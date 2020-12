Vietjet Thái Lan là Hãng hàng không tăng trưởng nhanh nhất năm 2020

Giải thưởng ghi nhận những thành tựu vượt trội của hãng qua việc liên tục tăng trưởng đội tàu bay và phát triển mạng đường bay rộng khắp, thể hiện sự bứt phá mạnh mẽ tại thị trường hàng không cạnh tranh như Thái Lan. Đi vào hoạt động từ cuối năm 2016 với đội tàu 3 chiếc, chỉ trong thời gian ngắn, Vietjet Thái Lan nhanh chóng vươn mình với chỉ số phát triển đạt mức 3 con số và hiện khai thác 13 tàu bay, phục vụ 14 điểm đến nội địa Thái Lan và 17 đường bay quốc tế kết nối xứ sở chùa Vàng với Việt Nam, Đài Loan và Trung Quốc.

Vietjet Thái Lan đã mở mới 7 đường bay trong năm nay và dự kiến sẽ vận chuyển được 3 triệu hành khách tính đến cuối 2020 với đội tàu 15 chiếc.

Bà Nguyễn Thị Thúy Bình, Chủ tịch Vietjet Thái Lan, cho biết: “Đại dịch COVID-19 tác động tiêu cực không chỉ với kinh tế, du lịch toàn cầu mà còn gây ra rất nhiều khó khăn cho ngành hàng không. Với những nỗ lực không ngừng để khẳng định sứ mệnh của mình trong việc phục hồi kinh tế nói chung và ngành du lịch nói riêng, chúng tôi đã nhanh chóng đề ra một loạt các chiến lược để giúp việc đi lại không bị ngưng trệ trong khi vẫn đảm bảo được các biện pháp phòng dịch an toàn. Do đó, người dân và du khách không phải bỏ lỡ các chuyến bay của mình trong thời gian vừa qua. Vietjet đã và sẽ đem đến nhiều cơ hội bay hơn nữa để hành khách có thể thỏa thích trải nghiệm các hành trình với những điểm đến mới trên các chuyến bay an toàn, vui vẻ và nhiều hoạt động thú vị của chúng tôi.”

Trong nhiều năm qua, Vietjet cũng không ngừng đạt được các giải thưởng uy tín quốc tế như xếp hạng 7 sao - cao nhất thế giới về an toàn hàng không bởi tổ chức uy tín AirlineRatings, top 50 hãng hàng không tốt nhất toàn cầu về hoạt động và sức khỏe tài chính trong hai năm 2018, 2019 của AirFinance Journal, liên tục nhận giải hãng hàng không chi phí thấp tốt nhất trao bởi các tổ chức uy tín như Skytrax, CAPA, AirlineRatings...

Giải thưởng Triển vọng kinh doanh toàn cầu 2020 vinh danh các tổ chức, doanh nghiệp có kết quả hoạt động xuất sắc trong năm nhờ vào sự cải tiến, sáng tạo và các ưu thế kinh doanh.

Global Business Outlook là đơn vị báo chí uy tín chuyên cung cấp các thông tin về hoạt động kinh doanh toàn cầu, đặc biệt trong các lĩnh vực hàng không, tài chính và ngân hàng. Độc giả của họ là những nhà quản lý, chuyên gia, quản trị viên, v.v. của các doanh nghiệp trên toàn cầu.