Vietnam Airlines sẽ phục vụ Đại hội Đảng toàn quốc với tiêu chuẩn cao nhất

Phục vụ với niềm tự hào và trọng trách cao nhất

Chỉ còn hai tuần nữa, Đại hội Đảng khóa XIII sẽ diễn ra, đến nay, các công tác chuẩn bị đang được gấp rút hoàn thiện những khâu cuối cùng để đảm bảo Đại hội diễn ra tốt đẹp, thành công.

Là đơn vị chịu trách nhiệm vận chuyển, phục vụ các đoàn đại biểu tham dự Đại hội Đảng toàn quốc khóa XIII, Vietnam Airlines đã tập trung nguồn lực đảm bảo phục vụ các đoàn đại biểu các tỉnh/thành phố tham dự diễn ra từ ngày 25/1 đến 2/2/2021, trong đó giai đoạn cao điểm dự kiến tập trung từ 23/1 đến 04/2/2021.

Xác định điều này, Vietnam Airlines đã tích cực, chủ động xây dựng lịch bay phù hợp với nhu cầu đi lại của Đoàn đại biểu nhờ vào đội tàu bay hiện đại, nhiều đường bay nội địa trải dài khắp cả nước.

Mặt khác, Hãng cũng đã bố trí nhân lực phục vụ có trình độ, kinh nghiệm và kỹ năng xử lý tình huống tốt; bố trí trực điều hành trực tiếp, tham gia phục vụ công tác đón/tiễn các đoàn đại biểu tại sân bay; xây dựng các kịch bản, phương án để bảo đảm cho công tác phục vụ Đại hội đạt kết quả, hiệu quả cao nhất.

“Những cán bộ, nhân viên của Vietnam Airlines phục vụ Đại hội Đảng khóa XIII xuyên suốt chuyến bay từ mặt đất lẫn trên không đã được tuyển chọn gắt gao qua nhiều khâu, trau dồi thêm kỹ năng về tác phong, chất lượng dịch vụ với trọng trách và niềm tự hào được giao nên tất cả đều đồng lòng tận tâm, tận lực và tận tình để phục vụ các đoàn đại biểu theo tiểu chuẩn cao nhất, đảm bảo công tác phục vụ an toàn, chu đáo, trọng thị”, ông Đặng Ngọc Hòa – Chủ tịch HĐQT Vietnam Airlines khẳng định.

Với phương châm xuyên suốt “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, đổi mới toàn diện, đồng bộ và hiệu quả, xây dựng Tổng công ty Hàng không Việt Nam phát triển bền vững”, công tác xây dựng Đảng bộ Tổng công ty Hàng không nhiệm kỳ 2015-2020 đã có nhiều đổi mới và chuyển biến tích cực, Đảng bộ và các tổ chức đảng luôn thực hiện tốt vai trò hạt nhân chính trị lãnh đạo toàn diện các mặt công tác của các cơ quan, đơn vị.

Theo đó, công tác xây dựng Đảng của Tổng công ty luôn được chú trọng toàn diện, từ lập trường chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, tuyên truyền, quán triệt và triển khai các Nghị quyết, Chị thị của Trung ương, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương và Đảng ủy Vietnam Airlines; gắn học tập, triển khai Nghị quyết với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị trọng tâm trong các giai đoạn cụ thể.

Xác định người lao động là tài sản quý giá nhất, Vietnam Airlines đã nhiều lần trực tiếp đối thoại với người lao động nhằm hiểu rõ hơn tâm tư, nguyện vọng để có những điều chỉnh như chú trọng đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ quản lý. Nhờ vậy, hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh phát triển ổn định, cùng các chính sách tiền lương, tiền thưởng dần được hoàn thiện cùng góp đã mang lại thu nhập tốt hơn cho người lao động.

Vị thế chủ lực dẫn dắt thị trường hàng không

Nhấn mạnh nhiệm kỳ 2015-2020 đã có nhiều bước chuyển mình mạnh mẽ với những chiến lược định hướng từng giai đoạn để vượt qua các khó khăn, thách thức nhằm tiếp tục “sải cánh vươn cao”, Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy đã lãnh đạo Vietnam Airlines chủ động nắm bắt cơ hội, vượt qua thách thức, phát huy tối đa các nguồn lực, giá trị tích lũy qua nhiều thế hệ để đạt được những thành tựu hết sức quan trọng và toàn diện trên tất cả các lĩnh vực.

Theo đó, Vietnam Airlines tiếp tục khẳng định vị thế chủ lực và dẫn dắt của Hãng hàng không Quốc gia tại thị trường Việt Nam; bảo đảm an toàn, an ninh và thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị được Nhà nước giao; là lực lượng dự bị tin cậy cho an ninh quốc phòng; xây dựng Vietnam Airlines trở thành Hãng hàng không có vị thế, thuộc nhóm hãng hàng không đứng đầu khu vực Đông Nam Á (ASEAN) về quy mô, giá trị thương hiệu và hiệu quả kinh doanh; năng lực cạnh tranh và hiệu quả kinh doanh được cải thiện vượt bậc; thực hiện có kết quả chương trình đổi mới mô hình tăng trưởng, tái cơ cấu và đổi mới doanh nghiệp; cơ bản hoàn thành chương trình đổi mới và phát triển đội tàu bay hiện đại, thế hệ mới, tiết kiệm nhiên liệu; nâng cao năng suất lao động, cải thiện đáng kể thu nhập của người lao động, đặc biệt là đội ngũ lao động đặc thù.

Đáng chú ý, giai đoạn 2015-2019, hoạt động sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả cao nhất từ khi thành lập Tổng công ty đến nay khi doanh thu qua từng năm đều tăng.

Đơn cử, năm 2015, Vietnam Airlines có 57 đường bay quốc tế đến 29 điểm và 37 đường bay nội địa đến 21 điểm, tới năm 2019 mạng bay được mở rộng với 66 đường bay quốc tế đến 34 điểm và 41 đường bay nội địa đến 22 điểm. Vietnam Airlines Group (gồm Vietnam Airlines, Pacific Airlines và Vasco) cũng đang chiếm lĩnh thị phần nội địa (57%); thực hiện 641.053 chuyến bay an toàn tuyệt đối; chỉ số OTP đi bình quân 88,2%, đạt mức cao so với thế giới. Tổng doanh thu hợp nhất đạt 355.870 tỷ đồng, tương đương 79,1% chỉ tiêu; quy mô vốn chủ sở hữu 18.602 tỷ đồng, tăng 48,3% so với năm 2016. Giá trị vốn hoá đạt trên 2 tỷ USD trong năm 2019. Số nộp ngân sách của Tổng công ty liên tục tăng qua các năm, tính cả giai đoạn 2015-2019 đã nộp ngân sách Nhà nước 30.471 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, Vietnam Airlines đã đổi mới và phát triển đội tàu bay hiện đại, thế hệ mới, tiết kiệm nhiên liệu khi là hãng hàng không đầu tiên trên thế giới khai thác đồng thời hai dòng máy bay thân rộng Airbus A350 và Boeing 787. Lực lượng phi công nội địa chiếm hơn 70%, giảm dần sự phụ thuộc vào người lái nước ngoài và làm chủ hai dòng máy bay hiện đại trên thế giới.

Ghi nhận và biểu dương nỗ lực vượt bậc và những kết quả quan trọng của Đảng bộ Vietnam Airlines đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, ông Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ướng cho rằng, nhiệm kỳ 2015-2020 là nhiệm kỳ đầu tiên Tổng công ty chuyển sang mô hình công ty cổ phẩn. Dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy Tổng công ty, Vietnam Airlines đã nắm bắt cơ hội, vượt qua thách thức, đạt được những thành tựu xuất sắc trong giai đoạn 2016-2019.

“Vietnam Airlines đã tiếp tục khẳng định vị thể chủ lực tại thị trường Việt Nam, tiếp tục giữ vững vị trí trong nhóm hàng không dẫn đầu khu vực về quy mô, giá trị thương hiệu và hiệu quả kinh doanh, là lực lượng tin cậy đối với an ninh quốc phòng, tạo được những quy chuẩn trong công tác khai thác ngang tầm với các hãng hàng không trong khu vực và thế giới”, ông Y Thanh Hà Niê Kđăm nhấn mạnh.

Mặc dù năm cuối của nhiệm kỳ chịu tác động nặng nề của đại dịch COVID-19, theo ông Y Thanh Hà Niê Kđăm, Vietnam Airlines đã chủ động triển khai các giải pháp quyết liệt trong hoạt động sản xuất kinh doanh, đặc biệt là hàng chục chuyến bay giải cứu công dân Việt Nam về nước, hàng chục tấn hàng hóa viện trợ nhân đạo đã thể hiện sứ mệnh, trách nhiệm của Hãng Hàng không Quốc gia Việt Nam, góp phần nâng cao vị thế của quốc gia đối với cộng đồng quốc tế.

Trong nhiệm kỳ 2020-2025 với phương châm "Đoàn kết - sáng tạo - bản lĩnh - hành động”, Đảng bộ Vietnam Airlines quyết tâm giữ vững vị thế của Tổng công ty là doanh nghiệp hàng không số 1 tại Việt Nam; là Hãng Hàng không Quốc gia, lực lượng vận tải chủ lực tại Việt Nam, Hãng Hàng không hàng đầu Châu Á được khách hàng tin yêu lựa chọn; Vietnam Airlines Group (Vietnam Airlines, Pacific Airlines, VASCO) giữ thị phần số 1 tại nội địa Việt Nam; cung cấp dịch vụ hàng không chất lượng cao, đáp ứng tốt nhất nhu cầu đa dạng của khách hàng. Tổng công ty tạo dựng được môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp, hiệu quả, nhiều cơ hội phát triển thành đạt cho người lao động; đồng thời kinh doanh có hiệu quả, đảm bảo lợi ích bền vững cho cổ đông.

Xem xét bối cảnh hiện nay, sứ mệnh, tầm nhìn, giá trị cốt lõi và mục tiêu chiến lược của Vietnam Airlines, Chủ tịch HĐQT Đặng Ngọc Hòa xác định các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới gồm đảm bảo an toàn tuyệt đối cả trong khai thác và phòng chống dịch bệnh COVID-19; phục hồi sức khỏe tài chính; nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức, bộ máy và đảm bảo kết quả sản xuất kinh doanh tốt nhất.

“Với các giá trị cốt lõi ‘An toàn là số 1’ - nền tảng cho mọi hoạt động của Vietnam Airlines; khách hàng là trung tâm, sáng tạo là phương châm đổi mới, có trách nhiệm xã hội, tập thể lãnh đạo, đảng viên, cán bộ công nhân viên Tổng công ty chắc chắn sẽ đạt được những mục tiêu đề ra cho nhiệm kỳ tới”, Chủ tịch Hòa khẳng định.