Vietjet tưng bừng khai trương đường bay Băng Cốc – Ubon Ratchathani

Chuyến bay khai trương mang số hiệu VZ220 được chào đón bằng nghi thức vòi rồng trang trọng và sự đón tiếp nồng nhiệt của ông Sarit Witoon, Tỉnh trưởng tỉnh Ubon Ratchathani, ông Sathirawat Ponnark, Phó Tổng giám đốc phụ trách khai thác kiêm Giám đốc điều hành Vietjet Thái Lan, đại diện sân bay và Văn phòng Tổng Cục du lịch Thái Lan tại tỉnh Ubon Ratchathani.

Đường bay mới được khai thác một chuyến khứ hồi hàng ngày từ 6/10/2020 với thời gian bay khoảng 1 giờ 10 phút cho mỗi chặng. Đây là đường bay thứ 3 của hãng kết nối thủ đô Băng Cốc với các điểm đến nổi bật tại vùng Đông Bắc Thái Lan gồm Ubon Ratchathani, Khon Kaen và Udon Thani, góp phần phát triển kinh tế, du lịch và giao thương cho khu vực cũng như cả nước.

Mừng khai trương điểm đến trong nước thứ thứ 9 từ thủ đô Băng Cốc và đường bay thứ 11 của hãng, Vietjet Thái Lan đem đến chương trình khuyến mại đặc biệt với giá vé chỉ từ 0 Baht (*) dành cho tất cả các chuyến bay nội địa Thái Lan từ Băng Cốc (Suvarnabhumi) đến Ubon Ratchathani, Chiang Mai, Chiang Rai, Phuket, Krabi, Udon Thani, Hat Yai, Khon Kaen, Nakhon Si Thammarat, Surat Thani (khai thác từ 4/11/2020), Chiang Rai đến Phuket và Hat Yai (khai thác từ 1/11/ 2020).

Thời gian đặt vé trong khung giờ vàng từ 12h – 14h mỗi ngày từ nay đến 10/10/2020 tại tất cả các kênh bán vé bao gồm website www.vietjetair.com, ứng dụng điện thoại Vietjet Air, Facebook tại địa chỉ www.facebook.com/vietjetvietnam (mục “Đặt vé”), các đại lý và phòng vé. Thời gian bay từ 1/11/2020 đến 30/6/2021 (**).

Với mục tiêu đảm bảo sức khỏe cho công dân, ngăn ngừa sự lây lan của dịch bệnh, Vietjet thực hiện nghiêm túc các biện pháp về an ninh, an toàn và vệ sinh dịch tễ trước, trong và sau chuyến bay. Tất cả các chuyến bay của Vietjet đều tuân thủ tiêu chuẩn an toàn cao nhất của cơ quan chức năng, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cũng như Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA) đảm bảo an toàn sức khoẻ cho hành khách, phi hành đoàn và cả cộng đồng.

(*) Chưa bao gồm thuế, phí

(**) Trừ các ngày lễ