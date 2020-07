Vietnam Airlines lỗ 7.474 tỷ, Petrolimex lỗ 1.360 tỷ vì COVID-19

Thông tin được đưa ra tại báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm các doanh nghiệp Nhà nước công bố tại hội nghị sơ kết của Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương diễn ra ngày 29/7.

Dịch COVID-19 giáng đòn nặng nề vào hoạt động sản xuất kinh doanh của nhiều doanh nghiệp nhà nước.

Theo đó, 6 tháng đầu năm, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, kết quả sản xuất kinh doanh của hầu hết doanh nghiệp đều giảm so với cùng kỳ năm 2019.

Cụ thể, tổng doanh thu các tập đoàn, tổng công ty trong Khối ước đạt 663,18 nghìn tỷ đồng giảm 17,7%, lợi nhuận trước thuế ước đạt 41,09 nghìn tỷ đồng giảm 41,8%, nộp ngân sách nhà nước ước đạt 97,8 nghìn tỷ đồng giảm 22,7%.

Trong đó, Vietnam Airlines ghi nhận khoản lỗ 7.474 tỷ đồng trong kỳ, Petrolimex lỗ 1.360 tỷ và VNR lỗ 450,6 tỷ đồng.

Tập đoàn Bảo Việt ghi nhận 22.190 tỷ đồng doanh thu, tăng 30,6% tuy nhiên lợi nhuận trước thuế giảm 13,8% chỉ đạt 641 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước là 500 tỷ đồng.

Tương tự, hoạt động của SCIC trong kỳ đạt 3.580 tỷ doanh thu, tăng 15,7%, nhưng lợi nhuận trước thuế giảm 12,6%, ở mức 2.580 tỷ đồng. Nộp ngân sách nhà nước đạt 1.850 tỷ, giảm 13%.

Một số "ông lớn" trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp, xây dựng như Tập đoàn Dầu khí, Tập đoàn Dệt May, Tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng sản, Tập đoàn Điện lực, Tập đoàn Hóa chất, Tổng công ty Thép, Tổng công ty Phát triển Nhà và đô thị, Tổng Công ty Sông Đà, Tổng Công ty Xi măng cũng gặp nhiều khó khăn do thị trường không thuận lợi.

Vẫn theo báo cáo, trong bối cảnh nền kinh tế chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch COVID-19, các ngân hàng thương mại nhà nước với vai trò chủ lực của nền kinh tế đã thực hiện nhiều giải pháp để hỗ trợ khách hàng như giảm lãi vay, cơ cấu lại thời hạn trả nợ, tung các gói tín dụng lãi suất ưu đãi, đồng thời miễn giảm phí giao dịch…

Tuy vậy hoạt động của một số ngân hàng còn gặp nhiều khó khăn, công tác tái cơ cấu gắn với xử lý nợ xấu còn chậm.