Vinamilk báo lãi 9.000 tỷ sau 9 tháng đầu năm 2020

Lợi nhuận tăng trưởng tích cực 9 tháng năm 2020

Mới đây, Vinamilk vừa công bố báo cáo tài chính Quý 3 và lũy kế 9 tháng năm 2020. Trong Quý 3 năm 2020 (Q3/2020), doanh thu thuần hợp nhất đạt 15.563 tỷ đồng, tăng 8,9% so với cùng kỳ 2019. Trong đó, kinh doanh nội địa ghi nhận doanh thu thuần 13.264 tỷ đồng, tăng 8,9% so với cùng kỳ 2019 và chiếm tỷ trọng 85% trong doanh thu thuần hợp nhất.

Nỗ lực vượt khó Covid-19, kết quả doanh thu Q3/2020 và 9T/2020 của Vinamilk tăng trưởng ổn đinh so với cùng kỳ 2019

Hoạt động xuất khẩu ghi nhận doanh thu thuần 1.576 tỷ đồng, tăng trưởng ấn tượng 19,5% so với cùng kỳ 2019 và chiếm tỷ trọng 10% trong doanh thu thuần hợp nhất nhờ nhu cầu ổn định và hoạt động kinh doanh hiệu quả. Chiến lược hợp tác chặt chẽ với đối tác kinh doanh quốc tế tại thị trường nước ngoài của Vinamilk đã phát huy hiệu quả trong giai đoạn COVID-19 này khi họ trở thành “cánh tay nối dài” giúp Vinamilk duy trì được sự hiện diện của thương hiệu trên thị trường quốc tế dù chuỗi cung ứng toàn cầu bị ảnh hưởng lớn. Ngoài ra, doanh thu của Angkor Milk – công ty con của Vinamilk tại Campuchia – tiếp tục tăng trưởng trên 20% so với cùng kỳ 2019.

Doanh thu thuần tăng trưởng ổn định, 9 tháng đầu năm hoàn thành 76% mục tiêu đề ra cho năm 2020

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2020 (9T/2020), doanh thu thuần hợp nhất đạt 45.211 tỷ đồng, tăng 7,4% so với cùng kỳ 2019 và hoàn thành 76% kế hoạch năm. Trong đó, doanh thu thuần nội địa đạt 38.720 tỷ đồng, tăng trưởng 8,1% so với 2019; tính riêng MCM doanh thu thuần đạt 2.142 tỷ đồng, tăng 9.8% so với cùng kỳ 2019 và hoàn thành 74% kế hoạch năm. Doanh thu thuần xuất khẩu của Vinamilk đạt 4.027 tỷ đồng, tăng 11,8% so với cùng kỳ 2019; doanh thu thuần các chi nhánh nước ngoài đạt 2.465 tỷ đồng.

Sữa tươi tiệt trùng 100% có tổ yến ra mắt là sản phẩm mới nổi bật trong Q3/2020 của Vinamilk

Liên tiếp đạt được nhiều thành tựu nổi bật

Trong Q3/2020, Vinamilk liên tiếp nhận được các đánh giá xếp hạng về thương hiệu và hiệu quả sản xuất kinh doanh đến từ các tổ chức trong và ngoài nước. Cụ thể, Vinamilk dẫn đầu Top 10 thương hiệu mạnh nhất của Việt Nam năm 2020, tiếp tục duy trì sự hiện diện của mình trong Bảng xếp hạng 1000 thương hiệu hàng đầu châu Á do Campaign Asia-Pacific và Nielsen bình chọn.

Ông Phan Minh Tiên – Giám đốc Điều hành Marketing của Vinamilk nhận giải thưởng Top 50 Công ty niêm yết xuất sắc năm 2020 do Forbes Việt Nam trao tặng

Vinamilk cũng là thương hiệu được người tiêu dùng Việt Nam chọn mua nhiều nhất 08 năm liền trong ngành sữa & sản phẩm thay thế sữa theo báo cáo Dấu chân thương hiệu 2020 của Worldpanel - Kantar. Ngoài ra, Vinamilk tiếp tục nằm trong danh sách “50 Công ty kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam” do tạp chí Nhịp Cầu Đầu Tư bình chọn lần thứ 9 liên tiếp (2011-2019). Với các hoạt động xuất khẩu nổi bật trong năm 2019-2020, Vinamilk là được vinh danh trong Danh sách doanh nghiệp xuất khẩu uy tín 2020 theo chương trình đánh giá của Bộ Công Thương.

Ông Lê Thành Liêm – Giám đốc điều hành Tài chính của Vinamilk nhận bảng vinh danh là doanh nghiệp nộp thuế tiêu biểu trong quá trình 30 năm đồng hành và phát triển cùng ngành thuế đất nước.

Tháng 09/2020, Vinamilk cũng vinh dự là một trong 30 doanh nghiệp nộp thuế lớn nhất trong giai đoạn 1990-2020. Điều này cho thấy nỗ lực của Vinamilk trong việc phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh, đóng góp lớn cho ngân sách nhà nước và sự phát triển của ngành Thuế. Tổng số thuế Vinamilk đã nộp trong giai đoạn 1990-2019 là gần 42.000 tỷ đồng và dự kiến nộp thuế hơn 5.200 tỷ đồng trong năm 2020.

Công ty TNHH MTV Bò sữa Việt Nam - công ty con hiện đang quản lý hệ thống trang trại bò sữa của Vinamilk được đánh giá là doanh nghiệp tiên phong trong lĩnh vực nông nghiệp và thuộc Top 50 Công ty tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam (theo Vietnam Report). Đây là năm thứ hai Công ty Bò sữa Việt Nam được tôn vinh trong Bảng xếp hạng FAST500 do tổ chức này xếp hạng. Về vùng nguyên liệu sữa tươi, tính đến tháng 09/2020, đàn bò sữa do Vinamilk quản lý và khai thác sữa đạt 150.000 con (bao gồm MCM), cho sản lượng hơn 1 triệu lít/ngày.