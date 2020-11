Vietnam Airlines dẫn đầu danh sách thương hiệu tốt nhất Việt Nam năm 2020

Đây là năm thứ hai liên tiếp Vietnam Airlines dẫn đầu danh sách này. Kết quả khẳng định sự thành công của Vietnam Airlines trong việc cung cấp dịch vụ chất lượng cao, đáp ứng vượt trội nhu cầu của khách hàng ngay cả trong ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Bên cạnh đó, thương hiệu Vietnam Airlines còn được yêu mến bởi những nỗ lực không ngừng nghỉ trong việc thực hiện các nhiệm vụ quốc gia, lan tỏa giá trị nhân văn và góp phần phát triển kinh tế, xã hội của đất nước.

Bảng xếp hạng thương hiệu tốt nhất của YouGov dựa trên điểm số từ giải pháp YouGov BrandIndex (công cụ theo dõi nhận thức thương hiệu hằng ngày) nhằm đo lường “sức khỏe” thương hiệu một cách tổng thể. Việc khảo sát trực tuyến được thực hiện từ tháng 10/2019 đến tháng 9/2020 nhằm thu thập quan điểm của người tiêu dùng về 251 thương hiệu tại Việt Nam.

Điểm số trung bình cuối cùng được tổng hợp từ 6 tiêu chí đánh giá về thương hiệu: ấn tượng tích cực hay tiêu cực, chất lượng có tốt hay không, giá trị như thế nào, mức độ hài lòng, sự sẵn sàng giới thiệu cho bạn bè và danh tiếng thương hiệu thể hiện qua sự tự hào của nhân viên.

Vượt qua các khó khăn từ đại dịch, Vietnam Airlines vẫn đang giữ vững hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như sức mạnh thương hiệu. Mới đây, Vietnam Airlines liên tiếp nhận được các danh hiệu cao quý được công nhận bởi các tổ chức, cũng như khách hàng trong nước và quốc tế như vị trí số 1 trong Top 10 “Nhãn hiệu nổi tiếng Việt Nam” năm 2020 do Hội Sở hữu trí tuệ Việt Nam tổ chức bình chọn, Thương hiệu có trải nghiệm khách hàng xuất sắc nhất Việt Nam do KPMG bình chọn, “Hãng hàng không hàng đầu Châu Á về bản sắc văn hoá”, “Hãng hàng không hàng đâu Châu Á về hạng Phổ thông và Phổ thông đặc biệt” trao bởi Tổ chức Giải thưởng Du lịch thế giới (World Travel Awards), Top 10 thương hiệu mạnh nhất Việt Nam do Campaign Asia - Pacific (Tổ chức chuyên về truyền thông thương hiệu quốc gia) thực hiện khảo sát với sự hợp tác của công ty nghiên cứu thị trường Nielsen.