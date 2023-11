Vietnam Airlines, Vietjet Air sẵn sàng khai thác trở lại sân bay Điện Biên

(VTC News) -

Sáng 30/11, Vietnam Airlines đã phối hợp cùng Cảng hàng không Điện Biên thực hiện chuyến bay giả định VN1803 từ Điện Biên đi Hà Nội để kiểm tra các quy trình, sẵn sàng cho việc khai thác sân bay mới với dòng máy bay hiện đại Airbus A321.

Sân bay Điện Biên chuẩn bị khai thác từ ngày 2/12.

Theo đó, từ ngày 2/12, Vietnam Airlines sẽ khai thác các chuyến bay thường lệ Hà Nội - Điện Biên với tần suất 7 chuyến/tuần vào tất cả các ngày trong tuần.

Được biết, sau khi mở cửa trở lại, sân bay Điện Biên sẽ đón các máy bay của Vietnam Airlines, ngoài ra còn có máy bay của hãng hàng không Vietjet.

Chuyến bay khởi hành từ Hà Nội lúc 13h5 phút và đến Điện Biên lúc 14h5 phút. Chiều về khởi hành từ Điện Biên lúc 14h45 phút, hạ cánh tại Hà Nội lúc 15h35 phút

Vietnam Airlines sẽ khai thác đường bay Điện Biên bằng máy bay Airbus A321. Đây là dòng máy bay được Hãng sử dụng để khai thác trên các đường bay khu vực châu Á và các đường bay nội địa. Đội máy bay A321 của Vietnam Airlines có 3 loại cấu hình 178 ghế, 184 ghế và 203 ghế.

Các đơn vị chức năng đang kiểm tra anh ninh tại sân bay Điện Biên, sẵn sàng phục vụ khai thác trở lại từ ngày 2/12.

Tương tự, hãng hàng không Vietjet Air cũng bắt đầu khai thác đường bay TP. HCM - Điện Biên từ ngày 2/12 với 3 chuyến mỗi tuần vào các ngày thứ Ba, thứ Năm và thứ Bảy hàng tuần.

Chuyến bay khởi hành từ TP.HCM lúc 7h10 phút và đến Điện Biên lúc 9h10 phút. Chiều về khởi hành từ Điện Biên lúc 9h45 phút, hạ cánh tại TP.HCM lúc 12h cùng ngày.

Các hành khách chuẩn bị hành trình cho việc đi lại ở sân bay Điện Biên.

Trước đó, ngày 27/3/2021, Thủ tướng đã có Quyết định số 470/QĐ-TTg phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng mở rộng Cảng hàng không, sân bay Điện Biên với quy mô đường cất hạ cánh dài 2.400m, rộng 45m, đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật cho các loại máy bay hiện đại như A320, A321.

Quy mô hàng không dân dụng, cải tạo, mở rộng công suất khai thác nhà ga hành khách hiện hữu từ 300.000 khách/năm lên 500.000 khách/năm; cải tạo, xây dựng mới các công trình phụ trợ, khu hàng không dân dụng đảm bảo đồng bộ khai thác máy bay A320, A321 và tương đương.

Dự án đầu tư xây dựng mở rộng sân bay Điện Biên với tổng mức đầu tư là hơn 1.400 tỷ đồng được Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), Bộ Giao thông Vận tải và UBND tỉnh Điện Biên khởi công vào ngày 22/1/2022.

Sân bay Điện Biên có sân đỗ tàu bay với 4 vị trí đỗ, trong đó 03 vị trí đỗ dành cho máy bay A320/A321 hoặc tương đương và một vị trí đỗ dành cho máy bay ATR72 hoặc tương đương trở xuống.

Hệ thống đèn phụ trợ hàng không hỗ trợ cho máy bay cất hạ cánh, di chuyển dưới mặt đất trong điều kiện ban đêm, ban ngày thời tiết xấu, tầm nhìn hạn chế. Hệ thống hàng rào an ninh xây mới với 6 bốt gác an ninh, 4 cổng hàng rào, hệ thống camera an ninh hàng rào được lắp đặt đồng bộ, hệ thống chiếu sáng dọc tuyến hàng rào khu bay đảm bảo công tác tuần tra an ninh.

Nhà ga hành khách sân bay Điện Biên được thiết kế gồm 2 tầng với đường nét kiến trúc hiện đại, hài hòa. Trong đó, tầng 1 bao gồm khu vực mái sảnh, khu vực hành khách đi và khu vực hành khách đến; tầng 2 là Khu vực phòng chờ, phòng khách hạng thương gia, khu vực dịch vụ thương mại và các khu vực phụ trợ phục vụ khai thác.