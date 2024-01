Vietnam Airlines lãi hơn 26 tỷ đồng chỉ trong 1 tháng

(VTC News) -

Theo đó, tháng 12/2023, Tổng Công ty ghi nhận lãi 26,57 tỷ đồng từ hoạt động vận tải, trong khi cùng kỳ năm 2022 lỗ 282 tỷ đồng.

Báo cáo kết quả kinh doanh quý IV/2023 của Công ty mẹ cho thấy, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 17.951 tỷ đồng, tăng 29,4% so với quý IV/2022. Trong đó, doanh thu nội địa tăng 14%, doanh thu quốc tế tăng 49,1%.

Vietnam Airlines bất ngờ báo lãi hơn 26 tỷ đồng kinh doanh vận tải trong tháng 12/2023.

Tổng chi phí trong quý vừa qua của Công ty mẹ tăng 20,54% so với quý IV/2022, chủ yếu do tăng chi phí giá vốn, tương ứng với tăng sản lượng. Tốc độ tăng của doanh thu và thu nhập khác nhanh hơn so với tốc độ tăng chi phí, nhờ vậy lỗ sau thuế giảm hơn 125 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước. Trong khi, các công ty con như NCS, VACS, NCTS, Skypec… có lãi nhiều hơn khiến cho lỗ hợp nhất quý IV/2023 giảm tới 1.457 tỷ đồng, tương đương 42% so với quý cùng kỳ.

Hoạt động kinh doanh quý cuối năm 2023 của Vietnam Airlines diễn biến tốt đã giúp cho bức tranh tài chính cả năm chuyển dần gam màu sáng. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ năm 2023 của Công ty mẹ đạt 69.038 tỷ đồng, tăng 40% so với kết quả năm 2022. Lãi gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ của Công ty mẹ năm 2023 đạt 2.087 tỷ đồng; lỗ sau thuế chỉ còn 4.798 tỷ đồng, giảm 46% so với năm 2022.

Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ hợp nhất năm 2023 đạt 92.147 tỷ đồng, tăng 30,16% so với năm 2022. Sau khi trừ đi giá vốn hàng bán, Vietnam Airlines đạt lãi gộp hợp nhất đạt 3.939 tỷ đồng (năm 2022 lỗ 2.876 tỷ đồng). Sau một năm, Tổng Công ty đã giảm lỗ được 5.706 tỷ đồng, tương đương giảm 51% so với năm 2022, chỉ còn âm 5.516,7 tỷ đồng.

"Năm vừa qua, Vietnam Airlines chủ động triển khai hàng loạt giải pháp, kết quả kinh doanh cải thiện nhưng chưa toàn diện nhanh chóng trong bối cảnh khó khăn chung của nền kinh tế, sức cầu vận tải yếu, còn ảnh hưởng từ thiệt hại do dịch bệnh covid, rủi ro phát sinh về tài chính (tỷ giá, lãi suất), giá nguyên liệu tăng cao, xung đột chính trị tại một số quốc gia trên thế giới…", đại diện hãng bay này nói.