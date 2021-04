VinFast chọn công nghệ chip Nvidia trên ô tô điện thông minh tự hành

(VTC News) -

Theo đó, VinFast sẽ sử dụng nền tảng công nghệ của các dòng chip Nvidia Drive Xavier trên các mẫu xe điện ra thị trường từ năm 2022 và dự kiến sẽ nâng cấp lên dòng chip Nvidia Drive Orin thế hệ mới và mạnh nhất cho các phiên bản xe cao cấp sau đó.

Nvidia Drive Orin là bộ xử lý hiệu năng cao nhất trên thị trường hiện nay, tích hợp hơn 21 tỷ bóng bán dẫn, kiến trúc GPU Nvidia Ampere thế hệ mới nhất, 12 CPU Cortex-A78 ARM64. Bên cạnh đó, với bộ xử lý cũng được trang bị các công nghệ tăng tốc thị giác máy tính (Computer Vision), học sâu (Deep Learning), dòng chip Orin có khả năng xử lý trên 254 nghìn tỉ phép tính trên một giây để vận hành đồng thời một số lượng lớn các ứng dụng và mạng lưới nơ-ron sâu, hỗ trợ các tính năng đặc biệt của xe như lên kế hoạch hành trình, định vị trạm sạc và đại lý, cảnh báo nguy cơ mất trộm, học và ghi nhớ thói quen sử dụng của người dùng, tự lái trên đường cao tốc, tự động đỗ xe…

Khi dùng các công nghệ chip của Nvidia, xe điện VinFast sẽ sở hữu hệ thống xử lý thông tin nhanh hơn, qua đó, tăng độ an toàn và nâng khả năng tự hành vượt trội so với các mẫu xe hiện có trên thị trường. Bên cạnh đó, dòng chip Orin đạt tiêu chuẩn an toàn ISO 26262 ASIL-D, đảm bảo độ cao nhất cho an toàn điện tử ô tô tự hành.

Bà Thái Thị Thanh Hải - Phó Chủ tịch Tập đoàn Vingroup kiêm Tổng giám đốc VinFast chia sẻ: “Định hướng của VinFast là Kết nối trí tuệ toàn cầu - hợp tác với các công ty công nghệ nghiên cứu, phát triển công nghệ mới trên toàn cầu nhằm đi đầu trong việc ứng dụng những công nghệ mới nhất vào sản phẩm, các dòng ô tô điện của VinFast. Với việc lựa chọn công nghệ của Nvidia, các dòng xe điện VinFast sẽ được trang bị những tính năng tự hành, ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo và các kết nối không dây tiên tiến nhất”.

Ông Rishi Dhall, Phó Chủ tịch Nvidia phụ trách Công nghệ Tự hành chia sẻ: “Với việc lựa chọn sử dụng công nghệ của Nvidia, VinFast sẽ đẩy nhanh việc phát triển các dòng ô tô điện thông minh, nâng chuẩn an toàn và tiện lợi cho người dùng lên cấp độ mới. Với nền tảng đó, VinFast sẽ định hình tương lai của phương tiện giao thông tại Việt Nam, Đông Nam Á và toàn thế giới”.

VinFast hiện là thương hiệu sản xuất xe ô tô Việt Nam dẫn đầu các phân khúc có xe bán ra tại thị trường ô tô nội địa. VinFast đang phát triển và chuẩn bị đưa vào sản xuất các mẫu xe điện thông minh ở tất cả các phân khúc, bao gồm VF e34 - SUV cỡ vừa (Phân khúc C), VF e35 - SUV cỡ trung (Phân khúc D) và VF e36 - SUV cỡ đại (Phân khúc E). Cả 3 dòng xe đều sở hữu tính năng tự hành cấp độ 2-3, với 30 tính năng thông minh, trong đó VF e34 là mẫu xe đầu tiên sẽ ra mắt thị trường Việt Nam trước vào cuối năm 2021.

Dự kiến, các dòng xe VF e35 và VF e36 sẽ được xuất khẩu sang thị trường Mỹ, Canada và Châu Âu trong năm 2022.