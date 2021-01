Vietjet chất, bay siêu tiết kiệm với giá vé chỉ từ 0 đồng

(VTC News) -

Theo đó, từ 12h00 ngày 26/1/2021 đến 23h59 ngày 28/1/2021, gần một triệu vé khuyến mãi sẽ được mở bán không giới hạn khung giờ cho thời gian bay từ 1/2/2021 đến 28/02/2021.

Vé khuyến mãi được mở bán trên tất cả các kênh bán chính thức của Vietjet tại website www.vietjetair.com, ứng dụng điện thoại Vietjet Air, Facebook tại địa chỉ www.facebook.com/vietjetvietnam (mục “Đặt vé”). Thanh toán ngay các loại thẻ Visa/ Master/ AMEX/ JCB/ KCP/ UnionPay và thẻ ATM của 34 ngân hàng lớn tại Việt Nam (có đăng ký Internet Banking). Đặc biệt, khách hàng sẽ được miễn phí thanh toán khi đặt vé và thanh toán qua Vietjet SkyClub – chương trình dành riêng cho cộng đồng khách hàng thân thiết được tích hợp sẵn trong ứng dụng Vietjet Air.

Bên cạnh đó, tất cả khách hàng mua vé bay cùng Vietjet từ nay đến 20/02/2021 còn có cơ hội tham gia chương trình khuyến mãi lớn nhất năm mang tên “Bay siêu chất, trúng xe hơi, vui lễ hội, Vietjet thôi!”. Với mỗi vé Eco - Deluxe - SkyBoss đã mua, khách hàng sẽ có lần lượt 01, 02 và 03 lượt tham gia quay số may mắn hàng tuần cũng như cơ hội trúng thưởng hàng triệu phần quà có giá trị lên tới hàng chục tỷ đồng.

Mua vé càng nhiều, cơ hội trúng thưởng càng lớn với giải thưởng chung cuộc là chiếc xe hơi trị giá tới 1,5 tỷ đồng. Hàng tuần, Vietjet sẽ thực hiện quay số may mắn trao giải thưởng tuần bao gồm: thẻ bay không giới hạn Power Pass SkyBoss trị giá 68 triệu đồng, sổ tiết kiệm tài lộc trị giá 6,8 triệu đồng; voucher 2 ngày 1 đêm tại khu nghỉ dưỡng 5 sao; vé máy bay khứ hồi nội địa; và nhiều hơn thế nữa...

Hãy nhanh tay đặt vé bay cùng Vietjet và nhận những phần quà vô cùng hấp dẫn, chào đón những điều tốt đẹp đang đến trong năm 2021, cùng trải nghiệm và khẳng định chất riêng của mình trong dịp xuân mới với các chặng bay từ các tỉnh miền Bắc, miền Trung vào miền Nam cũng như thỏa thích khám phá các điểm đến, lễ hội đặc biệt trên khắp đất nước như trải nghiệm đón Tết rực rỡ nắng vàng phương Nam, du ngoạn miền Tây sông nước dịp xuân về hay khám phá thiên đường biển xanh cát trắng nắng vàng của Phú Quốc,…

Chung tay đẩy lùi dịch COVID-19, Vietjet lưu ý tất cả các hành khách tuân thủ quy định khi thực hiện hành trình bay bao gồm khai báo y tế, đeo khẩu trang trong suốt thời gian làm thủ tục và hành trình bay... Các chuyến bay của Vietjet tuân thủ tiêu chuẩn an toàn cao nhất của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA), Bộ Y tế... đảm bảo an toàn cho hành khách, phi hành đoàn và cả cộng đồng. Tất cả phi hành đoàn, cán bộ nhân viên Vietjet đến nay đều an toàn, không có ai nhiễm bệnh.

(*) Chưa bao gồm thuế, phí