VinFast Feliz S - xe máy điện 'đa-zi-năng' cho giới trẻ

(VTC News) -

Thiết kế thời trang nhưng vẫn hữu dụng

Thông thường, tính thời trang khó song hành với tính hữu dụng, nhưng các nhà thiết kế của VinFast đã làm thay đổi hoàn toàn quan điểm đó khi cho ra đời mẫu xe máy điện Feliz S.

Cụ thể, xe được trang bị cụm đèn trước sử dụng các bóng LED projector, kết hợp cùng hệ thống đèn hậu và xi-nhan LED, vừa hiện đại, thời trang, vừa đảm bảo khả năng chiếu sáng và tiết kiệm nhiên liệu. Yên xe được vuốt nhọn về phía sau tạo vẻ cá tính, đi kèm với tay xách lớn để dắt và dịch chuyển xe dễ dàng hơn. Bộ vành 5 chấu sơn đen và lốp lớn 120/70-14 phía sau góp phần tạo nên sự năng động và khỏe khoắn.

Đặc biệt, nhờ thay đổi từ ắc-quy chì sang pin LFP, thể tích cốp của Feliz S đã tăng lên tới 25 lít, lớn hơn gần 40% so với cốp của mẫu xe tay ga tầm trung bán chạy nhất trên thị trường hiện nay (18 lít).

“Xe máy điện vốn không có lợi thế về để đồ nhưng mình rất bất ngờ với Feliz S khi có thể để được cả mũ bảo hiểm và balo trong cốp”, Minh Thủy - một khách hàng trải nghiệm xe tại sự kiện ra mắt ở Hà Nội vừa qua đánh giá.

Sau khi đổi sang pin LFP, Feliz S còn nhẹ hơn đáng kể với khối lượng giảm từ 126 kg xuống còn 110 kg (đã bao gồm pin). Với tay xách lớn, kiểu dáng thuôn gọn gàng cùng trọng lượng nhẹ của Feliz S, việc di chuyển xe trở nên dễ dàng hơn, đặc biệt với phái nữ.

Hiệu suất vận hành vượt trội

Bộ pin LFP do chính VinFast sản xuất cũng là chi tiết nâng cấp đắt giá trên Feliz S. Đây là loại pin đang được các hãng xe lớn trên thế giới theo đuổi phát triển. Những ưu điểm lớn nhất của pin LFP là sự bền bỉ, lâu bị chai, an toàn và chi phí thấp.

Trên Feliz S, điểm vượt trội nhất có thể nhận ra khi chuyển sang pin LFP là quãng đường vận hành tốt hơn gấp hai lần so với trước. Sau mỗi lần sạc đầy pin trong 6 tiếng, xe có thể di chuyển tới 198 km khi đi một người với tốc độ trung bình khoảng 30 km/h (vận tốc di chuyển trong nội đô). Với một người có nhu cầu di chuyển chỉ dưới 30 km/ngày thì chỉ cần sạc đầy pin mỗi tuần một lần là đủ để sử dụng. Đây có thể xem là một kỷ lục trên thị trường xe máy điện tính đến thời điểm hiện tại.

Việc đổi sang pin LFP còn giúp xe vận hành đầm chắc hơn bởi khối pin nặng 28 kg được bố trí ngay dưới sàn xe, làm hạ trọng tâm xe. Kết hợp với động cơ điện có công suất tối đa tới 3.000 W, Feliz S có thể đạt tốc độ tối đa gần 80 km/h khi đi một người. Khả năng tăng tốc của xe cũng được cải thiện đáng kể nhờ sử dụng pin LFP.

An toàn trong mọi điều kiện sử dụng

Không chỉ mang đến hiệu suất vận hành tốt hơn hẳn so với pin lithium-ion trước đây, pin LFP còn đặc biệt an toàn về cháy nổ với hai lý do.

Thứ nhất, thành phần cấu tạo của pin LFP cho phép hoạt động ở nhiệt độ cao. Theo nghiên cứu của PowerTech, loại pin này chịu được nhiệt độ lên tới 70 độ C, hoàn toàn lý tưởng để sử dụng ở Việt Nam.

Thứ hai, các cell pin được thiết kế tách biệt nên nếu một cell có vấn đề thì không gây ảnh hưởng tới cell khác, chỉ xì khói chứ không gây cháy. Do đó, khả năng cháy nổ của pin gần như bằng 0.

Để đảm bảo an toàn tối đa cho người sử dụng, VinFast còn trang bị cho Feliz S và các dòng xe máy điện mới bộ vỏ nhựa chống cháy. VinFast chính là hãng xe tiên phong tại Việt Nam sử dụng loại vật liệu này để sản xuất xe máy điện.

Kết nối thông minh

So với phiên bản cũ, Feliz S nay được tích hợp eSIM và bổ sung kết nối với điện thoại thông minh qua ứng dụng VinFast E-Scooter. Ứng dụng này cho phép quản lý nhiều thông tin chi tiết về xe, bao gồm trạng thái xe, lịch sử hành trình, quãng đường, thiết lập vùng an toàn, chẩn đoán lỗi hay tìm các trạm sạc gần nhất. Với giao diện trực quan, ứng dụng VinFast E-Scooter rất dễ sử dụng ngay cả với người lần đầu trải nghiệm.

Giá bán hấp dẫn, cạnh tranh với xe xăng

Được bổ sung hàng loạt tính năng và trang bị vượt trội so với phiên bản trước, nhưng Feliz S vẫn được VinFast duy trì ở giá bán chỉ 29,9 triệu đồng (đã bao gồm sạc và VAT, không gồm pin). Để có giá bán xe hấp dẫn như vậy, VinFast vẫn áp dụng chính sách cho thuê pin linh hoạt cho Feliz S với mức khởi điểm từ 189.000 đồng/tháng cho quãng đường 500 km (374 đồng/km phụ trội) và 350.000 đồng/tháng không giới hạn km. Đặc biệt, khách hàng đặt mua xe từ nay tới hết 31/5/2022 sẽ được tặng miễn phí thuê bao pin một năm trị giá 4,2 triệu đồng.

Nếu so sánh với các dòng xe máy xăng trong tầm giá, Feliz S có lợi hơn cả về trang bị và chi phí sử dụng. Lấy ví dụ một chiếc xe máy tay ga phổ thông tiêu thụ khoảng 2,5 lít xăng/100 km thì sau một tháng, với quãng đường 500 km sẽ tốn chi phí khoảng hơn 360.000 đồng (giá xăng gần 29.000 đồng/lít). Trong khi đó, Feliz S với gói thuê pin linh hoạt khi di chuyển quãng đường tương đương chỉ tốn khoảng 220.000 đồng (với giá điện khoảng 3.000 đồng/kWh).

Với những lợi thế về khả năng vận hành, chi phí sử dụng và sự thân thiện với môi trường, Feliz S đang được xem là lựa chọn đáng tiền trong phân khúc xe máy dưới 30 triệu đồng, đặc biệt vào thời điểm giá nhiên liệu ngày càng tăng cao và xe điện đang là xu thế trên toàn thế giới như hiện nay.