VinFast Toàn cầu, cạnh mẫu ô tô điện Made in Vietnam tại Las Vegas.

Theo Alex Kwanten - tác giả bài viết, CES 2022 xứng đáng là “bom tấn” lớn với sự xuất hiện của nhiều mẫu xe mới.

VinFast VF5, VF6 và VF7

Sau màn ra mắt hoành tráng của Triển lãm ô tô Los Angeles vào tháng 11/2021, nhà sản xuất ô tô Việt Nam VinFast đã trình làng bộ ba xe điện mới tại CES 2022 là VF5, VF6 và VF7 - những mẫu xe được đánh giá là thời trang, hiện đại.

Nói về hãng xe từ Việt Nam, Forbes nhắc tới kế hoạch trở thành hãng xe thuần điện từ sau năm 2022 cũng như việc bán xe ô tô ở Mỹ của VinFast. Với một hãng xe không bị phụ thuộc vào ô tô sử dụng động cơ đốt trong như VinFast, mục tiêu này sẽ nhanh chóng được hiện thức hóa hơn so với các hãng xe truyền thống khác.

Tại CES 2022, VinFast tiếp tục mang tới đây 2 mẫu bom tấn từng gây sốt tại Los Angeles Auto Show 2021 là VF 8 (VF e35) và VF 9 (VF e36). Ngay trong ngày khuôn khổ triển lãm (ngày 6/1), VinFast cũng đã chính thức mở bán 2 mẫu xe này và nhanh chóng đạt hơn 24.300 đơn đặt hàng trên toàn cầu chỉ sau 48h.

BMW iX M60

Đây là mẫu SUV thuần điện của BMW đã ra mắt hồi tháng 9. Với động cơ điện 610 mã lực, BMW iX M60 có khả năng tăng tốc từ 0 - 98 km/giờ trong 3,6 giây. Theo giới thiệu, với tốc độ sạc nhanh, iX M60 mất 35 phút để sạc đầy 80%. Dự kiến, BMW iX M60 sẽ ra mắt thị trường Mỹ vào tháng 6/2022 với giá khởi điểm lên tới 106.095 USD.

Chrysler Airflow

Thương hiệu Chrysler ra mắt mẫu Concept Airflow chạy điện mới. Đây là bước tiếp nối của Chrysler bởi tại CES 2020, hãng xe này từng mang đến cho người dùng mẫu concept Airflow Vision có thiết kế gần tương tự.

Trong buổi giới thiệu mới đây, Giám đốc điều hành Chrysler, Chris Feuell cho biết, Airflow có thể sẽ được xuất xưởng vào năm 2025, mở đầu cho một những thế hệ thuần điện sau đó của hãng.

Chevrolet Equinox EV

GM đã chọn CES 2022 là nơi hé lộ thông tin về mẫu ô tô điện mới của mình - Chevrolet Equinox EV. Khác với những chiếc Equinox trước đây thường có vẻ ngoài đơn giản, mẫu Equinox EV mới mang dáng vẻ thể thao và bóng bẩy, theo Forbes. Chevrolet chưa công bố thông số kỹ thuật của Equinox EV.

Tuy nhiên, về mức giá, Chevrolet cho biết Equinox EV sẽ có giá khởi điểm khoảng 30.000 USD. Thời gian dự kiến giao hàng từ mùa thu năm 2023.

Chevrolet Silverado EV

Xe bán tải chiếm tới 25% doanh số xe bán ra mới năm 2021. Đó là vì sao các hãng ô tô đang tấn công vào phân khúc xe bán tải chạy điện để đáp ứng nhu cầu người dùng. Với Chevrolet, trước đó, không ít người dùng đã kì vọng hãng này sẽ học theo Ford để điện hóa mẫu bán tải Silverado của mình.

Tuy nhiên, Chevrolet đã chọn hướng đi khác, với mẫu Silverado EV được đánh giá là thiết kế mềm mại và bo tròn hơn so với kiểu dáng xe bán tải truyền thống. Dự kiến những chiếc Chevrolet Silverado EV sẽ được đến tay khách hàng vào năm 2023.

Mercedes-Benz Vision EQXX

Mẫu concept Vision EQXX gây chú ý tại CES với thiết kế thân xe có hệ số khí động học Cd ở mức thấp, chỉ 0,17, giúp tối ưu khả năng hoạt động. Kết hợp cùng các giải pháp cắt giảm khối lượng của xe, nhà sản xuất tuyên bố phạm vi vận hành tối đa của mẫu concept này có thể lên đến 621 dặm, tương đương 1.000 km.

Sony Vision-S SUV

Hai năm sau khi giới thiệu chiếc sedan Vision-S tại CES, gã khổng lồ điện tử Nhật Bản Sony đã quay trở lại vào năm 2022 với một chiếc crossover hạng trung là Vision-S 02. Theo Sony, Vision-S 02 trang bị hai động cơ điện, mỗi động cơ có công suất tối đa 268 mã lực. Vision-S 02 chở được 4-7 hành khách tùy phiên bản. Những yếu tố khác như phạm vi di chuyển, giá và thời gian bán vẫn chưa được hãng tiết lộ.

Cadillac InnerSpace

Cadillac InnerSpace là mẫu xe điện 2 chỗ có thiết kế sang trọng. Theo Forbes, ngoại thất của InnerSpace là sự pha trộn giữa Eldorado năm 1967 và bản concept ElMiraj 2013.

Giống như tên gọi, InnerSpace tập trung vào việc tạo nên một bầu không gian nhẹ nhàng, sang trọng trong cabin đủ rộng cho 2 người với màn hình lớn để giải trí và công nghệ tự lái. Cadillac hiện chưa đề cập những chi tiết hiệu suất cụ thể của InnerSpace.

BMW iX Flow

Dù ở dạng ý tưởng nhưng mẫu BMW iX Flow vẫn gây ấn tượng với khả năng đổi màu. Để làm được điều này, BMW sử dụng mực điện tử E Ink - chất liệu vốn được dùng cho các loại sách điện tử như Kindle, đặt trong các vi nang và phủ lên thân xe. Điện trường sau đó sẽ giúp các chất màu đen hoặc trắng nổi lên trên bề mặt vi nang giúp thay đổi màu xe. Tuy nhiên, BMW cho biết, chiếc SUV hoàn toàn chỉ là một thiết kế thử nghiệm.

Chevrolet Blazer EV

Giám đốc điều hành của General Motors, Mary Barra cho biết, ngoài Equinox EV, Chevrolet cũng sẽ phát triển mẫu chiếc Blazer chạy điện vào cuối năm 2023. Hiện chưa có nhiều thông tin cụ thể về mẫu xe này nhưng theo dự đoán, Blazer EV sẽ là phiên bản lớn hơn so với Equinox EV và mức giá trong khoảng 36-39.000 USD.