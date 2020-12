VinFast làm thay đổi cách lựa chọn ô tô của người Việt

18 tháng kể từ khi bàn giao những chiếc xe đầu tiên cho khách hàng, VinFast đã đạt doanh số hơn 30.000 xe. Đây có thể coi là một khởi đầu như mơ cho thương hiệu ô tô nội địa đầu tiên của Việt Nam. Đặt lợi ích người dùng lên trên hết từ khâu phát triển, hoàn thiện sản phẩm cho đến dịch vụ sau bán cùng với các chính sách bán hàng linh hoạt, sáng tạo đã tác động không nhỏ đến tâm lý của khách hàng, qua đó thay đổi thói quen lựa chọn và mua xe của người Việt.

“Một chiếc xe phân khúc A trang bị động cơ 1.4L, đạt chuẩn an toàn NCAP 4 sao với những chính sách ưu đãi hấp dẫn mùa cuối năm, thật khó để bỏ qua Fadil khi muốn mua xe đón tết” - Quang Đăng chia sẻ câu chuyện với những người bạn khi nói về quyết định tậu xe tháng trước. Từng tìm hiểu rất nhiều mẫu xe khác nhau, ông bố hai con 35 tuổi này không hề hứng thú với những chiếc xe cỡ A Hàn, Nhật vốn lâu năm làm mưa làm gió trên thị trường. Sự xuất hiện của Fadil ở phân khúc A đã mang đến một làn gió mới.

Vốn là phân khúc thấp nhất, dễ tiếp cận nhất với những người lần đầu mua xe, doanh số xe cỡ A nhiều năm qua thường chiếm tỷ trọng cao. Nhu cầu của người dùng ở phân khúc này phần nhiều là đáp ứng tiêu chí “che mưa che nắng”, thường xuyên vận hành trong khu vực đô thị. Do đó, hầu hết xe cỡ A sơ sài về tiện nghi, trang bị an toàn ở mức cơ bản nhất. Nhưng VinFast Fadil xuất hiện đã làm thay đổi phần nào suy nghĩ đó, khi được trang bị hàng loạt các tính năng an toàn như hệ thống cân bằng điện tử ESC, hỗ trợ khởi hành ngang dốc HAS, hệ thống kiểm soát lực kéo TCS…

Không chỉ đầu tư phát triển về chất lượng sản phẩm, VinFast cũng rất “chịu chơi” với hàng loạt chính sách bán hàng vô cùng hấp dẫn. Mới đây, VinFast đã tặng cho toàn bộ khách hàng đã mua xe Fadil, Lux A2.0 và Lux SA2.0 từ thời điểm ban đầu cho đến hết ngày 31/12/2020 một kỳ nghỉ đẳng cấp 5 sao tại các khách sạn và resort Vinpearl trên toàn quốc. Tổng giá trị quà tặng ước tính lên đến 600 tỷ đồng.

“Cơn sốt” tri ân chưa qua, VinFast lại tiếp tục công bố về chương trình gia hạn chính sách “Trước bạ 0 đồng” cho khách hàng mua Fadil. Theo đó, tất cả khách hàng đặt cọc Fadil trong năm 2020, hoàn tất mua xe và xuất hóa đơn trước ngày 28/2/2021 vẫn được hưởng ưu đãi “Trước bạ 0 đồng” dù thời điểm nhận xe bị dời sang năm sau. Trong trường hợp Chính phủ ngừng hỗ trợ phí trước bạ như kế hoạch, VinFast sẽ hỗ trợ 100% khoản phí đó cho khách hàng.

“Khi thị trường có thêm lựa chọn, người dùng sẽ hưởng lợi nhiều hơn cả về chất lượng sản phẩm cũng như các chính sách hậu mãi. Fadil đã từng bước thực hiện được điều này và khẳng định vị thế dẫn đầu ở phân khúc A”, một chuyên gia lâu năm theo dõi thị trường xe cho biết.

Sự thành công của Fadil cũng cho thấy những thay đổi trong cách lựa chọn ô tô của người Việt. Thay vì mua xe của thương hiệu có tên tuổi với những trang bị sơ sài chỉ để “che mưa che nắng”, người dùng sẽ nghiêng về những sản phẩm phục vụ tốt hơn cho cuộc sống và nhu cầu của cá nhân, gia đình. Điều này minh chứng bằng doanh số, cũng như cách hãng khác phải nâng cấp sản phẩm để tăng sức cạnh tranh. Vô hình trung, người dùng lại thêm phần hưởng lợi.

“VinFast đang thực hiện những chính sách bán hàng rất độc đáo và riêng biệt trên thị trường. Bên cạnh đó, nhờ hệ sinh thái đa dạng của tập đoàn Vingroup, người dùng được hưởng thêm nhiều lợi ích khác biệt”, quản trị một diễn đàn ô tô nhận định.

Từ đó, thay vì lựa chọn một thương hiệu lâu năm, có thể “giữ giá”, khách hàng hiện đã không còn ngần ngại chọn sản phẩm của hãng xe Việt non trẻ về tuổi đời nhưng vững chắc về chất lượng.