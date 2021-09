Vietnam Airlines hợp tác Traveloka vận chuyển 60 y bác sĩ hoàn thành nhiệm vụ

(VTC News) -

Chiều nay, chuyến bay chở 60 y bác sĩ của tỉnh Nghệ An hạ cánh an toàn tại Nội Bài. Các y bác sĩ đã hoàn thành nhiệm vụ chống dịch được giao tại TP.HCM, trở về tỉnh nhà trong kế hoạch luân phiên tiếp viện y bác sĩ chống dịch cho miền Nam của ngành y tế Nghệ An.

Theo đó, chuyến bay chở đoàn mang số hiệu VN214 hành trình từ TP.HCM về Hà Nội đáp lúc 18h15, khai thác bằng tàu bay Boeing 787-9 – một trong những dòng tàu bay lớn và hiện đại nhất Việt Nam hiện nay. Traveloka phối hợp Vietnam Airlines hỗ trợ vận chuyển miễn phí các y bác sĩ của tỉnh Nghệ An.

Đoàn y bác sĩ của tỉnh Nghệ An trước đó lên đường “chia lửa” chống dịch với TP.HCM theo lời kêu gọi của Bộ Y tế. Các y bác sĩ, chuyên gia đến từ nhiều khoa chuyên môn như khoa Hồi sức, khoa Ngoại, khoa Huyết học, trung tâm Đột quỵ… của các bệnh viện tại Nghệ An.

Đặc biệt, trong đoàn có nhiều y bác sĩ nữ hoặc người có con mới vài tháng tuổi, nhưng đã sẵn sàng gác lại công việc gia đình để xung phong chống dịch.

Với năng lực và kinh nghiệm chuyên môn dày dạn, các y bác sĩ có nhiệm vụ chính tại TP.HCM là điều trị bệnh nhân COVID-19 nặng tại Bệnh viện Trưng Vương, gồm các công tác về thở máy, thở oxy dòng cao, lọc máu…Ngoài ra, các y bác sĩ còn thực hiện những nhiệm vụ quan trọng khác như hỗ trợ mổ lấy thai cho sản phụ, xét nghiệm, tiêm chủng vắc xin cho người dân TP.HCM…

Đoàn làm thủ tục lên tàu bay tại sân bay Tân Sơn Nhất.

Chia sẻ về việc hợp tác với Vietnam Airlines hỗ trợ vận chuyển miễn phí y bác sĩ, bà Huỳnh Thị Mai Thy, Giám đốc Traveloka Việt Nam nhấn mạnh, đây là hoạt động phối hợp nhằm thực hiện cam kết hỗ trợ cộng đồng trong bối cảnh đại dịch COVID-19, thuộc phong trào #WalkTogether Against COVID-19 (tạm dịch: Cùng nhau sát cánh phòng chống COVID-19) do Traveloka khởi xướng.

“Các nhân viên y tế tuyến đầu đã căng mình tạo ‘lá chắn’, hỗ trợ người dân khắp nơi trên thế giới và Việt Nam chống chọi đại dịch COVID-19. Nhằm tôn vinh những nỗ lực chống dịch của các ‘chiến binh áo trắng’, chúng tôi vinh dự được hợp tác cùng Vietnam Airlines hỗ trợ đội ngũ y, bác sĩ thực hiện các nhiệm vụ cao quý trong giai đoạn khó khăn này” – bà Huỳnh Thị Mai Thy chia sẻ.

Vietnam Airlines và Traveloka đang tiếp tục phối hợp để vận chuyển y bác sĩ vào miền Nam chi viện hoặc trở về tỉnh nhà trong thời gian tới.

Kể từ đầu năm 2021 đến nay, Vietnam Airlines đã chuyên chở gần 10.000 y bác sĩ, cán bộ y tế cùng hàng trăm tấn trang thiết bị y tế đến các tỉnh thành trên cả nước để phòng chống dịch COVID-19.

Với sự hợp tác của Traveloka - siêu ứng dụng về du lịch và tiện ích sống hàng đầu Đông Nam Á, hai bên tận dụng được công nghệ, kinh nghiệm và thế mạnh của nhau để đưa ra các giải pháp vì cộng đồng và cùng nhau vượt qua đại dịch.

