Vietnam Airlines với hành trình 30 năm vươn tầm khu vực và thế giới

(VTC News) -

Hãng hàng không Quốc gia Việt Nam ra đời vào ngày 20/4/1993, trên cơ sở nòng cốt là Đoàn bay 919, Đoàn tiếp viên và các xí nghiệp bảo dưỡng máy bay, dịch vụ mặt đất, suất ăn trên không.

Ngay từ những năm đầu thành lập, Vietnam Airlines định hướng để trở thành đơn vị tiên phong trong quá trình phát triển của ngành Hàng không dân dụng, là mũi nhọn của nền kinh tế, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trong nước cũng như mở rộng quan hệ hợp tác với nước ngoài.

Trong suốt hành trình phát triển, Hãng hàng không Quốc gia tự hào là cầu nối giao thương, du lịch và văn hóa giữa Việt Nam với thế giới.

Trải qua 30 năm lịch sử phát triển, Vietnam Airlines vận chuyển hơn 300 triệu lượt khách, xấp xỉ 4,5 triệu tấn hàng hoá trên 1,6 triệu chuyến bay, đạt mốc doanh thu 1,1 triệu tỷ đồng và nộp ngân sách nhà nước hơn 65.300 tỷ đồng, Vietnam Airlines luôn khẳng định vị thế anh cả của ngành hàng không dân dụng Việt Nam, không ngừng phát triển vươn tầm khu vực và thế giới.

Hãng đóng góp vào sự phát triển kinh tế quốc gia, an sinh xã hội bằng việc tạo ra hàng chục nghìn việc làm ổn định trong mảng vận tải hàng không, vận tải hàng hóa và các lĩnh vực hỗ trợ.

Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp Nguyễn Ngọc Cảnh phát biểu tại sự kiện.

Từ chỗ khai thác chưa đến 20 máy bay cùng doanh thu hơn 900 tỷ đồng vào năm 1993, đến năm 2019, trước dịch COVID-19, Hãng đã vận hành hơn 100 tàu bay hiện đại thế hệ mới với doanh thu đạt trên 103 nghìn tỷ đồng, gấp hơn 100 lần so với 30 năm trước đây. Đây là những con số đáng tự hào và là hành trình không ngừng nỗ lực phát triển, hoàn thiện của Hãng hàng không Quốc gia.

Những chuyến bay với biểu tượng hoa sen sải cánh trên hơn 100 đường bay kết nối 1.150 điểm đến toàn cầu trong mạng đường bay của Hãng và Liên minh Hàng không SkyTeam, bao phủ toàn bộ 22 sân bay trong nước và 33 sân bay tại 18 quốc gia trên thế giới. Trong suốt hành trình phát triển, Hãng hàng không Quốc gia tự hào là cầu nối giao thương, du lịch và văn hóa giữa Việt Nam với thế giới.

Chủ tịch HĐQT Vietnam Airlines Đặng Ngọc Hòa phát biểu tại lễ kỷ niệm 30 năm thành lập hãng Hàng không Quốc gia.

Vietnam Airlines được Tổ chức đánh giá và xếp hạng hàng không Anh Skytrax trao chứng chỉ công nhận Hãng hàng không 4 sao vào năm 2016, trở thành hãng hàng không đầu tiên và duy nhất ở Việt Nam đạt được chứng nhận này. Chứng nhận khẳng định dịch vụ của Vietnam Airlines đạt tiêu chuẩn đẳng cấp quốc tế và tương đương với các hãng bay lớn thế giới.

Đồng thời, hãng không ngừng nâng cấp dịch vụ, gia tăng trải nghiệm bay cho hành khách, định hướng nâng tầm trở thành Hãng hàng không quốc tế 5 sao.

Không chỉ hoạt động vận tải, trong suốt lịch sử hình thành và phát triển, Vietnam Airlines đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ ngoại giao, chính trị và bảo vệ công dân được Đảng, Nhà nước, nhân dân giao phó. Hãng đã thực hiện những chuyến bay an toàn, chu đáo, trọng thị chuyên chở lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội trong hàng chục năm qua.

Vietnam Airines tiên phong, tham gia nhiều chiến dịch lớn của Chính phủ trong việc vận chuyển công dân ở nước ngoài về nước khi có thiên tai, dịch bệnh, xung đột chính trị như lập cầu hàng không sơ tán người lao động ở Lybia năm 2011 và 2014; hỗ trợ người Việt về nước trong thời điểm Nhật Bản bị động đất, sóng thần năm 2011; đưa hành khách thoát khỏi châu Âu do núi lửa phun trào năm 2010; giải cứu hành khách bị kẹt tại Thái Lan do khủng hoảng chính trị năm 2008; vận chuyển công dân Việt Nam trở về từ Trung Đông do cuộc chiến giữa Israel và Liban năm 2006.

Bảo Anh