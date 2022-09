Viettel Money, Cake by VPBank và Be hợp tác tối ưu trải nghiệm người dùng

Nằm trong chiến lược “Kiến tạo xã hội số”, phổ cập tài chính số, dịch vụ số đến với mọi người dân trên khắp 63 tỉnh thành, thúc đẩy thanh toán không tiền mặt, Viettel Money đã và đang không ngừng mở rộng hệ sinh thái, đa dạng các tính năng, tiện ích, dịch vụ nhằm nâng cao trải nghiệm khách hàng.

Việc Viettel Money - hệ sinh thái thương mại, tài chính số hợp tác, đồng hành với Cake - ngân hàng số của VPBank và Be - nền tảng tiêu dùng đa dịch vụ, là một trong những bước đi quan trọng trong việc phát triển người dùng, hiện thực hóa sứ mệnh “Ở đâu có sóng viễn thông, ở đó có hạ tầng và dịch vụ số”.

Theo đó, từ ngày 26/05/2022, Viettel Money hợp tác với Be, cho phép người dùng Viettel Money có thể sử dụng các dịch vụ của Be như đặt xe, giao hàng, giao đồ ăn nhanh chóng, tiện lợi với hơn 300.000 tài xế cùng 11.000 quán ăn, nhà hàng hoạt động 3 miền Bắc - Trung - Nam.

Hợp tác với Be Group, Viettel Money hướng tới đa dạng hóa dịch vụ trong hệ sinh thái, mang tới cho khách hàng những dịch vụ vận chuyển, giao hàng, giao đồ ăn tốt nhất với phương thức thanh toán trực tuyến tối ưu qua Viettel Money. Tính đến nay, số lượng người dùng nền tảng Be có liên kết tài khoản Viettel Money tăng trưởng gấp 20 lần, số lượng giao dịch tăng trưởng gấp 50 lần trong thời gian 4 tháng tích hợp.

Tiếp nối chiến lược phát triển, từ ngày 15/09/2022, Cake by VPBank chính thức trở thành đối tác chiến lược toàn diện của Viettel Money, trong đó tiêu biểu là dịch vụ tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn Cake trên ứng dụng Viettel Money với lãi suất cao, thao tác dễ dàng, đơn giản, đồng thời, người dùng sẽ được tiếp cận với dịch vụ vay tiêu dùng Cake ngay trên ứng dụng Viettel Money với quy trình vay, giải ngân nhanh chóng và chính sách hấp dẫn.

Sự đồng hành của Cake và Viettel Money hướng tới thúc đẩy khả năng tiếp cận dịch vụ tài chính số của người dân trên khắp mọi miền Tổ quốc trở nên an toàn, đơn giản hơn.

Sự đồng hành giữa Viettel Money, Cake, Be kỳ vọng sẽ phát triển sâu rộng trên nhiều lĩnh vực, góp phần thúc đẩy thanh toán không tiền mặt và khả năng tiếp cận tài chính số của người dân trên khắp mọi miền tổ quốc.

Viettel Money là hệ sinh thái thương mại, tài chính số toàn diện, phục vụ mọi nhu cầu của khách hàng mọi lúc, mọi nơi với phạm vi phục vụ rộng nhất hiện nay.

Với hơn 22 triệu người dùng và hơn 300 tiện ích được cá nhân hóa theo nhu cầu của mỗi khách hàng, Viettel Money góp phần kiến tạo cuộc sống mới, thúc đẩy thanh toán không tiền mặt, đặc biệt tại các vùng nông thôn, miền núi, hải đảo vốn gặp nhiều khó khăn trong việc tiếp cận các dịch vụ tài chính truyền thống.

Công ty Cổ phần Be Group, công ty công nghệ Việt Nam là đơn vị sở hữu phát triển nền tảng tiêu dùng đa dịch vụ “Be”. Be hiện đang cung cấp nhiều dịch vụ bao gồm vận tải, giao hàng, giao đồ ăn, mua sắm nhu yếu phẩm, bảo hiểm, dịch vụ viễn thông và ngân hàng số dẫn đầu Cake by VPBank, cũng như tiếp tục phát triển và ra mắt các sản phẩm mới.

Ngân hàng số Cake by VPBank cung cấp một loạt các sản phẩm và dịch vụ ngân hàng, cho phép người tiêu dùng thực hiện mọi giao dịch như mở tài khoản ngân hàng, gửi và nhận tiền, tiết kiệm, đầu tư, vay tiêu dùng, mở thẻ tín dụng… mà không cần đến phòng giao dịch nhờ áp dụng các công nghệ hiện đại. Ngân hàng số Cake cung cấp các sản phẩm và dịch vụ theo giấy phép của Ngân hàng Nhà Nước Việt Nam cấp cho VPBank.