Vietnam Airlines mang hương vị Tết cổ truyền lên những chuyến bay

(VTC News) -

Thực đơn đặc biệt này sẽ được phục vụ vào các bữa ăn trưa và tối trên các đường bay nội địa từ 2 tiếng trở lên. Cụ thể, trên các đường bay xuất phát từ Hà Nội, hành khách sẽ được thưởng thức món bánh chưng hoặc xôi gấc với chả quế, ăn kèm thịt đông, giò xào, dưa góp.

Trên các đường bay khởi hành từ TP.HCM, Vietnam Airlines phục vụ món bánh tét hoặc xôi gấc với gà quay, ăn kèm dưa góp. Các món ăn đều được hai đơn vị thành viên của Vietnam Airlines là công ty suất ăn NCS và VACS chọn lọc nguyên liệu, chế biến tỉ mỉ và trải qua nhiều lần kiểm duyệt khắt khe để đảm bảo chất lượng và giữ trọn hương vị tươi ngon nhất khi tới hành khách.

Những món ăn Tết cổ truyền tuy mộc mạc, dung dị nhưng chứa đựng những giá trị tinh thần thể hiện cho sự sung túc, và cũng là lời chúc của Vietnam Airlines tới hành khách về một mùa xuân mới bình an. Bánh chưng và bánh tét Tết đã xuất hiện ở mâm cỗ của người Việt từ rất lâu, để thể hiện sự biết ơn trời đất đã cho mưa thuận gió hòa để mùa màng bội thu đem lại cuộc sống ấm no.

Bánh tét được bọc nhiều lá bên ngoài tượng trưng cho mẹ bọc lấy con, mang mong muốn sum vầy của người Việt vào ngày Tết. Vỏ xanh, nhân đậu vàng của bánh chưng và bánh tét tượng trưng cho màu xanh của đồng quê, của hương lúa, gợi niềm mơ ước "an cư lạc nghiệp". Đối với món xôi gấc, người Việt có quan niệm màu đỏ của xôi gấc tượng trưng cho may mắn và phước lành cho dịp năm mới. Hiểu được thế mạnh của nền ẩm thực dân tộc và trân trọng những giá trị văn hoá đó, Vietnam Airlines hi vọng sẽ lan tỏa hương vị ngày Tết tới hành khách qua sự đổi mới các bữa ăn trên không.

Trên các chuyến bay nội địa từ 2 tiếng trở lên, hành khách hạng Thương gia sẽ được thưởng thức các món ăn cổ truyền mang hương vị đặc trưng ngày Tết như bánh chưng, bánh tét, xôi gấc với chả quế hoặc thịt quay cùng các món ăn kèm.

Gần đây, Vietnam Airlines cũng đã triển khai phục vụ thực đơn mới trên đường bay giữa Hà Nội và TP.HCM, được thay đổi theo chu kỳ 15 ngày để mang lại trải nghiệm đa dạng hơn cho hành khách. Hạng Phổ thông được bổ sung thêm các lựa chọn như chả cá Thăng Long, mỳ xào kiểu Mekong, cá sốt cay kiểu Hàn, cơm gà xào sả ớt, tráng miệng chè, bánh ngọt… Ẩm thực truyền thống mang tới cho hành khách hạng Thương gia gồm hủ tiếu, xôi, cá kho kiểu miền Nam, đến phong vị châu Âu như trứng cuộn pho mai Cheddar, trứng nhồi nấm và xúc xích, salad Nga...

Đưa ẩm thực lên các chuyến bay là đưa cả một nền văn hóa chứa đựng trong đó. Đây không chỉ là nỗ lực hoàn thiện chất lượng dịch vụ mà còn là sứ mệnh của thương hiệu quốc gia, đòi hỏi sự hiểu biết, tâm huyết cũng như sự đầu tư bài bản, chỉn chu và chuyên nghiệp. Vietnam Airlines tiếp tục khẳng định vị thế là hãng hàng không năng động, sáng tạo, đậm đà bản sắc dân tộc, giữ vững danh hiệu “Hãng hàng không dẫn đầu thế giới về Bản sắc văn hóa” của World Travel Awards trong nhiều năm liên tiếp và là một trong những hãng hàng không hàng đầu Châu Á.