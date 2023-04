VietinBank - Ngân hàng SME tốt nhất Việt Nam 3 năm liên tiếp

(VTC News) -

Giải thưởng được The Asian Banker tổ chức thường niên với mức độ uy tín và minh bạch cao nhằm ghi nhận và tôn vinh các tổ chức tín dụng và cá nhân xuất sắc trong lĩnh vực tài chính. Giải thưởng là nền tảng để xây dựng tiêu chuẩn hoạt động của Ngành Tài chính - Ngân hàng khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, Trung Đông và Châu Phi. Năm 2023, hơn 100 tổ chức tín dụng trên thế giới tham gia Giải thưởng Sản phẩm, dịch vụ tài chính xuất sắc của The Asian Banker.

Tại Việt Nam, VietinBank xuất sắc vượt qua nhiều ứng cử viên sáng giá để chinh phục Hội đồng Giám khảo của The Asian Banker bằng chất lượng sản phẩm, dịch vụ. Với điểm số được đánh giá vượt trội, The Asian Banker trao tặng VietinBank Giải thưởng Ngân hàng SME tốt nhất Việt Nam. Cũng với điểm số này, VietinBank lọt vào Top 10 Ngân hàng SME tốt nhất khu vực Châu Á -Thái Bình Dương, tăng 2 bậc so với năm 2022.

Tiếp tục định hướng đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp (DN) Việt Nam trước nhiều thách thức bất ổn. Ngay từ đầu năm 2023, VietinBank đang cung cấp cho khách hàng (KH) DN vừa và nhỏ (SME) bộ giải pháp cùng SPDV trọn gói. Bằng hoạt động đó, VietinBank đã đáp ứng mọi nhu cầu của DN SME trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

Tiêu biểu là năm 2023, trước dự đoán tình hình kinh tế vĩ mô còn nhiều khó khăn, VietinBank đã liên tục tung ra nhiều giải pháp và chương trình ưu đãi hỗ trợ DN SME. Đó là gói giải pháp SME Simple hỗ trợ DN siêu nhỏ tiếp cận nguồn vốn nhanh chóng với thủ tục, hồ sơ, quy trình được tinh gọn.

Bên cạnh đó cũng có thể kể đến gói tín dụng ưu đãi trong 6 tháng đầu năm - SME UP với quy mô lên đến 10.000 tỷ đồng và lãi suất chỉ từ 7%/năm. Mới đây nhất, VietinBank lại tiếp tục cho ra mắt bộ giải pháp SME Simple+ để rút ngắn thời gian cho vay cho toàn phân khúc SME (theo điều kiện cụ thể của chương trình), giúp DN SME kịp thời tiếp cận vốn vay giá rẻ với thời gian duy trì hạn mức tín dụng lên đến 24 tháng.

Trước đó, trong năm 2022, với những nỗ lực không ngừng nghỉ, VietinBank phục vụ nhu cầu của hơn 220.000 KHDN SME, dành tặng 3 tỷ đồng cho các KHDN SME mở mới tài khoản eFAST tại VietinBank và nhiều giải pháp hữu ích đồng hành cùng cộng đồng DN SME.

VietinBank cũng đầu tư nền tảng công nghệ hiện đại để đảm bảo giao dịch của DN trên nền tảng số được được thông suốt, an toàn và bảo mật. Đặc biệt hơn, VietinBank còn có lợi thế về mạng lưới rộng khắp 63 tỉnh, thành cùng đội ngũ cán bộ chuyên nghiệp, giàu kinh nghiệm trong việc phục vụ doanh nghiệp SME các quy mô và ngành nghề khác nhau. Đây cũng là điều kiện tốt để cộng đồng DN SME dễ dành tiếp cận và giao dịch với VietinBank.

Giải thưởng Ngân hàng SME tốt nhất Việt Nam 3 năm liên tiếp là minh chứng cho nỗ lực không ngừng nâng cao chất lượng phục vụ DN SME của VietinBank trong 35 năm qua.

DN SME có nhu cầu sử dụng DV tài chính - ngân hàng có thể liên hệ với chi nhánh/phòng giao dịch VietinBank, hoặc Tổng đài Hỗ trợ KH 1900 558 868; Email: contact@vietinbank.vn để trải nghiệm sản phẩm, dịch vụ từ Ngân hàng SME tốt nhất Việt Nam.

Bảo Anh