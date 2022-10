Vietnam Masters 2022: Park Si Eun độc chiếm ngôi đầu

(VTC News) -

Ở bảng Nữ, Park Si Eun độc chiếm ngôi đầu bảng với điểm +3, cô đã mang về cho mình 2 birdie và mắc 4 bogey để có tổng 75 gậy. Nguyễn Thảo My cũng đã không có một ngày thi đấu thật sự xuất sắc khi mắc tới 8 bogey và chỉ mang về 1 birdie duy nhất, Thảo My ghi +7 điểm trong vòng đấu hôm nay và tổng điểm sau 3 ngày của Thảo My hiện là +17 điểm.

Đáng tiếc, Lina Kim - Đương kim vô địch bảng Nữ DNSE Vietnam Open 2022 đã không thể tiếp tục tham gia thi đấu vì tình trạng sức khỏe.

Park Si Eun độc chiếm ngôi đầu bảng Nữ.

Ở bảng Nam, Nguyễn Hữu Quyết đã có một ngày thi đấu không mấy suôn sẻ khi mắc triple bogey ở hố số 11, double bogey ở hố số 7 và bogey ở hố số 15. 1 điểm birdie ở hố số 1 của Nguyễn Hữu Quyết đã không giúp anh có được điểm âm trong ngày hôm nay, anh hoàn thành vòng thi đấu với +5 điểm, tổng điểm sau 3 ngày thi đấu là even par.

Xếp đồng hạng với Nguyễn Hữu Quyết trên bảng xếp hạng của Nam A Bank Vietnam Masters 2022, Đỗ Hồng Giang là người có thành tích tốt nhất trong ngày với -1 điểm, anh ghi 3 điểm birdie và mắc 2 bogey, tổng 71 gậy. Vận động viên Phạm Minh Đức là người đã ghi điểm even par trong ngày hôm nay, với 5 birdie và mắc 5 bogey, anh hiện là người xếp hạng 3, tổng điểm sau 3 ngày là +2.

Vị trí thứ 4 là vận động viên Doãn Văn Định. Á Quân giải chuyên nghiệp Quốc Gia 2018 đã mang về thành tích +1 trong ngày hôm nay, anh ghi 3 điểm birdie và mắc 4 bogey, tổng điểm sau 3 ngày thi đấu của anh +3 điểm.

Vận động viên nghiệp dư trẻ Lê Khánh Hưng đã không có một ngày thi đấu tốt khi mắc tới 7 bogey và chỉ ghi 1 điểm birdie để ra về vòng 3 ở điểm +6. Khánh Hưng hiện đang xếp thứ 5 trên bảng xếp hạng và có tổng điểm sau 3 ngày thi đấu là +4 điểm.