VinBrain lọt vòng chung kết cuộc thi toàn cầu 'Thử thách ứng phó với đại dịch'

(VTC News) -

Cuộc thi “Thử thách Ứng phó với Đại dịch” nhằm khai thác sức mạnh của dữ liệu và trí tuệ nhân tạo để dự đoán tỷ lệ lây nhiễm COVID-19, đồng thời đề xuất các Kế hoạch can thiệp dành cho các chính phủ, cộng đồng và tổ chức khu vực với mục tiêu khống chế dịch khi mở cửa lại nền kinh tế.

Được phát động vào Tháng 11/2020, cuộc thi “Thử thách ứng phó với đại dịch” do XPRIZE và Cognizant đồng tổ chức. Các đội tham gia cuộc thi sẽ phát triển các mô hình dựa trên trí tuệ nhân tạo để đưa ra các khuyến nghị nhằm đạt mục tiêu “kép”: mở cửa lại xã hội một cách an toàn, hạn chế tác động tiêu cực đến kinh tế; đồng thời giảm thiểu khả năng bùng phát của virus SARS-CoV-2.

48 đội đến từ 17 quốc gia đã được chọn vào chung kết trong tổng số 104 đội đến từ 28 quốc gia ở vòng bán kết dựa trên đánh giá của Ban Giám Khảo độc lập về mô hình AI dự đoán tốc độ và mô hình lây nhiễm COVID-19 của các đội.

Được dẫn dắt bởi ông Mudit Jain – Phó Tổng Giám đốc phụ trách Khối Phát triển Sản phẩm của VinBrain tại Hoa Kỳ, đội Vinteam đã phát triển một giải pháp ứng dụng trí tuệ nhân tạo chẩn đoán chính xác các trường hợp nhiễm COVID-19 và đưa ra các phương án can thiệp. Trên thực tế, các quốc gia và lãnh thổ khác nhau có các mô hình lây nhiễm khác nhau. Do đó, các phương án can thiệp có hiệu quả ở quốc gia hay lãnh thổ này nhưng lại kém hiệu quả ở quốc gia hay lãnh thổ khác.

Ông Mudit Jain – Phó Tổng Giám đốc phụ trách Khối Phát triển Sản phẩm của VinBrain tại Hoa Kỳ

Các thành viên của VinBrain tại Hoa Kỳ đã đưa ra một giải pháp mở rộng để giải quyết vấn đề này bằng cách xây dựng các mô hình AI riêng biệt cho từng khu vực để dự đoán chuỗi thời gian lây nhiễm của COVID-19 tại các khu vực đó. Đội Vinteam đã phát triển giải pháp này dựa trên một kỹ thuật dịch tễ học truyền thống được gọi là mô hình SEIR sau đó mở rộng tích hợp với trí tuệ nhân tạo để biến nó thành một mô hình động thay vì cách tiếp cận tĩnh truyền thống.

Để đào tạo các mô hình AI của mình, đội sử dụng các tính năng/dữ liệu có sẵn như dữ liệu về nhân khẩu học, cơ sở hạ tầng y tế và các chỉ số kinh tế. Một tính năng đặc biệt mà Vinteam sử dụng là chỉ số di động của Google Maps được thu thập từ điện thoại Android trên toàn thế giới theo cách ẩn danh và bảo mật, đo lường các dịch chuyển của dân cư ở các khu vực công cộng như công viên, bệnh viện, nơi làm việc, cửa hàng tạp hóa, nhà ga, sân bay v.v...

Một tính năng độc đáo khác mà Vinteam sử dụng là dữ liệu xu hướng tìm kiếm triệu chứng nhiễm COVID-19 của Google được tổng hợp ẩn danh và chứa các truy vấn tìm kiếm phổ biến của Google liên quan đến triệu chứng nhiễm COVID-19 .

Ban Giám Khảo độc lập của cuộc thi đã chọn Vinteam vào vòng chung kết dựa trên sự chính xác của các mô hình AI và khả năng diễn giải dễ dàng các dự đoán của giải pháp. Ngoài ra, cách tiếp cận của giải pháp này có thể sử dụng được cho bất kỳ mô hình ứng phó với đại dịch nào trong tương lai.

Vinteam đã xây dựng các mô hình AI riêng biệt cho từng khu vực để dự đoán chuỗi thời gian lây nhiễm của COVID-19

Ông Amir Banifatemi, Giám đốc Tăng trưởng và Đổi mới của XPRIZE cho biết: “Chúng tôi đặt ra mục tiêu tối đa hóa sức mạnh của sự hợp tác, cạnh tranh và đổi mới để đẩy nhanh các giải pháp có thể được áp dụng cho COVID-19 và các đại dịch trong tương lai. Trong một khoảng thời gian rất ngắn, cuộc thi đã cho thấy những kết quả đáng khích lệ, phản ánh việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo phục vụ xã hội”.

Đơn vị tổ chức Cuộc thi là XPRIZE – tổ chức phi lợi nhuận hàng đầu thế giới về thiết kế và phát động các cuộc thi h nhằm giải quyết những thách thức lớn của nhân loại và Cognizant – được xem là 1 trong 15 công ty biểu tượng của Mỹ, hoạt động rộng rãi trong lĩnh vực công nghệ thông tin, xây dựng quy trình kinh doanh và tư vấn hợp tác cho một số đơn vị thành công nhất trên thế giới. Các nhà tổ chức cũng hy vọng cuộc thi sẽ thúc đẩy việc sử dụng trí tuệ nhân tạo và dữ liệu trong giải quyết các thách thức nhân đạo khác. Cuộc thi sẽ công bố kết quả vào cuối tháng 2/2021.