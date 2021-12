Vincom rực rỡ đón Giáng sinh, tặng khách hàng hàng nghìn món quà

Toàn bộ hệ thống 80 trung tâm thương mại (TTTM) Vincom đã bắt đầu lên đèn rực rỡ chào đón lễ hội Giáng sinh và năm mới 2022.

Không chỉ mang đến những không gian trang hoàng lộng lẫy, Vincom còn dành tặng khách hàng hàng ngàn quà tặng ý nghĩa, đầy cảm hứng và gắn kết yêu thương trong mùa lễ hội cuối năm này.

Đón chào Giáng sinh rực rỡ sắc màu

Để chào đón lễ Giáng sinh và năm mới, các TTTM Vincom trên toàn quốc đã được trang hoàng ấn tượng với điểm nhấn là những cây thông khổng lồ rực sáng, cùng những người bạn Gấu vui vẻ và đáng yêu.

Mỗi không gian của Vincom đều trở nên lung linh, được lấy cảm hứng từ nhiều câu chuyện và khoảnh khắc tươi đẹp trong cuộc sống, mang đến những xúc cảm hạnh phúc và cả trải nghiệm đặc biệt cho khách hàng.

Là TTTM mới nhất tại Hà Nội, Vincom Mega Mall Ocean Park là địa điểm được “săn lùng” nhất trong dịp Giáng sinh năm nay.

Với cây thông khổng lồ cao đến 20m lấy cảm hứng từ sự phóng khoáng và mềm mại của đại dương xanh, TTTM phía Đông Thủ đô đã đem đến không gian “Giáng sinh bên bờ biển” độc đáo và rực rỡ bậc nhất tại Hà Nội.

Trong khi đó, Vincom Mega Mall Royal City (Hà Nội) thu hút ánh nhìn ngay từ bên ngoài với không gian ánh sáng rực rỡ tại cổng vũ môn.

Nơi đây không chỉ trở thành “background” chụp ảnh của hàng nghìn bạn trẻ, mà còn là điểm check-in độc đáo nhất của du khách khi di chuyển trên đường sắt trên cao Hà Đông – Cát Linh mới đi vào hoạt động.

Bên trong TTTM, khách hàng được hòa mình vào không gian "Đại tiệc âm nhạc Giáng sinh" rộn ràng, được tương tác đầy thú vị cùng các nhân vật Gấu Vincom xinh xắn.

Trong khi đó, Vincom Mega Mall Times City được “hóa trang” trở thành vùng đất thám hiểm với điểm nhấn là mô hình khinh khí cầu và quả châu khổng lồ rực sáng trên cổng vòm, cùng biệt đội gấu năng động, dễ thương thu hút các em nhỏ và gia đình.

Đơn giản hơn nhưng không kém phần lộng lẫy là "Ngôi nhà Gấu hạnh phúc" tại Vincom Center Nguyễn Chí Thanh (Hà Nội) với các bạn Gấu gần gũi, cùng bữa tiệc ánh sáng và sắc màu lung linh.

Tại “đầu cầu” TP. HCM, Vincom Center Landmark 81 mang đến không khí Giáng sinh rộn ràng với cây thông khổng lồ cao 17m, được trang trí bằng hàng ngàn ánh đèn lấp lánh. Đây là điểm check-in của rất nhiều người dân TP.HCM, được gọi là điểm “phải đến” trong mùa lễ hội cuối năm.

Lan tỏa không khí Noel một cách đặc biệt, Vincom Center Đồng Khởi (TP.HCM) và Vincom Phaṃ Ngọc Thạch, Trần Duy Hưng, Metropolis (Hà Nội)… được “biến hình” thành những hộp quà Giáng sinh khổng lồ đầy sắc màu, nổi bật trong không gian lễ hội tại các thành phố lớn.

Ở các tỉnh khác trên khắp cả nước, các TTTM Vincom đều được “thay áo mới” với hàng loạt cây thông khổng lồ lung linh, trở thành điểm hẹn lý tưởng cho người dân đến tham quan, cùng lưu giữ những khoảnh khắc Giáng sinh ý nghĩa bên gia đình và bạn bè.

Quà tặng Giáng sinh ngập tràn cho tín đồ mua sắm

Bên cạnh những không gian rực rỡ, Vincom mang đến những món quà hấp dẫn dành tặng khách hàng, cùng sẻ chia niềm vui đến mọi người.

Hưởng ứng Tháng khuyến mại tập trung quốc gia Vietnam Grand Sale của Bộ Công Thương, Vincom cùng các thương hiệu thời trang nổi tiếng tưng bừng tung ưu đãi cuối mùa khủng lên tới 70%++, giúp khách hàng dễ dàng “chốt đơn” như: Tommy Hilfiger, Zara, Mango, French Connection, GAP, Old Navy, Cotton On, Charles & Keith, Pedro, MLB, Dune London, LYN, Parfois, Skechers, Crocs, Typo…

Hàng ngàn set quà tặng cùng bộ sưu tập dành riêng cho mùa lễ hội độc đáo của các hãng mỹ phẩm uy tín như Kielh’s, Innisfree, Laneige, Shiseido… đã sẵn sàng trên kệ, mang đến cơ hội rinh sản phẩm làm đẹp với giá hấp dẫn cho phái nữ.

Tặng thêm hàng trăm món quà Giáng sinh ý nghĩa đến với khách hàng, HSBC tặng ngay voucher ưu đãi tri ̣giá 100.000 đồng dành cho khách hàng có hóa đơn cộng gộp trong ngày từ 1.000.000 đồng và mở thẻ tại các quầy HSBC tại Vincom Mega Mall Thảo Điền, Vincom Center Đồng Khởi (TP.HCM), Vincom Center Nguyễn Chí Thanh (Hà Nôị) và Vincom Plaza Đà Nẵng.

Cùng với đó, Mango và ngân hàng MSB dành tặng khách hàng chương trình hoàn tiền lên tới 20% (tối đa 300.000 đồng) vào thứ 6 hàng tuần khi mua sắm tại các cửa hàng Mango tại Vincom.

Ngay trước thềm Giáng sinh và năm mới, sân băng trong nhà lớn nhất Việt Nam Vincom Ice Rink tại Vincom Center Landmark 81 đã chính thức mở cửa trở lại từ ngày 11/12, cùng ưu đãi 20% cho khách hàng mua từ 2 vé trở lên và check-in tại fanpage sân băng trong ngày 24-25/12.

Bên cạnh các ưu đãi hấp dẫn từ các thương hiệu được yêu thích, hê ̣thống TTTM Vincom toàn quốc còn mang đến quà tặng là bộ E-voucher trị giá lên tới 1 triệu đồng độc quyền, được áp dụng đồng thời với ưu đãi của nhãn hàng. Người dùng có thể nhận và sử dụng trên app VinID để được trải nghiệm mua sắm bất tận với chi phí tiết kiệm chưa từng có.

Rất nhiều cơ hội và trải nghiệm đặc biệt đang chờ đợi khách hàng tại thiên đường mua sắm, vui chơi giải trí TTTM Vincom dịp cuối năm. Với những quy định chặt chẽ về an toàn, một dịp Giáng sinh và năm mới rộn ràng, an tâm đang chờ đợi tất cả mọi người.

Nhằm mang đến không gian kết nối, trải nghiệm Giáng sinh an tâm nhất cho khách hàng, các TTTM Vincom toàn quốc tiếp tục triển khai nghiêm ngặt các công tác đảm bảo an toàn: Không gian mua sắm được vệ sinh thường xuyên các bề mặt tiếp xúc, bắt buộc đeo khẩu trang với toàn bộ nhân viên và khách hàng tại cửa ra vào; khuyến khích giãn cách an toàn ít nhất 2m khi mua sắm và thanh toán;

Các gian hàng cung cấp nước rửa tay sát khuẩn và các biêṇ pháp khử khuẩn, kit dùng 1 lần; yêu cầu khai báo y tế điện tử nhằm theo dõi sức khỏe cộng đồng; 100% nhân viên tiếp xúc với khách hàng đều đảm bảo có Thẻ Xanh COVID khi làm việc theo quy định của địa phương.