VinAI mang đến trải nghiệm AI đột phá tại Triển lãm Quốc tế Vietnam Industry 4.0

(VTC News) -

Bộ đôi sản phẩm gồm Smart Mobility (dòng sản phẩm dành cho ô tô thông minh) và Smart Edge (giải pháp an ninh, an toàn cho các khu đô thị thông minh). Đây là các sản phẩm trí tuệ nhân tạo do người Việt làm chủ, có tính ứng dụng cao, song hành cùng xu thế mới của thế giới.

Smart Mobility – Bước tiến mới trong ngành công nghiệp ô tô thông minh

Bộ sản phẩm của VinAI trong lĩnh vực Di chuyển và giao thông thông minh (Smart Mobility) bao gồm Hệ thống Giám sát Người lái và Hành khách và Hệ thống Quan sát Toàn cảnh 360 độ. Đây là bộ sản phẩm ứng dụng trí tuệ nhân tạo nhằm “mang đến một tầm cao mới về trải nghiệm lái xe an toàn và thoải mái trong ngành công nghiệp ô tô”.

Ông Bùi Hải Hưng – Tổng Giám đốc của VinAI giới thiệu các giải pháp AI tại triển lãm tới các vị lãnh đạo

Hệ thống Giám sát Người lái và Hành khách của VinAI ứng dụng trí tuệ nhân tạo để nhận diện các hành vi gây nguy hiểm của người lái như buồn ngủ, say xỉn, hút thuốc, sử dụng điện thoại khi tham gia giao thông... từ đó đưa ra các cảnh báo kịp thời. Đặc biệt, hệ thống này còn tích hợp tính năng điều chỉnh gương tự động lần đầu tiên xuất hiện trong ngành công nghiệp ô tô, tính năng hỗ trợ màn hình hiển thị trên kính lái nâng cao và trợ lý ảo.

Trong khi đó, Hệ thống Quan sát Toàn cảnh 360 độ cho phép người lái kiểm soát toàn bộ môi trường xung quanh ô tô và tự động phát hiện xe cộ và chướng ngại vật ở chung quan xe và tại “điểm mù”. Với tính năng quan sát trong suốt (Jellyview), hệ thống mang đến chế độ nhìn xe trong suốt giúp người lái quan sát được toàn bộ môi trường trước, sau, hai bên và cả phía dưới xe.

Mô hình lái mô phỏng giải pháp DMS trong lĩnh vực Smart Mobility

Theo VinAI, các sản phẩm này có mức chi phí cạnh tranh, có thể đem lại lợi ích cho mọi phân khúc ô tô con, từ bình dân đến cao cấp, và kể cả trên các xe buýt hoặc xe tải cỡ lớn, tăng độ an toàn cho các phương tiện tham gia giao thông. Với tính tương thích cao, VinAI Smart Mobility có thể tích hợp dễ dàng với nhiều nền tảng phần cứng, giúp các nhà sản xuất ô tô tối ưu hóa chi phí và giá thành.

Smart Edge – Giải pháp an ninh, an toàn cho đô thị thông minh

Với Smart Edge, VinAI mang tới triển lãm sản phẩm vừa ra mắt - Guardpro. Đây là giải pháp phân tích dữ liệu hình ảnh bằng trí tuệ nhân tạo, có khả năng tự động phát hiện các tình huống bất thường qua camera, góp phần nâng cao chất lượng an ninh tại các đô thị thông minh.

Tính năng nhận diện khuôn mặt qua ứng dụng công nghệ AI trong đô thị thông minh

GuardPro là kết quả hợp tác giữa VinAI và Qualcomm, một trong những tập đoàn bán dẫn hàng đầu thế giới. Đây là sản phẩm giúp biến các camera IP riêng lẻ thành một hệ thống an ninh toàn diện, giám sát 24/7 và thông báo theo thời gian thực.

Sử dụng các mô hình trí tuệ nhân tạo và các công nghệ thị giác máy tính tiên tiến, GuardPro có khả năng phân tích chính xác dữ liệu hình ảnh của hang trăm luồng camera trên mỗi bộ vi xử lý để phát hiện các hành vi đe dọa an ninh, vi phạm nội quy. Giải pháp còn giúp các doanh nghiệp tối ưu hóa 30% chi phí phần cứng, đồng thời giảm thiểu chi phí điện và vận hành.

Theo GS.TS Bùi Hải Hưng, Tổng Giám đốc của VinAI, Smart Edge và Smart Mobility là hai trong số nhiều ví dụ về cách công ty công nghệ này đang ứng dụng AI để tạo các sản phẩm phục vụ một tương lai thông minh hơn, hiệu quả hơn và bền vững hơn.

“Sự đầu tư có bài bản cho nghiên cứu và phát triển AI luôn là tiền đề cho rất nhiều các ứng dụng. Khi mọi người nói về AI tạo sinh như là một trào lưu mới về AI 2.0 thì VinAI đã nghiên cứu chuyên sâu về lĩnh vực này từ 4 năm trước. Tập hợp gần 200 nhà nghiên cứu và kỹ sư hàng đầu, VinAI luôn nỗ lực hết sức để cải tiến sản phẩm và phát triển những tính năng mới vượt trội nhằm giải quyết những vấn đề thiết thực cho khách hàng và cộng đồng”, ông Hưng chia sẻ tại sự kiện.

Được thành lập vào năm 2019, VinAI trở thành một trong 20 công ty về Trí tuệ nhân tạo hàng đầu thế giới với nhiều công trình nghiên cứu xuất sắc mang tính ứng dụng cao. VinAI có trụ sở chính tại Hà Nội và các chi nhánh tại TP.HCM, Hoa Kỳ, Úc và Châu Âu. Quy tụ gần 200 nhà khoa học, kỹ sư tầm cỡ thế giới, VinAI có sứ mệnh ứng dụng kết quả nghiên cứu vào việc phát triển những sản phẩm, dịch vụ trí tuệ nhân tạo nhằm giải quyết những vấn đề thiết thực trong cuộc sống. Đội ngũ lãnh đạo của VinAI bao gồm các chuyên gia về trí tuệ nhân tạo và phát triển sản phẩm cho ngành ô tô, đã từng làm việc tại các tổ chức nổi tiếng như Google DeepMind, Adobe, Viện Nghiên cứu Stanford, Bosch, Audi, Volkswagen, Toyota, DARPA Urban Challenge, Đại học Monash, Đại học Carnegie Mellon và Đại học Oxford. Thông tin liên hệ: Email: [email protected] Website: https://www.vinai.io/

Nhật Lệ