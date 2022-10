Vietnam Masters 2022: Golfer Nguyễn Hữu Quyết bứt phá

(VTC News) -

Hôm nay (26/10) là ngày thi đấu chính thức thứ hai của giải Nam A Bank Vietnam Masters 2022. Sau ngày thi đấu hôm nay, 50 vận động viên nam và 12 vận động viên nữ xuất sắc nhất đã qua được nhát cắt và bước tiếp vào ngày thi đấu thứ ba. Đương kim Vô địch Vietnam Masters 2020 - Đỗ Hồng Giang đã có một ngày thi đấu thành công với 70 gậy.

Với điều kiện thời tiết tốt hơn rất nhiều so với ngày thi đấu đầu tiên, các vận động viên đã có nhiều lợi thế hơn để thể hiện phần thi đấu của mình.

VĐV Đỗ Hồng Giang.

Ở bảng Nam, có đến 3 điểm âm trong ngày thi đấu hôm nay đều đến từ các vận động viên Việt Nam. Đỗ Hồng Giang, Nguyễn Hữu Quyết và Lê Khánh Hưng là ba cái tên tiến nhanh nhất trên bảng xếp hạng. Nguyễn Hữu Quyết đã có một ngày thi đấu xuất thần với 7 birdie và chỉ mắc 1 double bogey, kết quả cuối cùng hôm nay của anh là -5 điểm.

Đây là thành tích tốt nhất trong 2 ngày thi đấu vừa qua và đã ‘đánh dấu lịch sử’ của Vietnam Masters 2022. Đương kim vô địch Vietnam Masters, Đỗ Hồng Giang cũng đã có một ngày thi đấu khá tốt với kết quả -2 điểm. Vận động viên người Quảng Ninh đã ghi 5 điểm birdie, và mắc 3 điểm bogey ở hố số 2, 16,17. Hiện tại, anh đang xếp hạng 4 và là một ứng cử viên đáng gờm cho ngôi vô địch Vietnam Masters năm nay.

Vận động viên trẻ Lê Khánh Hưng cũng đã có một ngày thi đấu ổn định, với 2 điểm birdie và 1 điểm bogey, mang về thành tích -1 điểm, tổng 71 gậy. Hiện Khánh Hưng đang là vận động viên nghiệp dư duy nhất lọt Top 10.

VĐV Nguyễn Hữu Quyết dẫn đầu bảng nam.

Xếp vị trí thứ nhất bảng Nam hiện đang là Nguyễn Hữu Quyết. Theo sau ở vị trí thứ hai là Lê Khánh Hưng, vị trí thứ 3 và 4 lần lượt là Park Sang Ho và Đỗ Hồng Giang. Phạm Minh Đức và Doãn Văn Định đang xếp đồng hạng 5 trên bảng xếp hạng của Nam A Bank Vietnam Masters 2022.

Ở Bảng Nữ, các vận động viên đã có một ngày thi đấu khá khó khăn khi điểm số tốt nhất của ngày là +3 do vận động viên người Hàn Quốc Park ghi điểm. Park Si Eun đã ghi 2 điểm birdie và mắc tới 5 điểm bogey, tổng ngày thứ hai cô đã đánh 75 gậy. Theo sát Park Si Eun, ở vị trí thứ 2 vận động viên Nguyễn Thảo My đã có thành tích +6. Hôm nay là ngày thi đấu đầy đáng tiếc khi Thảo My mắc tới 6 bogey, 1 double bogey và chỉ mang về được 2 birdie.