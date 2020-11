VinBus và Star Charge phát triển hệ thống trạm sạc xe buýt điện lớn nhất ASEAN

Theo nội dung hợp tác, Star Charge cung cấp công nghệ sạc hiệu quả cao và thông minh cho VinBus. Các giải pháp này sẽ giảm lượng khí thải carbon tối đa tại các trạm đỗ của VinBus bằng việc xây dựng hệ thống quản lý năng lượng thông minh.

Thông qua hệ thống này, nhu cầu năng lượng có khả năng tự động phân bổ phù hợp giữa giờ cao điểm và thấp điểm. Hệ thống truyền tải sẽ được đảm bảo hoạt động an toàn và ổn định. Star Charge cũng cung cấp nền tảng phụ trợ đầy đủ để quản lý lịch trình sạc, giám sát từ xa 24/7 và chức năng bảo trì thông minh thông qua ứng dụng tiện dụng để giảm thiểu chi phí hoạt động, mang lại khoản tiết kiệm đáng kể cho người dùng.

Dẫn lời Tiến sĩ Herman Chang, Phó chủ tịch cấp cao của Wanbang Digital Group (sở hữu thương hiệu Star Charge), tờ Sustainable Bus nhấn mạnh: “VinBus là công ty đầu tư bài bản, có chiến lược lâu dài cho việc vận hành hệ thống xe buýt điện. Với hợp tác này, chúng tôi hy vọng sẽ cùng VinBus tạo ra một hệ thống giao thông công cộng hiện đại, thân thiện, góp phần giảm tải ùn tắc và ô nhiễm môi trường tại Việt Nam”.

Concept trạm sạc điện của Star Charge cung cấp cho VinBus.

Theo nguồn tin chính thức, xe buýt điện do VinBus vận hành được sản xuất bởi Công ty VinFast và chạy thử nghiệm thành công trong khuôn viên nhà máy tại Hải Phòng. Trước tiên, VinBus sẽ tập trung vận hành tại Hà Nội, TP.HCM và Phú Quốc với số lượng khoảng từ 150-200 xe. Khối pin xe buýt điện sử dụng có năng lượng lên tới 281 kWh, nếu sạc bằng trạm sạc 150kW, chỉ sau 2h sẽ đầy và có khả năng vận hành từ 220 – 260km.

Trước đó, tờ The Star (Malaysia) tiết lộ, xe buýt điện do VinFast sản xuất được trang bị nhiều công nghệ tân tiến để đảm bảo an toàn và cung cấp các dịch vụ tiện lợi cho khách hàng như hệ thống kiểm soát hành vi của người lái, cảnh báo những nguy cơ gây mất an toàn (lái xe không tập trung, buồn ngủ, mệt mỏi); bảng điện tử thông báo điểm dừng sắp tới; wifi miễn phí, hệ thống màn hình thông tin giải trí.

Xe buýt điện VinBus chạy thử nghiệm tại nhà máy VinFast Hải Phòng.

Ông Nguyễn Văn Thanh, phó Tổng Giám đốc của VinBus chia sẻ trên tờ Electribe (Đức): “Để sạc đầy xe buýt điện cho khả năng vận hành từ 220-260km, VinBus đang tìm kiếm một thiết bị sạc có khả năng mở rộng, dễ dàng lắp đặt đồng thời đảm bảo mức độ an toàn và sự tin cậy cao nhất”.

“Đối tác Star Charge cung cấp các công nghệ đã được kiểm chứng và được các nhà vận hành cơ sở hạ tầng trên toàn thế giới tin tưởng. Vì vậy chúng tôi đã chọn Star Charge là đối tác cho dự án này" – ông Thanh nhấn mạnh.

Trang Sustainable Bus nhấn mạnh đây là bước đi chiến lược của VinBus bởi Star Charge là một trong những nhà cung cấp thiết bị và giải pháp IoT chuyên sâu dành cho hạ tầng tái nạp năng lượng xe điện, được các thương hiệu sản xuất xe hàng đầu thế giới lựa chọn là đơn vị OEM cung cấp thiết bị sạc và hợp tác phát triển hạ tầng quản lý bao gồm: Audi, BMW, Mercedes-Benz, Huyndai...

Mục tiêu của việc hợp tác này nhằm hướng tới xây dựng hệ thống trạm sạc xe buýt điện đầu tiên tại Việt Nam và lớn nhất ASEAN, góp phần phát triển hệ thống giao thông công cộng không khí thải, bảo vệ môi trường và đón đầu xu thế giao thông Xanh của thế giới.