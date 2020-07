Vietjet tạm dừng khai thác các chuyến bay đến và đi Đà Nẵng từ 28/7 - 11/8/2020

Hãng cũng khẩn trương triển khai nhiều phương án hỗ trợ khách hàng trên các chuyến bay phải thay đổi lịch trình do ảnh hưởng của COVID-19. Cụ thể, khách hàng được thay đổi hành trình mới khởi hành trước ngày 31/10/2020 miễn phí 01 lần và chi trả chênh lệch giá vé (nếu có), hoặc bảo lưu trong vòng 180 ngày, hoặc hoàn tiền trong vòng 90 ngày.

Hãng hàng không Vietjet luôn đặt mục tiêu an toàn và quyền lợi của khách hàng lên hàng đầu, khẩn trương tăng cường các công tác phối hợp phòng chống dịch, kiểm soát nghiêm ngặt các quy trình kiểm tra sức khỏe cho hành khách, tổ bay, các yêu cầu khai báo y tế, đeo khẩu trang... theo chuẩn mực quốc tế cao nhất, các khuyến cáo của Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA), Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và các nhà chức trách nhằm đảm bảo những chuyến bay an toàn tuyệt đối và nhanh chóng đẩy lùi dịch bệnh.

Trước đó, Vietjet tăng cường 15 chuyến bay giữa Đà Nẵng và Hà Nội, TP.HCM trong ngày 26/7 để hỗ trợ khách hàng có nhu cầu thay đổi hành trình đi lại.