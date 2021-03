Vietnam Airlines mở bán vé đồng giá 90.000 đồng

(VTC News) -

Vé được bán rộng rãi trên website www.vietnamairlines.com, các phòng vé, đại lý chính thức của Vietnam Airlines từ ngày 25 đến 28/3/2021, áp dụng cho hành trình bay từ ngày 01/5 đến 31/12/2021, trừ giai đoạn cao điểm. Chương trình không áp dụng hành lý ký gửi trên các bay giữa Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Nha Trang, Vân Đồn.

Luôn tích cực và đi đầu trong các hoạt động thanh niên vì cộng đồng, vào các dịp 26/3 hàng năm, Vietnam Airlines thường tham gia vào nhiều hoạt động ý nghĩa như: Ngày hội hiến máu tình nguyện với thông điệp “Hiến giọt máu đào - Trao người sự sống”, tổ chức Chuyến bay Thanh niên đưa hơn 200 người dân Việt Nam tại Nhật Bản hồi hương trong đó đoàn tiếp viên cùng phi hành đoàn là đoàn viên thanh niên của Vietnam Airlines.

Nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho sức khỏe hành khách và người lao động, Vietnam Airlines hiện thực hiện nghiêm ngặt các biện pháp phòng chống dịch bệnh trên toàn mạng nội địa bao gồm: hành khách khai báo y tế và đo nhiệt độ trước chuyến bay; từ chối vận chuyển hành khách có biểu hiện bất thường về sức khỏe; lắp đặt thảm khử khuẩn tại cửa lên tàu bay; hành khách, tổ bay đeo khẩu trang trong suốt hành trình; khăn lau tay kháng khuẩn được cung cấp cho tất cả hành khách trên chuyến bay; màng lọc HEPA lọc không khí vô trùng trên tàu bay; khử khuẩn tàu bay vào cuối ngày bằng dung dịch tiêu chuẩn quốc tế.

Vietnam Airlines hiện là hãng có tiêu chuẩn an toàn dịch bệnh vượt trội nhất ngành hàng không Việt Nam và đáp ứng yêu cầu khắt khe của ngành hàng không quốc tế. Các biện pháp của Hãng đảm bảo mức độ an toàn dịch bệnh cao hơn tiêu chuẩn của Liên minh hàng không toàn cầu SkyTeam và tương đương mức 4 sao theo thang đánh giá 5 cấp độ của Tổ chức xếp hạng hàng không Skytrax, đạt xếp hạng cao nhất 7/7 trong phòng, chống Covid-19 do website Airline Ratings đánh giá.

Để được hỗ trợ trực tiếp, khách hàng vui lòng truy cập website www.vietnamairlines.com; ứng dụng di động Vietnam Airlines; fanpage chính thức www.facebook.com/VietnamAirlines; liên hệ Tổng đài Chăm sóc khách hàng 24/7: 1900 1100 hoặc các phòng vé của Vietnam Airlines trên toàn quốc.